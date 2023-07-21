Клопп о сборной Германии: «Работа там – честь, но моя преданность «Ливерпулю» мешает. Не могу покинуть клуб сейчас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп ответил, возглавит ли он сборную Германии.

У немецкого специалиста до 2026 года действует контракт с «Ливерпулем».

«Работа тренером сборной [Германии] – большая честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Но всему мешает моя преданность.

Я не могу сейчас покинуть «Ливерпуль» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Это так не работает, да и такого запроса нет.

Если в определенный момент мне предстоит возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

10 комментариев

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vladimir.kostrichko
Можно после ЧМ 2026 принять сборную)))))))Хотя по мне пусть еще 10 лет тренирует красных)
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jane gunn
Какой же Клопп преданный
Без шуток
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Seoul Candy
Ответ corazón blanco
Клопа- это и есть нынешний Ливерпуль. Конечно рано или поздно расстаться придется, но я надеюсь, что он еще пару лет точно будет возглавлять красных. Отличный тренер, а с новыми приобретениями возможно сможет вернуть Ливерпулю прежние результаты.
Почему то очень хочу увидеть его стиль игры в Мадриде, особенно с обновлённым составом, 24 ом надеюсь его назначать чем всякие Хаби Алонсо
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corazón blanco
Ответ llolishe
Клопп это тот кто подставляет болельщиков великого клуба своим пофигизмом
Этот "пофигизм" принес Вашему клубу все трофеи, что можно выиграть на самом высоком уровне, вернул Ливерпуль туда, откуда он выпал давно, а именно на вершину не только английского, но и европейского футбола. Вы пожалуй, один из самых неблагодарных болельщиков Ливерпуля, которого я знаю на этом сайте.
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