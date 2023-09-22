Грэм Сунесс: «У Хавертца 19 голов в АПЛ за 3 сезона в «Челси» – точно стоило выкладывать 65 млн фунтов? Удачи добиться от Кая чего-то другого, нежели удалось Лэмпарду, Тухелю и Поттеру»

Грэм Сунесс считает, что «Арсенал» переплатил за Кая Хавертца.

«Мне нравится, что Давид Райя и Аарон Рэмсдейл борются за место в воротах, и я совершенно точно не поддерживаю современную идею о том, что «вратари нервничают» из-за конкуренции.

Нервничают? Ну и глупости! Вы что, всерьез хотите сказать, что Рэмсдейлу, пропустившему два матча, надо идти прямиком в отдел кадров «Арсенала»? Если кто-то бросает вызов опытному вратарю – тем лучше.

Но не все трансферы «Арсенала», на мой взгляд, имели смысл. Они выложили 65 млн фунтов за Кая Хавертца. Вы уверены, что стоит тратить столько денег, учитывая показанное им за последние три сезона в «Челси»? За него столько заплатили в надежде, что Микель Артета добьется от Кая чего-то принципиально иного, нежели удалось Фрэнку Лэмпарду, Томасу Тухелю и Грэму Поттеру. Что ж, удачи, Микель!

Мы живем в мире, где статистика стала очень популярной среди любителей футбола. Но исторически так сложилось, что только два показателя однозначно характеризуют игру. Для вратаря это количество проведенных матчей и количество пропущенных голов. Для нападающего – количество матчей и количество забитых голов.

У Хавертца 19 голов в АПЛ за три сезона. Выводы делайте сами», – написал бывший главный тренер «Ливерпуля».