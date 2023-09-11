Мостовой о Пиняеве: «Уедет в любую лигу, футбол везде одинаково прост. Его природа наградила такими данными, что грех не пользоваться»

Теги Локомотив Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Мостовой Александр Головин Матч ТВ Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев сможет успешно играть в Европе.

– Сможет ли Пиняев уехать в следующем сезоне в Европу?

– Я, когда три года назад его увидел, сказал, что через 2-3 года он будет в сборной. Его природа наградила такими данными, что грех ими не пользоваться. Если бы меня в 16 лет наградили такими данными… Там такая взрывная скорость – это сумасшествие просто.

Конечно, он уедет в любую лигу, если захотят. Футбол одинаково везде прост, в любой стране. Другое дело, что подходы немножко разные. Он должен от комфортных условий отказаться на начальном этапе, чтобы себя проявить и зарекомендовать. Все остальное у него есть. Если он выдержит это, то останется там и будет прогрессировать.

Взять пример Головина: уехал в 21 год – пожалуйста, уже шестой год во Франции. Я сам там играл, поэтому знаю, что это. Хотя многие скептики говорили – зачем он туда едет. Сейчас он чувствует себя там сильным, одним из лучших, – сказал бывший игрок сборной России.

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11 комментариев

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Mykytka
Какой же он тупой, простите.
Футбол одинаково везде прост…
С точки зрения правил - конечно, более того, наверное, он везде одинаков!
А вот с точки зрения игры…
+12
-7
+5
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Leon Betov
Представляю Мостового на стажировке у Гвардиолы, будет доказывать Пепу что знает в футболе всё и его не удивить
+8
-3
+5
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the80dream
Спортс. ру надо переименовывать, в страничку высказываний Мостового
+4
0
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Marcus-light
Ответ Mykytka
Какой же он тупой, простите. Футбол одинаково везде прост… С точки зрения правил - конечно, более того, наверное, он везде одинаков! А вот с точки зрения игры…
А в чем не прав Мостовой. Возьмите Зинченко - у него вообще почти нет суперкачеств, но играет после РПЛ в основе Сити и Арсенала. Дело не в том, что футбол другой, а в том, что работать надо на каждой секунде матча и тренировки.
Но Пиняев это знает, в Юнайтеде стажировался. Сильные качества, необходимые для позиции - есть. Остались только желание и агентская работа.
+2
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Руслан Платонов
Ответ the80dream
Спортс. ру надо переименовывать, в страничку высказываний Мостового
Спортс.ру становится постепенно его твиттером
+1
0
+1
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rigobersong
Смотрите какое милое фото с Мостовым:))

https://postimg.cc/hJqGgdzL
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Игорь Пичугин
Это Царь значит сглазил Пиняева 2-3года назад, после этого Пиняеву Травин в лёгкое попала.
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Бабло Муани
Истину глаголет, мяч круглый, трава зеленая
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