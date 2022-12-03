Клопп не возглавит сборную Германии: «У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026-го, он намерен его выполнить»
Юрген Клопп не возглавит сборную Германии.
Об этом заявил агент тренера «Ливерпуля» в ответ на вопрос, будет ли Клопп доступен в случае ухода Ханси Флика со своего поста.
«Это лишь обсуждения в СМИ. У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026 года, и он намерен его выполнить», – сказал Марк Косике.
DFB хочет, чтобы Флик остался в сборной Германии – из-за отсутствия альтернатив лучше. Тренер тоже хочет продолжить работу
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии