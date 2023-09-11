Клопп откажется от работы в сборной Германии, если получит предложение. Тренер уважает контракт с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не возглавит сборную Германии.

Напомним, Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера исполняет Руди Феллер. 

В СМИ звучало имя Клоппа как возможного преемника Флика во главе национальной команды. По информации Daily Mail, Клопп не исключает вариант, при котором может возглавить сборную Германии в будущем, но откажет Немецкому футбольному союзу, если получит предложение на текущем этапе. 

Юрген уважает контракт с «Ливерпулем», действующий до 2026 года. 

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной Германии является Юлиан Нагельсманн. 

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13 комментариев

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Aleksey Yashin
Контракт Клоппа: Ты меня уважаешь?
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rigobersong
Черчесов свободен, знает немецкий и имеет успешный опыт на ЧМ, чем не кандидат?:)
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кэпко
Ответ Pertinax Gandi
Да Нагельсман будет. Свободен сейчас из всех кандидатов, всё сходится. Если сам захочет конечно.
Я бы на месте Нагельсмана не шёл в эту клоаку сейчас, риск большой перед домашним Евро, если что спустят на него всех собак и гг карьера.
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Инженер Управляющий
Ответ fc_champion
Все топ-тренеры, которые выиграли практически все на клубном уровне - принципиально не принимают национальные сборные. Клопп, Пеп, Зизу, Маур, Анчи, Тухель
Анчелотти летом 2024 Бразилию возглавит
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Pertinax Gandi
Да Нагельсман будет. Свободен сейчас из всех кандидатов, всё сходится. Если сам захочет конечно.
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fc_champion
Все топ-тренеры, которые выиграли практически все на клубном уровне - принципиально не принимают национальные сборные. Клопп, Пеп, Зизу, Маур, Анчи, Тухель
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Инженер Управляющий
Флику тоже не нужно было дёргаться, перестройка после Лёва, да при отсутствии нападающих тяжкое дело.
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Andrey Ashhabadskiy
клопов не уважает Германию
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Андрей
Клопп настолько гениален, что даже контракт уважает.

Юлик давай, сидишь там без клуба. или ты не хочешь из за половину Баварских футболистов в сборной.
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Jedef
пусть Клопп у РФС проконсультируется по поводу термина "совмещение тренерских должностей". Там это любят
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Андрей
Ответ rigobersong
Черчесов свободен, знает немецкий и имеет успешный опыт на ЧМ, чем не кандидат?:)
тогда Гус, тут всеже Евро а не мир. тут сложнее. :P
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Master Slova
Ответ fc_champion
Все топ-тренеры, которые выиграли практически все на клубном уровне - принципиально не принимают национальные сборные. Клопп, Пеп, Зизу, Маур, Анчи, Тухель
да Зизу как собачка бы побежал, если бы позвали, только Дешам никуда не спешит
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