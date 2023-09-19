Даниил Хлусевич: «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом», думаю. Не скажу, что мы тяжело играем с ними»
Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».
«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят.
Лично для меня «Зенит» – хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне.
Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», – сказал защитник московской команды.
«Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ с 27 ноября 2017 года.
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Ну да, проигрываем легко и постоянно, ничего тяжелого
Каждый матч с Зенитом это настоящая битва! Битва за то, чтобы Зенит 5 не закидывал в ворота Спартака.
Спартак будет конкурировать с Зенитом , а Хлусевич с Роберто Карлосом и Кафу !
В 2007, Карл! За Спартак тогда еще Титов играл
А ведь он прав. Ничего тяжёлого. Привычные 90 минут позора для КБ и по домам.