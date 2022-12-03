Клопп не возглавит сборную Германии: «У Юргена контракт с «Ливерпулем» до 2026-го, он намерен его выполнить»

не возглавит сборную Германии.

Об этом заявил агент тренера «Ливерпуля» в ответ на вопрос, будет ли Клопп доступен в случае ухода со своего поста.

«Это лишь обсуждения в СМИ. У Юргена контракт с до 2026 года, и он намерен его выполнить», – сказал Марк Косике.

DFB хочет, чтобы Флик остался в сборной Германии – из-за отсутствия альтернатив лучше. Тренер тоже хочет продолжить работу

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