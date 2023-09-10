Мостовой об обучении на тренера: «Ничего нового не открыл, в футболе все придумано. Думаю о практике – может, «Динамо», в «Локо» и «Спартак» вряд ли пойду»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой готов пройти тренерскую практику в «Локомотиве» или «Динамо».

– Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно все придумано.

Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне все равно где, но команда должна быть хорошая.

– Какая команда это могла бы быть?

– В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо».

– Когда закончится обучение?

– Только через год. Не знаю, дойду до конца, не загадываю, – сказал экс-игрок сборной России.

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76 комментариев

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blаncо
Летом Мадрид и Ман Сити поборятся за этого специалиста. Футбол его уже ничем не удивит - прямо сейчас готов сменить и Анчелотти, и Гвардиолу, и Клоппа и кого угодно.
+79
0
+79
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ARIGAMI ARIGAMI
Обучение Мостового - главная интрига сезона 23-24
+64
-3
+61
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Виктор Войнов
Ответ blаncо
Летом Мадрид и Ман Сити поборятся за этого специалиста. Футбол его уже ничем не удивит - прямо сейчас готов сменить и Анчелотти, и Гвардиолу, и Клоппа и кого угодно.
Мостовой к ним не приедет. Он работу рассматривает в шаговой доступности от дома. Только если они в РПЛ переедут
+34
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+34
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Савелий Крапивкин
Поздравляю болельщиков Спартака и Локо
+26
0
+26
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Mohnatiy
Феерический царь, конечно...
+27
-1
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Vićtor Diaź
Надеюсь, у клубов хватит ума не брать этого дурачка на практику.
Зачем практика, если уже всё придумано?
+26
-7
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Ramon Mercader
– Какая команда это могла бы быть?
– В Москве, чтобы без разъездов.

Можно вопрос - а с чего вдруг? Чем хуже тренеры из регионов, которые тоже хотят стажироваться в Москве, что такого значимого сделал Мостовой в тренерском плане, чтобы его сразу звали в клуб РПЛ из Москвы. Чем не устраивает Знамя Труда, тоже ведь из столицы?
+11
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ blаncо
Летом Мадрид и Ман Сити поборятся за этого специалиста. Футбол его уже ничем не удивит - прямо сейчас готов сменить и Анчелотти, и Гвардиолу, и Клоппа и кого угодно.
Дающий 100+ очков к Царизму
+10
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Vićtor Diaź
Ответ LifeStream
Комментарий удален пользователем
Даже если подпишут, то этих вью будет штуки 4-5.
Он с треском провалится и будет уволен почти сразу
По его высказываниям видно, что он не уважает тренеров и у него есть только «я, я, я».
Такими темпами у него не будет авторитета ни перед одним игроком
+6
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+5
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тот самый Кадрус
"Александр Мостовой готов пройти тренерскую практику в «Локомотиве» или «Динамо»." в начале текста говорится, что готов практиковаться в Локо и Динамо но в самом заголовке и далее в интервью самого Моста идёт " «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду." Как вы умудряетесь в одном и том же тексте утверждать, что Мост готов стадироваться в Локо и что он в Локо не пойдёт? Что за журналистика?!
+5
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Никола Тесла
Не могу дождаться Тики Таки от Мостового, и чтобы в защите поуже, в атаке пошире.
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Н.Ф.
Ответ Милдронат Бромантанов
Всё придумано, футбол прост, мяч круглый, трава зелёная, ворота и поле того же размера, что и раньше, обвел двоих, пнул в девятку и пошел! Да Сане можно уже смело и в Ман Сити подавать документы, а то там этот шарлатан всё усложняет вечно, что-то новое выдумывает.
Сане уже был в МанСи. Вряд ли он туда вернётся.
+3
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Ка Ман
Реально, всё уже придумано в футболе. Рвануть по бровке и пульнуть в штрафную площадку в надежде, что попадёт в чью-то голову. Всё дело в кадрах, вернее в их мастерстве и в физических кондициях. Схемы там разные, автобус поставить. Ничего нет нового. Одно и то же.
+2
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JENNINGS
Ещё не выучился, ничего не получил, а примеряет, какие клубы тренировать будет😂😂😂
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Северный болельщик
Блин, целый год еще ждать, можно ускорить?
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Харламов Никита
ну да, скажи это Пепу 😜
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Тёма Тёма
Бедное Динамо. Держитесь. ✊
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mad butcher
Зенит.
Негоже Царю где попало тренировать.
Только в Зенит!
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Stt
Оно ещё без корочки, а уже копается. Реалу приготовиться, Динамо со Спартаком посланы заранее.
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exshepardjack
Ответ red hikkikomori
В Локо самое то, там клоунады не меньше чем в Спартаке)
ммм и в чем это?
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Адильхан Абдусаламов
В итоге с Химками в топ3 зайдёт.Увидите.Инфа сотка.Жизнь —самый лучший драматург
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Кокич
Если хочет без разъездов, пусть поработает
в чемпионате Сан-Марино.
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Алексей Агеев
Ответ Ramon Mercader
– Какая команда это могла бы быть? – В Москве, чтобы без разъездов. Можно вопрос - а с чего вдруг? Чем хуже тренеры из регионов, которые тоже хотят стажироваться в Москве, что такого значимого сделал Мостовой в тренерском плане, чтобы его сразу звали в клуб РПЛ из Москвы. Чем не устраивает Знамя Труда, тоже ведь из столицы?
Чеканят меньше и Барселоне не забивали
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Андрей Кутепов
Практика в Тульском Арсенале!!!
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skorpy55
Ответ Тёма Тёма
Бедное Динамо. Держитесь. ✊
А он нам нужен? Сомневаюсь что окажется у нас....
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