Клопп не возглавит Германию. Агент заявил: «Юрген недоступен для сборной. У него долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп возможные трансферы агенты Футбол

Агент Юргена Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии.

Напомним, Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера исполняет Руди Феллер.

В медиа Клоппа называли одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии, однако его агент Марк Косицке заявил, что Юрген не заинтересован в этой должности.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для должности главного тренера сборной», – сказал Косицке.

В апреле 2022 года Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026-го.

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38 комментариев

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Покерный Футбол
Ответ Rad0
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Тебе,как болельщику МЮ,этого очень бы хотелось,не сомневаюсь)))
+25
-3
+22
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Илнур Кара
Ответ Rad0
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Куман вон третий раз уж сборную Голландии тренирует, а ты говоришь раз в жизни
+14
0
+14
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Snid
Ответ Red Line
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бесполезно, там уже хата сгорела.
+13
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Snid
Ответ Rad0
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ему по 7 отгружать мю может быть понравилось, зачем гнать его?
+8
0
+8
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tampa-bay
И правильно, в сборной по сути неинтересно, видишься с игроками мало, игр тоже мало
+2
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tampa-bay
Ответ Rad0
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Юрген еще успеет ее потренировать, не Мостового же зовут
+2
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А.В. Бубнов
Ответ Покерный Футбол
Тебе,как болельщику МЮ,этого очень бы хотелось,не сомневаюсь)))
Мне как болельщику МЮ очень хотелось бы возвертания взад Сульшера, лучшего тренера.
+3
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Алексей Половков
Ответ А.В. Бубнов
Что значит подарил? Там, под ковром, было титаническая работа ФМО* Финансово Мошеннический отдел
Отнимая очки у Ливерпуля, когда чистые голы отменялись благодаря ВАР и происходит до сих пор
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
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Ты отстаёшь от прогресса. У него там уже давно не стул, а стартовый стол.
Стулья менять, разоришься. Он бетоном все обделал, параллельно применяя технику пожаробезопасности АЗС, так сказать, подсмотрел, позаимствовал)
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Red Line
Ответ А.В. Бубнов
Ты отстаёшь от прогресса. У него там уже давно не стул, а стартовый стол. Стулья менять, разоришься. Он бетоном все обделал, параллельно применяя технику пожаробезопасности АЗС, так сказать, подсмотрел, позаимствовал)
ключевое слово - обделал. и бетоном, и испражнениями)
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Алексей Половков
Ответ А.В. Бубнов
Ты меня удивляешь... Походу думаешь, что VAR это Video Assistant Refferee , а на самом деле это - View Arabs Repayment
Я думаю, что ВАР это асистент МС, пендали и голы с офсайда в пользу этого клуба тоже имеются
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Алексей Половков
Ответ Ман Сити
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МС зато в 2021 ВАР подарил чемпионство
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Direct free kick
Ответ А.В. Бубнов
Я вот тоже подумал, пусть остаётся. Рекорд побил. Другой придёт, захочет 8 - 0, следующий 9 - 0 и так далее... Оно нам а в МЮ надо? Я за то, что бы Брген ушёл на пенсию как САФ, только из Ненавистного Ливерпуля.
https://www.youtube.com/watch?v=ytbyOs6meck почти миллион просмотров
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А.В. Бубнов
Ответ Snid
ему по 7 отгружать мю может быть понравилось, зачем гнать его?
Я вот тоже подумал, пусть остаётся. Рекорд побил.
Другой придёт, захочет 8 - 0, следующий 9 - 0 и так далее...
Оно нам а в МЮ надо?

Я за то, что бы Брген ушёл на пенсию как САФ, только из Ненавистного Ливерпуля.
+1
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Dart_Yoda
Какой же Клопп долгосрочный
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Buba
Ответ Артём Сергеев
жаль конечно,в ливере только время теряет
Ему в монолигу наверное надо, в колбасный цех, халявные чашки собирать 😁
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Snid
Ответ Артём Сергеев
это в прошлом
останется, ещё будут.
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Алексей Половков
Ответ А.В. Бубнов
Официально, это пока не их организация)
Официально и игроков покупают за копейки
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А.В. Бубнов
Ответ Алексей Половков
Я думаю, что ВАР это асистент МС, пендали и голы с офсайда в пользу этого клуба тоже имеются
Официально, это пока не их организация)
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Elihio
Ответ А.В. Бубнов
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А.В. Бубнов
Ответ Red Line
ключевое слово - обделал. и бетоном, и испражнениями)
У него новая технология: бетоноопорожнение.
Заявку на патент наверное подал, а то Собянин к рукам приберёт)
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А.В. Бубнов
Ответ Elihio
Комментарий удален модератором
Чего ловить?
Тебя, что-то обидело в моих словах?
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А.В. Бубнов
Ответ Алексей Половков
МС зато в 2021 ВАР подарил чемпионство
Что значит подарил?
Там, под ковром, было титаническая работа ФМО*

Финансово Мошеннический отдел
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Elihio
Ответ А.В. Бубнов
Пхахаха Не, тебя что-то лично задело. Ведь ни одного нормального потомка жителя СССР мой комментарий не мог вызвать столь смешную реакцию, что ты аж до оскорблений скатился. Эта сборная, должна гореть в аду, вечном
Кто тебе дал право говорить за всех? Минусы на твоих комментах тебе ни о чем не говорят? :)
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Артём Сергеев
Ответ xxx-xxx
Всем бы так терять !) Собрал все возможные трофеи !
это в прошлом
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