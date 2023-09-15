Василий Уткин объяснил критику комментаторов «Матч ТВ».

– Большинство комментаторов, которых вы критикуете, – это ваши воспитанники.

– Я не могу считать Костю [Генича] своим воспитанником.

– Вы его и не критикуете.

– Еще как критикую. Просто он меня просил не делать этого.

– Критикует. Я и «турецкая балалайка» был, – заметил Генич.

– «Турецкая балалайка» ты и сейчас. А что в этом плохого? Балалайка – это скрепы вообще.

У нас в свое время вообще был очень хороший коллектив, и услышать комплименты можно было на каждом шагу. Я избрал линию поведения, которая позволяла опустить человека на замелю. Если ты тут работаешь – я уже тобой доволен как начальник.

И Шнякин не мой воспитанник. Я его вообще не хотел брать на работу. Он меня спросил однажды – почему я его не выгнал? Я ответил: «Понимаешь, это ведь не мой канал. Если тебя слушают и смотрят... Здесь не должны работать только те люди, которые мне нравятся».

Диму я тоже не критикую, потому что я его не воспринимаю. Есть такое. Уверен, что и у Кости есть комментаторы, которых он не может воспринимать.

– Им же очень важно ваше мнение. Вы знаете это.

– Нет, не знаю.

– Понятно, кого Вася постоянно пришпандоривает. Это не Дима Шнякин, а Саня Неценко, – сказал Генич.

– Неценко – ######## (классный) редактор. Когда он приходит в студию и рассказывает что знает – пожалуйста. Но так не комментируют, комментарий – это то, что напрямую связано с тем, что происходит в кадре.

Я очень люблю сериал «Доктор Хаус» – это классика давнишняя. Там в одном сезоне к главному герою начальница Кади, когда надо было заменить кого-то в команде, приводит девушку-вундеркинда, у которой в 18 лет уже два высших образования – математическое и медицинское. Хаус у девочки спрашивает – она все отвечает. Он говорит: «Посмотрите на нее, это же как Гугл, только с сиськами».

Неценко – это как Гугл, только с пиписькой. Вот и все. Поймите, это не комментарий в чистом виде, – сказал блогер и журналист в шоу Мир РПЛ «Игра без мяча».

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