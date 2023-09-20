Клопп о сборной Германии: «Мое сердце – в «Ливерпуле». Меня не накачивали наркотиками и не связывали, чтобы я подписал контракт»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Юлиан Нагельсманн ахахаха Футбол

Юрген Клопп прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.

Сообщалось, что 36-летний специалист возглавит национальную команду и подпишет контракт на срок до конца Евро-2024. 

«Я думаю, что Юлиан – отличное решение, потому что он отличный тренер. Я был бы очень рад, если бы все произошло именно так.

Возраст? Совершенно не важно! В свои 28 лет он уже доказал, что является фантастическим тренером. У него восьмилетний опыт работы. У других это происходит в 45 или 50 лет – на самом высоком уровне. Это вообще не критерий».

О том, что его называли одним из кандидатов на должность

«В настоящее время мы строим «Ливерпуль 2.0». Мы хотим снова по-настоящему атаковать. Я предан «Ливерпулю». Мое сердце здесь, в «Ливерпуле». Нельзя просто вычеркнуть эти восемь лет.

Я подписал здесь контракт, и, насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали, и мне не приходилось подписывать его ртом.

Это было свободное решение. И именно поэтому это не вяжется [с работой тренера сборной]», – сказал главный тренер английской команды. 

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34 комментария

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BeGood
Клопп - лучшее, что произошло с Ливерпулем в последние лет 20
+44
-1
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Pertinax Gandi
Неужели он там уже 8 лет? Ни фига себе, время летит!
+15
-2
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Kirkorofff
Ответ saynaraboy
Ждем ответ Мостового, где он скажет чтобы Клопп расслабился и посмотрел его матчи за Сельту)
Мостовой уже готов подписать контракт ртом. И то не дают.
+8
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Fedoseich
Забавный он всё-таки) В хорошем смысле.
Но всё честно разложил
+8
-2
+6
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Никита Алексеев
Тен Хан : «Мое сердце в Аяксе, нельзя просто так забыть игроков из этого клуба»
+7
-1
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Джанлука Нальюка
Ответ rude.
Да уж, вспоминая что до него были ребята вроде Далглиша, Роджерса...Понимаешь что клубу действительно повезло что получилось нанять такого тренера. Клопп как раз тренер под династию. То что Ливерпуль искал так долго.
Роджерс не топ, но добротный тренер, с ним ливер чуть не выиграл чемпионат.
+5
-2
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Виталий Ан
Ответ j30
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Сборная германии шаг в перед?
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Lindeman
Какой же Клопп преданный
+3
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BZB
Спасибо Юрген Клопп, что ты есть в мировом футболе!
+4
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maks44
А вот к Нагельсману похоже подобные методы все-таки применили.
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feelthedroom@mail.ru
Тег «ахахах» просто умора 😄😄😄👏👏👏😆😆😆
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Мансур Мадаев
Ответ Евгений Соловьёв
вангую, что к сожалению никакой Ливерпуль 2.0 имеющий такой же или сопоставимый по уровню успех по сравнению Ливерпулем 1.0 :) не получится. Хотелось бы посмотреть на Юргена в Реале с его возможность покупать.
держи в курсе
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Вадим Сидоров
Ответ BeGood
Клопп - лучшее, что произошло с Ливерпулем в последние лет 20
Даже 30 лет.
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Только Крылья
Ответ j30
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как раз сомневаюсь, что он дурачок в этом вопросе
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Red Line
36летний?) то есть он младше Милли, который ещё пылит?)

это была рубрика "новости от двоечника на спорце"
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Артём Сергеев
повезло Ливерпулю с тренером
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Мишаня Кравцов
Клопп еще нужен клубному футболу, Нагеля тоже не хочется терять, но ему похоже пока нет места. Поэтому идеальный вариант - контракт с Нагелем до конца евро-24.
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ericssons
Ему повар Ливерпуля мог что угодно подсыпывать чтобы он был более покладистым и подписал контракт. Каннабиоды например.
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Alexander Poljakov
Ответ ericssons
Ему повар Ливерпуля мог что угодно подсыпывать чтобы он был более покладистым и подписал контракт. Каннабиоды например.
каннабиноидов люди на всё соглашаются? мда, какой низкий уровень образования 😆
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Евгений Соловьёв
вангую, что к сожалению никакой Ливерпуль 2.0 имеющий такой же или сопоставимый по уровню успех по сравнению Ливерпулем 1.0 :) не получится. Хотелось бы посмотреть на Юргена в Реале с его возможность покупать.
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rude.
Ответ BeGood
Клопп - лучшее, что произошло с Ливерпулем в последние лет 20
Да уж, вспоминая что до него были ребята вроде Далглиша, Роджерса...Понимаешь что клубу действительно повезло что получилось нанять такого тренера. Клопп как раз тренер под династию. То что Ливерпуль искал так долго.
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saynaraboy
Ждем ответ Мостового, где он скажет чтобы Клопп расслабился и посмотрел его матчи за Сельту)
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Заяцволк
Какой же Клопп непомнящий
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AmanEsen
Ответ rude.
Да уж, вспоминая что до него были ребята вроде Далглиша, Роджерса...Понимаешь что клубу действительно повезло что получилось нанять такого тренера. Клопп как раз тренер под династию. То что Ливерпуль искал так долго.
Роджерс достойно поработал
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red blue Tyumen’
Ответ BeGood
Клопп - лучшее, что произошло с Ливерпулем в последние лет 20
Я бы даже сказал лет 30
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