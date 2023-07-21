Клопп о сборной Германии: «Работа там – честь, но моя преданность «Ливерпулю» мешает. Не могу покинуть клуб сейчас»

Юрген Клопп ответил, возглавит ли он сборную Германии.

У немецкого специалиста до 2026 года действует контракт с « ».

«Работа тренером сборной [Германии] – большая честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Но всему мешает моя преданность.

Я не могу сейчас покинуть «Ливерпуль» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Это так не работает, да и такого запроса нет.

Если в определенный момент мне предстоит возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом», – сказал главный тренер «Ливерпуля» .