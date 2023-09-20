Мостовой о «Матч ТВ»: «Те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, не особенно нужны. Забили 1-2 гола, а теперь рассказывают. Наверное, мое мнение намного весомее»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал, почему «Матч ТВ» не приглашает его в качестве эксперта.

– Почему стали редко появляться на ТВ?

– У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение.

– Почему?

– Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны. Я сейчас, бывает, даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?» Я не знаю, кто там. Два-три человека – да, а остальные... Сами понимаете. Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают.

Наверное, это кому-то интересно. Но я к этому спокойно отношусь. Я был уже давно, когда еще и «Матч ТВ» не было, когда я вернулся в Россию. Наверное, мнение Мостового намного весомее, чем того, кто нигде не играл, тем более в Европе. Ну, у нас такие выборы делают. Пускай, ничего страшного.

– Вы неудобный?

– Не знаю, не знаю. Я в жизни столько всякого видел и людей, которые не имеют отношения к футболу, но ходят и рассказывают. Сейчас другие ценности в жизни, со всей это обстановкой и ситуацией, – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

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58 комментариев

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ZarvuR2020
Ему кто-нибудь объяснит, что весь мир не Виго?
+50
-3
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Oleg Olegov
В каких он может быть раздумьях, если они не делают ему новое предложение?))
+36
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+35
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Где справедливость? Где уважение к человеку, который забил много голов?
+26
-2
+24
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Barsa! bolshe chem klub
-я мистер- "Весомое мнение". Пригласите меня на матч.тв.
- Мы вам перезвоним
+14
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uralets46
Чувак, не отвечай им. Просто не общайся с журналистами, они так Бубнова добили. Весёлый был дядька, тоже сначала всех веселил, и часто по делу. Потом сгинул в пучине интернетвеселья
+9
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Владислав Романов
Ответ Oleg Olegov
В каких он может быть раздумьях, если они не делают ему новое предложение?))
в раздумьях: "почему я забил столько много голов, а не 1-2, сейчас бы экспертом был на матче" 😁
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Penguin
"журналисты" спортса нашли "жертву" которая генерирует клики и просто убивают мужика
+5
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Дзмітрый Фарботка
ни дня без его однотипного коммента
+6
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Владислав Романов
Ответ ZarvuR2020
Ему кто-нибудь объяснит, что весь мир не Виго?
а кто ему может объяснить то, больше него никто не забивал😁
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rigobersong
Аленичев ЛЧ, КУЕФА, голы в финалах, Кубки, Чемпионства в Европейских чемпионатах тише воды, ниже травы:))

Мостовой - 0 титулов (Интертото вроде за него не считают:)) вылет в сегунду, середняк Ла Лиги, 1 выход в ЛЧ - корона на голове:))
+6
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Гриша
Переименуйте уже сайт в mosts ru. Только на нем, видимо, сайт держится.
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Кирилл.С-Пб
Мне кажется, когда Мостовой сидит, он даже жопой стула не касается. Просто святой человек, миссия 🤣🤣🤣
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Ебздрогыч
Все так. Более того, объективно Мостовой с уровнем своей аналитики давно перерос Матч-ТВ. Ему надо идти на первый канал, и выступать сразу после вечерних новостей, с авторской программой "Царь (не тот, другой, про футбол)"
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Зицпредседатель Фунт
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Где справедливость? Где уважение к человеку, который забил много голов?
Больше, чем волос на голове Абаскаля?)
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Владислав Романов
А вообще смотрит кто-нибудь этих аналитиков? От самих комментаторов в матче тошнит, а потом еще и на это сборище умников смотреть😁
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Altim
Ответ Oleg Olegov
В каких он может быть раздумьях, если они не делают ему новое предложение?))
В раздумьях "почему не делают?" ))
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bamboocha
Чсв уже не просто зашкаливает, тут уже передоз
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Ярослав Веровский
Ответ ZarvuR2020
Ему кто-нибудь объяснит, что весь мир не Виго?
Ярцев на Евро-2004 после игры с Испанией объяснил. Два десятилетия спустя(почти) Мостовой так и не догнал этого.
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Остап Бендер Сгибальщик
опять голова распухла и корона жмет
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Михаил Хромаков
Ответ rigobersong
Аленичев ЛЧ, КУЕФА, голы в финалах, Кубки, Чемпионства в Европейских чемпионатах тише воды, ниже травы:)) Мостовой - 0 титулов (Интертото вроде за него не считают:)) вылет в сегунду, середняк Ла Лиги, 1 выход в ЛЧ - корона на голове:))
если Саша читает то ответит тебе что у него 2 чемпионства СССР)
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Жанна Калгина
Никуда не берут Царя
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Джанлука Нальюка
Мостовой уже вызывает жалость.
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Игорь Пичугин
Ответ &_Bishep_&
Ну да. Про Эдуарда Мора не все молодые фанаты к/б знают. Хотя они в курсе кто такой Гаврилов или Хидиятуллин.
Ну Мор это легенда Спартака, надо ещё Моцарта отыскать.
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charly_54
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Где справедливость? Где уважение к человеку, который забил много голов?
Как он сказал: у него голов больше чем у абаскаля волос на голове
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Руслан Платонов
Матч ТВ его специально не приглашает, что бы он не отвлекался и спокойно учился на тренера)))
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