Клопп не возглавит Германию. Агент заявил: «Юрген недоступен для сборной. У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Агент Юргена Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии.

Напомним, Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера исполняет Руди Феллер.

В медиа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной , однако его агент Марк Косицке заявил, что Юрген не заинтересован в этой должности.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для должности главного тренера сборной», – сказал Косицке.

В апреле 2022 года Клопп продлил контракт с « » до лета 2026-го.

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