Мостовой о «Матч ТВ»: «Те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, не особенно нужны. Забили 1-2 гола, а теперь рассказывают. Наверное, мое мнение намного весомее»

Александр Мостовой рассказал, почему «Матч ТВ» не приглашает его в качестве эксперта.

– Почему стали редко появляться на ТВ?

– У меня закончился договор с « » в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение.

– Почему?

– Потому что вы же знаете, те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, они не особенно нужны. Я сейчас, бывает, даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?» Я не знаю, кто там. Два-три человека – да, а остальные... Сами понимаете. Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают.

Наверное, это кому-то интересно. Но я к этому спокойно отношусь. Я был уже давно, когда еще и «Матч ТВ» не было, когда я вернулся в Россию. Наверное, мнение Мостового намного весомее, чем того, кто нигде не играл, тем более в Европе. Ну, у нас такие выборы делают. Пускай, ничего страшного.

– Вы неудобный?

– Не знаю, не знаю. Я в жизни столько всякого видел и людей, которые не имеют отношения к футболу, но ходят и рассказывают. Сейчас другие ценности в жизни, со всей это обстановкой и ситуацией, – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России.

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