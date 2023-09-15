Василий Уткин: «Неценко – как Гугл, только с пиписькой, так не комментируют. Шнякина не критикую – я его не воспринимаю»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Александр Неценко Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Василий Уткин объяснил критику комментаторов «Матч ТВ».

– Большинство комментаторов, которых вы критикуете, – это ваши воспитанники.

– Я не могу считать Костю [Генича] своим воспитанником.

– Вы его и не критикуете.

– Еще как критикую. Просто он меня просил не делать этого.

– Критикует. Я и «турецкая балалайка» был, – заметил Генич.

– «Турецкая балалайка» ты и сейчас. А что в этом плохого? Балалайка – это скрепы вообще.

У нас в свое время вообще был очень хороший коллектив, и услышать комплименты можно было на каждом шагу. Я избрал линию поведения, которая позволяла опустить человека на замелю. Если ты тут работаешь – я уже тобой доволен как начальник.

И Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».

Диму я тоже не критикую, потому что я его не воспринимаю. Есть такое. Уверен, что и у Кости есть комментаторы, которых он не может воспринимать.

– Им же очень важно ваше мнение. Вы знаете это.

– Нет, не знаю.

– Понятно, кого Вася постоянно пришпандоривает. Это не Дима Шнякин, а Саня Неценко, – сказал Генич.

– Неценко – ######## (классный) редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде, – сказал блогер и журналист в шоу Мир РПЛ «Игра без мяча».

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56 комментариев

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onegin2007
Шнякин дно с этим не поспоришь.
+45
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+39
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Mescaline
Про Неценко чистая правда, он просто вываливает все, что знает, а то и вовсе то, что прям по ходу матча нагуглил, вместо комментария матча.
+39
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+35
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Kubinec_
ну еще бы спортс пипиську в заголовок не вставил
+22
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+22
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onegin2007
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален модератором
Пусть и так, но комментатор он хороший.
+31
-15
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Aleksey Yashin
Журавель: А почему про меня ничего не сказали? Сейчас я наброшу вам говна на вентилятор!
+14
-1
+13
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Никита Аксанов
Про таких, как Шнякин, говорят: «надо любить футбол в себе, а не себя в футболе». Очень тяжело смотреть матчи с его комментариями. Хотя на Матч ТВ сейчас в принципе мало кого слушать хочется.
+11
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+11
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Вечно в бане
Ответ Сергей Гаряшин
Все эти критикуны,не востребованы,сидят в глупом Ютюбе или в каких-то то шарашках,типо окко,а иногда и кабаках комментируют,так что зависть грызет из внутри,хочется кого то задеть,обидеть,обратить на себя внимание
Петрович, не хочу тебя огорчать, на «в глупом Ютубе», многие зарабатывают столько, что комментаторам с ТВ и не снилось. Иначе бы не перлись эти же самые комментаторы, туда же на Ютуб. Да и аудитория там побольше и поразнообразнее.
+6
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+6
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Красная стрела
Не отошли от столкновений Пономарев -Карпин и Мост-Абасскаль, как подъезжает новая пикировка😂
+5
0
+5
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hasanbeno195@icloud.com
Я если честно к комментаторам, не так категорично отношусь) Мне совершенно не мешают смотреть футбол, а если комментатор еще и с юмором, то это еще лучше)
+4
0
+4
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Вечно в бане
Как же раздражает Васин стиль, наезжать на тех, кому проиграть ну вообще невозможно. Кидаться какахами в комментаторов Матча, или в вечернего мудозвона - это как котенка пнуть, сделать легко, только смысл какой?

Может же еще красиво говорить, нашел бы себе оппонента подостойнее.
+4
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+3
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Александр Колосов
Не понимаю, почему так критикуют Неценко, нормальный комментатор.
+7
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Stagger Lee
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален модератором
Сроки путина- понятия бесконечно растяжимые. Давай уж лучше цифры
+3
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romavor
Сам после 2010 деградировал серьезно в комментировании
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Kubinec_
Ответ Сергей Гаряшин
Все эти критикуны,не востребованы,сидят в глупом Ютюбе или в каких-то то шарашках,типо окко,а иногда и кабаках комментируют,так что зависть грызет из внутри,хочется кого то задеть,обидеть,обратить на себя внимание
"глупый" Ютуб это как? ))
+3
-1
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Пиписька Уткина давно ушла в закат.
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Растиньяк
Все по факту, Неценко физически больно слушать
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Александра Чиркова
день без Уткина на спортсе - деньги на ветер?
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Копатель морей
Ответ onegin2007
Пусть и так, но комментатор он хороший.
Особенно когда засыпает
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dem
Ответ onegin2007
Шнякин дно с этим не поспоришь.
Нагучев поспорит за это звание.
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Игорь Пичугин
Спортс с яиц перешёл на пиписьки.
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ArboCs
Ответ CriminalJoint62
Комментарий удален модератором
Стоит добавить, что шансов ее увидеть примерно так же как нам застать нового президента.
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Tybalt
Василий в своём амплуа и репертуар меняет только в экстренных случаях
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Spaten
Привяжется теперь пиписька))
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AlexZhano__
"И Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся»."

Напомню, этот человек когда-то уволил Пирожкова. А потом на Спортсе было интервью Пирожкова, с которого Уткин так сгорел, что некоторое время отказывался сотрудничать с сайтом.
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Доктор Верховцев
Эх, Вася... Заканчивал бы ты интернеты засирать, да шёл комментировать. А то надоело футбол без звука смотреть.
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