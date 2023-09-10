Мостовой об обучении на тренера: «Ничего нового не открыл, в футболе все придумано. Думаю о практике – может, «Динамо», в «Локо» и «Спартак» вряд ли пойду»
Александр Мостовой готов пройти тренерскую практику в «Локомотиве» или «Динамо».
– Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно все придумано.
Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне все равно где, но команда должна быть хорошая.
– Какая команда это могла бы быть?
– В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо».
– Когда закончится обучение?
– Только через год. Не знаю, дойду до конца, не загадываю, – сказал экс-игрок сборной России.
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Зачем практика, если уже всё придумано?
– В Москве, чтобы без разъездов.
Можно вопрос - а с чего вдруг? Чем хуже тренеры из регионов, которые тоже хотят стажироваться в Москве, что такого значимого сделал Мостовой в тренерском плане, чтобы его сразу звали в клуб РПЛ из Москвы. Чем не устраивает Знамя Труда, тоже ведь из столицы?
Он с треском провалится и будет уволен почти сразу
По его высказываниям видно, что он не уважает тренеров и у него есть только «я, я, я».
Такими темпами у него не будет авторитета ни перед одним игроком
Негоже Царю где попало тренировать.
Только в Зенит!
в чемпионате Сан-Марино.