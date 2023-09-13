Клопп не возглавит Германию. Агент заявил: «Юрген недоступен для сборной. У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
Агент Юргена Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии.
Напомним, Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера исполняет Руди Феллер.
В медиа Клоппа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии, однако его агент Марк Косицке заявил, что Юрген не заинтересован в этой должности.
«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для должности главного тренера сборной», – сказал Косицке.
В апреле 2022 года Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026-го.
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Стулья менять, разоришься. Он бетоном все обделал, параллельно применяя технику пожаробезопасности АЗС, так сказать, подсмотрел, позаимствовал)
Другой придёт, захочет 8 - 0, следующий 9 - 0 и так далее...
Оно нам а в МЮ надо?
Я за то, что бы Брген ушёл на пенсию как САФ, только из Ненавистного Ливерпуля.
Заявку на патент наверное подал, а то Собянин к рукам приберёт)
Тебя, что-то обидело в моих словах?
Там, под ковром, было титаническая работа ФМО*
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