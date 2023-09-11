Мостовой о Пиняеве: «Уедет в любую лигу, футбол везде одинаково прост. Его природа наградила такими данными, что грех не пользоваться»
Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев сможет успешно играть в Европе.
– Сможет ли Пиняев уехать в следующем сезоне в Европу?
– Я, когда три года назад его увидел, сказал, что через 2-3 года он будет в сборной. Его природа наградила такими данными, что грех ими не пользоваться. Если бы меня в 16 лет наградили такими данными… Там такая взрывная скорость – это сумасшествие просто.
Конечно, он уедет в любую лигу, если захотят. Футбол одинаково везде прост, в любой стране. Другое дело, что подходы немножко разные. Он должен от комфортных условий отказаться на начальном этапе, чтобы себя проявить и зарекомендовать. Все остальное у него есть. Если он выдержит это, то останется там и будет прогрессировать.
Взять пример Головина: уехал в 21 год – пожалуйста, уже шестой год во Франции. Я сам там играл, поэтому знаю, что это. Хотя многие скептики говорили – зачем он туда едет. Сейчас он чувствует себя там сильным, одним из лучших, – сказал бывший игрок сборной России.
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Футбол одинаково везде прост…
С точки зрения правил - конечно, более того, наверное, он везде одинаков!
А вот с точки зрения игры…
Но Пиняев это знает, в Юнайтеде стажировался. Сильные качества, необходимые для позиции - есть. Остались только желание и агентская работа.
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