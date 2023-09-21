Джейми Каррагер: «Арсенал» не выиграет АПЛ с Рэмсдейлом в воротах. Он даже не может попасть в сборную»

Теги Джейми Каррагер Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Джейми Каррагер считает, что Давид Райя играет лучше Аарона Рэмсдейла.

«На 100 процентов. «Арсенал» никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов.

Рэмсдейл играет за «Арсенал», но даже не может попасть в сборную Англии», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

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19 комментариев

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Adams
Попадание в сборную вообще не показатель, учитывая Маэстро Саутгейта, который до пенсии будет ставить в раму мышелова Пикфорда
+18
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+17
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Artuom Batishev
Ответ ta-tosha
Нужно пробовать ставить Райю ИМХО, Рамсдейл не стабилен, тащит, а потом привозит на ровном месте. Достаточно вспомнить кем были растрыньканы 10 очков отрыва от Сити. Уверен, что Артета ему этого не простил
Эти 10 очков отрыва были растрыньканы явно не только вратарем 😅
+10
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+9
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CyberUnited
Он про сборную в которую Магуайр попадает?
+9
-1
+8
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ta-tosha
Нужно пробовать ставить Райю ИМХО, Рамсдейл не стабилен, тащит, а потом привозит на ровном месте. Достаточно вспомнить кем были растрыньканы 10 очков отрыва от Сити. Уверен, что Артета ему этого не простил
+5
-2
+3
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Billy_Shears
Ответ ta-tosha
Нужно пробовать ставить Райю ИМХО, Рамсдейл не стабилен, тащит, а потом привозит на ровном месте. Достаточно вспомнить кем были растрыньканы 10 очков отрыва от Сити. Уверен, что Артета ему этого не простил
Команда потеряла трех защитников одновременно и посыпалась, Рамсдейл вообще ни при чем. Более того, вспоминаются матчи с АВ и ливером, где могли бы потерять ещё больше очков, если бы не он.
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S. A.
Сборная Англии – вообще не показатель. Её "тренер" будет ставить на ворота Пикфорда вплоть до его пенсии, как и Магуайра в защиту. Зато того же Уайта даже не вызывает
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ta-tosha
Ответ Доминатор3000
Рамсдэйлом чтоль? Если бы не его сейвы на Энфилде,Арсенал бы уничтожили. С Саутгемптоном привёз первый гол,ну бывает. Претензий к нему,серьёзных,нет. Но Райя выглядит настолько круто,что у Аарона нет шансов… Понятно,мало ещё игр прошло чтобы судить,но первые впечатления… Ого 😨 🤩 Вот это вратаря Арсенал в аренду!,взял))
Я же говорю, что он тащит, но привозит он не мало, причем в безобидных ситуациях и когда это явно не нужно
+2
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Батя Ригобера
Ответ CyberUnited
Он про сборную в которую Магуайр попадает?
Я отец ригоберки
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Jovid Mirzoev
Ответ ta-tosha
Нужно пробовать ставить Райю ИМХО, Рамсдейл не стабилен, тащит, а потом привозит на ровном месте. Достаточно вспомнить кем были растрыньканы 10 очков отрыва от Сити. Уверен, что Артета ему этого не простил
Ну так уже 2 матча подряд Рая играет же.
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Артур Артур
Ответ CyberUnited
Он про сборную в которую Магуайр попадает?
Они с Пикфордом неприкасаемые
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S1rAlex
Ответ Батя Ригобера
Я отец ригоберки
что ж у тебя такая бестолочь выросла?))
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окечуква
У англичан бывают неплохие вратари, но стабильных и надежных нет. Может, Клеменс и Шилтон такими были, но мне понаблюдать не довелось.
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Wekil Halylow
Рамсдейл харош но не топ посмотрим кто кого посадит
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S. A.
Ответ ta-tosha
Нужно пробовать ставить Райю ИМХО, Рамсдейл не стабилен, тащит, а потом привозит на ровном месте. Достаточно вспомнить кем были растрыньканы 10 очков отрыва от Сити. Уверен, что Артета ему этого не простил
Тот, из-за кого они были растрыньканы, теперь играет в Кристал Пэлас
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S. A.
Ответ Доминатор3000
Рамсдэйлом чтоль? Если бы не его сейвы на Энфилде,Арсенал бы уничтожили. С Саутгемптоном привёз первый гол,ну бывает. Претензий к нему,серьёзных,нет. Но Райя выглядит настолько круто,что у Аарона нет шансов… Понятно,мало ещё игр прошло чтобы судить,но первые впечатления… Ого 😨 🤩 Вот это вратаря Арсенал в аренду!,взял))
А чё такого Райа сделал? У него работа хоть была в этих двух матчах? Ни одного сложного удара по его воротам не было нанесено
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