Клопп о сборной Германии: «Работа там – честь, но моя преданность «Ливерпулю» мешает. Не могу покинуть клуб сейчас»
Юрген Клопп ответил, возглавит ли он сборную Германии.
У немецкого специалиста до 2026 года действует контракт с «Ливерпулем».
«Работа тренером сборной [Германии] – большая честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Но всему мешает моя преданность.
Я не могу сейчас покинуть «Ливерпуль» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Это так не работает, да и такого запроса нет.
Если в определенный момент мне предстоит возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Без шуток