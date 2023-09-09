Александр Мостовой: «Цымбаларь входит в топ‑5 лучших футболистов за всю историю России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Илья Цымбаларь Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой включил Илью Цымбаларя в топ лучших игроков в истории России.

Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» – Сборная мира памяти Ильи Цымбаларя проходит в эти минуты на «Открытие Банк Арене». Мостовой играет в составе сборной мира.

«Мы часто были вместе в сборной, часто играли. Нам нечасто приходится говорить о наших прославленных футболистах, которые защищали нашу страну еще в СССР, а потом в России.

Илья входит в топ‑5 лучших футболистов за всю историю России. То, как он владел техникой, голевым чутьем, креативом. Его левая нога неповторима. Сколько лет прошло, и до сих пор не может появиться футболист с такой же виртуозной левой ногой.

Мы все рады, что сегодня собрались и отдаем дань этому великому футболисту, – сказал Мостовой.

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29 комментариев

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Леван Мкртчян
Есть категория футболистов, которых можно узнать по первому касания мяча, даже если их одеть в любую незнакомую футбольную форму , полностью загримеровать, а трансляцию вести с камер из космоса.
Цымбаларь один из таких редчайших футболистов
+48
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+43
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iden prime
Да Цымбаларь был крут.
+29
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+25
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Oleg Olegov
Помню, как в школьные годы в футбольной секции тренер раздавал красивую форму перед соревнованиями, и за майку с четвёртым номером развернулась целая битва. Все хотели быть Цымбаларем. Популярность была безумная, его, наверно, любили все.
+21
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Сергей48
Ответ Леван Мкртчян
Есть категория футболистов, которых можно узнать по первому касания мяча, даже если их одеть в любую незнакомую футбольную форму , полностью загримеровать, а трансляцию вести с камер из космоса. Цымбаларь один из таких редчайших футболистов
Отличные слова! Илье вечная память 🙏
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Ильдар Фарукшин
После Фёдора как я считаю из полузащитников сам Царь и Цыля. Люблю всех и Спартак ❤️❤️❤️❤️
+7
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Максим Лемаев
Ответ Леван Мкртчян
Есть категория футболистов, которых можно узнать по первому касания мяча, даже если их одеть в любую незнакомую футбольную форму , полностью загримеровать, а трансляцию вести с камер из космоса. Цымбаларь один из таких редчайших футболистов
спасибо за такие слова. Лучше не сказать. Илья Цымбаларь был очень крут ..царствия небесного ему(
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Pelerin
Илья был необыкновенно талантлив
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Холден Колфилд
Всё так,Саша.Гол Реалу в девять до сих пор стоит перед глазами,из которых немножко подкапывают слезы....
+6
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Александр Сырчин
Ответ Холден Колфилд
Всё так,Саша.Гол Реалу в девять до сих пор стоит перед глазами,из которых немножко подкапывают слезы....
Особенно, когда видел этот гол по телевизору в прямом эфире. Да, такое не забывается.
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Евгений Кузнецов
именно Цымбаларь после травмы вышел и отдал шикарный пас Карпину на решающий гол в том самом матче с Францией
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Artem Piatkov
Ответ iden prime
Да Цымбаларь был крут.
Наряду с Белановым лучший воспитанник в истории одесского футбола
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eraser2
Черенков, Цымбаларь и Мостовой неповторимы. Великие мастера.
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Валентина Перцева
Ответ Леван Мкртчян
Есть категория футболистов, которых можно узнать по первому касания мяча, даже если их одеть в любую незнакомую футбольную форму , полностью загримеровать, а трансляцию вести с камер из космоса. Цымбаларь один из таких редчайших футболистов
Как Вы все красиво и правильно сказали, Цымбаларь действительно уникальный футболист. Даже не хочется говорить «был».
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Денис Ширинов
Ответ Александр Сырчин
Особенно, когда видел этот гол по телевизору в прямом эфире. Да, такое не забывается.
Записывал на видеокассету и сто раз пересматривал потом под комментарии Маслаченко, как фильм, все фразы знаешь наизусть
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Самозанятый
Ответ Великий Алонсо
Бухаров, Дядюн, Васин, Набабкин, Сапогов
Ну как можно ставить в один ряд Бухарова, Дядюна и Набабкина с Васиным и Сапоговым?)
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Великий Алонсо
Ответ Артём Амирджанян
Огласите весь список пожалуйста
Бухаров, Дядюн, Васин, Набабкин, Сапогов
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Снегири и суперклей
Тот момент, когда Мостовой вменяем. Ни убавить, ни прибавить
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PhilZem
Светлая сторона Царя. Спасибо
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tnec
Впервые за многие годы Александр не сморозил чушь.
Цымбаларь сто процентов входит в пятерку.
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Konstantin Zorin
Не знаю, как за всю историю, но для меня Илья точно входит в список лучших футболистов Спартака, на равне с Черенковым, Романцевым, Гавриловым, Ярцевым, Тихоновым, Дасаевым, Титовым и Аленичевым.
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