Александр Мостовой включил Илью Цымбаларя в топ лучших игроков в истории России.

Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» – Сборная мира памяти Ильи Цымбаларя проходит в эти минуты на «Открытие Банк Арене». Мостовой играет в составе сборной мира.

«Мы часто были вместе в сборной, часто играли. Нам нечасто приходится говорить о наших прославленных футболистах, которые защищали нашу страну еще в СССР, а потом в России.

Илья входит в топ‑5 лучших футболистов за всю историю России. То, как он владел техникой, голевым чутьем, креативом. Его левая нога неповторима. Сколько лет прошло, и до сих пор не может появиться футболист с такой же виртуозной левой ногой.

Мы все рады, что сегодня собрались и отдаем дань этому великому футболисту, – сказал Мостовой.

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