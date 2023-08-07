Фишер из «Униона» – тренер года в Германии по версии Kicker. Терзич – 4-й, Нагельсманн – 9-й, Клопп делит 14-е место, Тухель – 18-е
Урс Фишер был признан немецким тренером года по версии Kicker.
По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, главный тренер «Униона» набрал 293 голоса из 617. Под его руководством берлинская команда впервые вышла в Лигу чемпионов.
В первую двадцатку лучших немецких тренеров и тренеров, возглавлявших команды из Германии в сезоне-2022/23, вошли:
1. Урс Фишер («Унион») – 293 голоса;
2. Франк Шмидт («Хайденхайм») – 63;
3. Кристиан Штрайх («Фрайбург») – 62;
4. Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд) – 50;
5. Марко Розе («РБ Лейпциг») – 22;
6. Мартина Фосс-Текленбург (женская сборная Германии) – 14;
7-8. Хаби Алонсо («Байер») – 13;
7-8. Штеффен Баумгарт («Кельн») – 13;
9. Юлиан Нагельсманн («Бавария») – 9;
10. Томас Леч («Витесс» / «Бохум») – 8;
11-13. Торстен Либеркнехт («Дармштадт») – 7;
11-13. Рогер Шмидт («Бенфика») – 7;
11-13. Оле Вернер («Вердер») – 7;
14-15. Фабиан Хюрцелер («Санкт-Паули») – 6;
14-15. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 6;
16. Оливер Гласнер («Айнтрахт») – 5;
17. Хорст Штеффен («Эльферсберг») – 4;
18-20. Томас Райс («Бохум» / «Шальке») – 3;
18-20. Бо Свенссон («Майнц») – 3;
18-20. Томас Тухель («Челси» / «Бавария») – 3;
21-23. Себастиан Хенесс («Штутгарт») – 2
21-23. Кристиан Титц («Магдебург») – 2
21-23. Сандро Вагнер («Унтерхахинг») – 2.
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