Даниил Хлусевич: «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом», думаю. Не скажу, что мы тяжело играем с ними»

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».

«Не скажу, что мы тяжело играем с « ». Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят.

Лично для меня «Зенит» – хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне.

Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень . У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», – сказал защитник московской команды.

«Спартак» не выигрывал у «Зенита» в с 27 ноября 2017 года.

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