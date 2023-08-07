Фишер из «Униона» – тренер года в Германии по версии Kicker. Терзич – 4-й, Нагельсманн – 9-й, Клопп делит 14-е место, Тухель – 18-е

Урс Фишер был признан немецким тренером года по версии Kicker.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, главный тренер « » набрал 293 голоса из 617. Под его руководством берлинская команда впервые вышла в Лигу чемпионов.

В первую двадцатку лучших немецких тренеров и тренеров, возглавлявших команды из Германии в сезоне-2022/23, вошли:

1. («Унион») – 293 голоса;

2. Франк Шмидт (« ») – 63;

3. Кристиан Штрайх (« ») – 62;

4. («Боруссия» Дортмунд) – 50;

5. Марко Розе («РБ Лейпциг») – 22;

6. Мартина Фосс-Текленбург (женская сборная Германии) – 14;

7-8. Хаби Алонсо («Байер») – 13;

7-8. Штеффен Баумгарт («Кельн») – 13;

9. Юлиан Нагельсманн («Бавария») – 9;

10. Томас Леч («Витесс» / «Бохум») – 8;

11-13. Торстен Либеркнехт («Дармштадт») – 7;

11-13. Рогер Шмидт («Бенфика») – 7;

11-13. Оле Вернер («Вердер») – 7;

14-15. Фабиан Хюрцелер («Санкт-Паули») – 6;

14-15. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 6;

16. Оливер Гласнер («Айнтрахт») – 5;

17. Хорст Штеффен («Эльферсберг») – 4;

18-20. Томас Райс («Бохум» / «Шальке») – 3;

18-20. Бо Свенссон («Майнц») – 3;

18-20. Томас Тухель («Челси» / «Бавария») – 3;

21-23. Себастиан Хенесс («Штутгарт») – 2

21-23. Кристиан Титц («Магдебург») – 2

21-23. Сандро Вагнер («Унтерхахинг») – 2.

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