Клопп откажется от работы в сборной Германии, если получит предложение. Тренер уважает контракт с «Ливерпулем»

Юрген Клопп не возглавит сборную Германии.

Напомним, Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой сборной после серии из 5 матчей без побед. Роль исполняющего обязанности главного тренера исполняет Руди Феллер.

В СМИ звучало имя как возможного преемника Флика во главе национальной команды. По информации Daily Mail, Клопп не исключает вариант, при котором может возглавить сборную в будущем, но откажет Немецкому футбольному союзу, если получит предложение на текущем этапе.

Юрген уважает контракт с «Ливерпулем», действующий до 2026 года.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной Германии является Юлиан Нагельсманн.

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