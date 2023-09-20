Клопп о сборной Германии: «Мое сердце – в «Ливерпуле». Меня не накачивали наркотиками и не связывали, чтобы я подписал контракт»

Юрген Клопп прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.

Сообщалось, что 36-летний специалист возглавит национальную команду и подпишет контракт на срок до конца Евро-2024.

«Я думаю, что – отличное решение, потому что он отличный тренер. Я был бы очень рад, если бы все произошло именно так.

Возраст? Совершенно не важно! В свои 28 лет он уже доказал, что является фантастическим тренером. У него восьмилетний опыт работы. У других это происходит в 45 или 50 лет – на самом высоком уровне. Это вообще не критерий».

О том, что его называли одним из кандидатов на должность

«В настоящее время мы строим « 2.0». Мы хотим снова по-настоящему атаковать. Я предан «Ливерпулю». Мое сердце здесь, в «Ливерпуле». Нельзя просто вычеркнуть эти восемь лет.

Я подписал здесь контракт, и, насколько я помню, меня не накачивали наркотиками и не связывали, и мне не приходилось подписывать его ртом.

Это было свободное решение. И именно поэтому это не вяжется [с работой тренера сборной]», – сказал главный тренер английской команды.

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