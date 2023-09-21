Джейми Каррагер: «Арсенал» не выиграет АПЛ с Рэмсдейлом в воротах. Он даже не может попасть в сборную»

Джейми Каррагер считает, что Давид Райя играет лучше Аарона Рэмсдейла.

«На 100 процентов. « » никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов.

Рэмсдейл играет за «Арсенал», но даже не может попасть в сборную Англии», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Артета о выходе Райи вместо Рэмсдейла с «Эвертоном»: «Играют 11 человек, а не 10+1. Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью»

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