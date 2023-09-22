Грэм Сунесс: «У Хавертца 19 голов в АПЛ за 3 сезона в «Челси» – точно стоило выкладывать 65 млн фунтов? Удачи добиться от Кая чего-то другого, нежели удалось Лэмпарду, Тухелю и Поттеру»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Грэм Сунесс Томас Тухель Давид Райя Аарон Рэмсдейл Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Грэм Сунесс считает, что «Арсенал» переплатил за Кая Хавертца.

«Мне нравится, что Давид Райя и Аарон Рэмсдейл борются за место в воротах, и я совершенно точно не поддерживаю современную идею о том, что «вратари нервничают» из-за конкуренции.

Нервничают? Ну и глупости! Вы что, всерьез хотите сказать, что Рэмсдейлу, пропустившему два матча, надо идти прямиком в отдел кадров «Арсенала»? Если кто-то бросает вызов опытному вратарю – тем лучше.

Но не все трансферы «Арсенала», на мой взгляд, имели смысл. Они выложили 65 млн фунтов за Кая Хавертца. Вы уверены, что стоит тратить столько денег, учитывая показанное им за последние три сезона в «Челси»? За него столько заплатили в надежде, что Микель Артета добьется от Кая чего-то принципиально иного, нежели удалось Фрэнку Лэмпарду, Томасу Тухелю и Грэму Поттеру. Что ж, удачи, Микель!

Мы живем в мире, где статистика стала очень популярной среди любителей футбола. Но исторически так сложилось, что только два показателя однозначно характеризуют игру. Для вратаря это количество проведенных матчей и количество пропущенных голов. Для нападающего – количество матчей и количество забитых голов.

У Хавертца 19 голов в АПЛ за три сезона. Выводы делайте сами», – написал бывший главный тренер «Ливерпуля».

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20 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Артур Артур
Хавертц напоминает Гетце,тоже забил в важном финале,а затем забил на прогресс
Гётце подкосили травмы, а Хаверца высокая зп))
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Артур Артур
Хавертц напоминает Гетце,тоже забил в важном финале,а затем забил на прогресс
+8
-2
+6
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Max Zhomkov
ничего страшного, там мудрика купили за 70+30, а у него за всю карьеру не сильно больше 19 голов)))
+6
-1
+5
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IntoTheRainBow
мда, как-то после ПСВ не слышно было упреков Хавертцу, но видимо хайп сам себя не поймает, можно было бы хотя бы после хороших игр его оставить в покое

Хавертц с ПСВ - больше всех в команде единоборств, столько же отборов сколько у всей остальной команды вместе взятой, один из лидеров по дистанции

по сути закрыл вопрос с черновой работой играя "опорным" в тройке с Сака и Жезусом (не путать с Райсом), вычистил что мог и сыграл хорошо
+6
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igls54
Челси - знатные клоуны после ухода Грановской
+7
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Artuom Batishev
Ответ Eric_Cartman
Но он полузащ. 19 голов за 3 сезона это мало?
Учитывая что он именно атакующий полузащитник/ форвард второй волны - конечно мало.
+4
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IntoTheRainBow
Ответ Artuom Batishev
Учитывая что он именно атакующий полузащитник/ форвард второй волны - конечно мало.
Хавертц лучший бомбардир Челси прошлого сезона если что, а то его цифры в отвязке от результативности команды нерепрезентативны, там в целом дела не очень с недавнего времени

а в абсолюте - у Бернарду Силвы за три сезона - 14, у Грилиша - 14, у Эдегора - 23, больше но не то чтобы прямо сильно больше, при том что у них партнеры по командам знают как в футбол играть
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Marslan Akmataliev
у кого в Челси больше за это время?
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Eduard Rastryopin
Тимо Вернер с Зиешом тоже нафеерили знатно в Челси.
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pashko
Тухель и Поттер? Так себе сравнение, как и Лэмпс. У Тухеля там все горит в Баварии, даже Киммиха не может нормально использовать, про Поттера в Челси вообще молчим.

Ладно бы у Пепа или Клоппа ничего не вышло с Хаверцем, или Анчелотти с Нагельсманном.
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Eric_Cartman
Но он полузащ. 19 голов за 3 сезона это мало?
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Remedy
Это он ещё про Мудрика не знает..
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IntoTheRainBow
Ответ ArnoNeputevy
"Арсеналу" вообще не нужен Хавертц. Излишен. Есть Сака, Эдегор и Троссар - а Хавертц их дублирует, но на данный момент значительно слабее них. Так что, форму он вряд ли наберёт. Артета в конце концов перестанет его ставить в состав, потому что толку от него нет.
самый большой в команде Хавертц дублирует быстрых вингеров Сака и Троссара? ты серьезно?
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Peter Parker
Смотря как считать, если в Крисах Вудах, то еще по-божески посчитали
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QWertY
Ответ igls54
Челси - знатные клоуны после ухода Грановской
Хз как, но эти клоуны умудрились развести Арсеналь на 65кк фунтов за этого дровосека
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Peter Parker
Ответ Niko [Ars]
Гётце подкосили травмы, а Хаверца высокая зп))
Да и тогда Гетце был в числе тех талантов, которые могут пойти по стопам великих, с Каем такого ажиотажа не припомню. Если бы не проблемы со здоровьем, эх Марио. Хорошо, что хоть не как у Себа Дайслера
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ArnoNeputevy
"Арсеналу" вообще не нужен Хавертц. Излишен. Есть Сака, Эдегор и Троссар - а Хавертц их дублирует, но на данный момент значительно слабее них. Так что, форму он вряд ли наберёт. Артета в конце концов перестанет его ставить в состав, потому что толку от него нет.
+2
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