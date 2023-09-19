Даниил Хлусевич: «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом», думаю. Не скажу, что мы тяжело играем с ними»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом».

«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят.

Лично для меня «Зенит» – хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне.

Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», – сказал защитник московской команды. 

«Спартак» не выигрывал у «Зенита» в РПЛ с 27 ноября 2017 года.

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44 комментария

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градус ненависти
Конечно, не тяжело. Я бы даже сказал легко влетаете.
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Ебздрогыч
«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом».

Ну да, проигрываем легко и постоянно, ничего тяжелого
+46
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Evgeny Trifonov
ещё один конкурент. Зенит в курсе?
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Дмитрий9779
С 2012 года ни одной победы в Питере,не тяжело.
+20
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Штаны Габора Кирая
Ну да, в последнем матче против Зенита неплохо смотрелись. До 9 минуты, пока судья не убил Спартак жёлтой карточкой.
+12
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schwein
Ответ Дмитрий9779
С 2012 года ни одной победы в Питере,не тяжело.
И то в 2012-м выиграли потому, что Зенитовцы неделю бухали до матча.
+12
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Никита Румянцев
Возвращаются, чтобы править!
Каждый матч с Зенитом это настоящая битва! Битва за то, чтобы Зенит 5 не закидывал в ворота Спартака.
+11
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Owen_the_Simple
Ответ Дмитрий9779
С 2012 года ни одной победы в Питере,не тяжело.
Да им просто не особо хочется. У них только два важных матча в чемпионате.
+7
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
«Не скажу, что мы тяжело играем с «Зенитом». Ну да, проигрываем легко и постоянно, ничего тяжелого
А что не так ?
Спартак будет конкурировать с Зенитом , а Хлусевич с Роберто Карлосом и Кафу !
+8
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n1k006
Да нет, играете легко, проигрываете легко - у Тушинских мало что вообще проходит тяжко
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Groznyi2024
Ответ Evgeny Trifonov
ещё один конкурент. Зенит в курсе?
К сожалению, нет. Нет конкурентов у Зенита в РПЛ. И это печально. Если бы кони упирались не только в матче с Зенитом, то было бы интереснее
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Metaphrast
Одолели Сочи и снова шарманка, "мы конкуренты". И качество игры, и счёт - вам конкурент Пари НН, а не Зенит. Зенит в Москве возил Спартак, как хотел, но это уже забыли
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Groznyi2024
Ответ Дмитрий9779
С 2012 года ни одной победы в Питере,не тяжело.
2012 я бы не рассматривал, мы к тому матчу уже стали чемпионами. Последний раз в чемпионате Спартак обыграл Зенит в Питере в 2007 году.

В 2007, Карл! За Спартак тогда еще Титов играл
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юра георгиевский
Хлусевич , это кто вообще ... ?!
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D-eisler@yandex.ru
"Мы просто знаем что шансов нет поэтому даже не напрягаемся, готовимся к следующей игре" Добавил игрок
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Otto Kretschmer
Зениту ещё легче.
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fil_spb
"Не скажу, что мы тяжело играем с ними"

А ведь он прав. Ничего тяжёлого. Привычные 90 минут позора для КБ и по домам.
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Groznyi2024
Это какой по счету после победы я большинстве дома над Сочи?
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Legioner78
Фантазёр...🤣
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Дмитрий9779
Ответ Vhlam
Мечтаю, чтобы Йозе Марино заболел футболом, посмотрел бы 800 матчей АПЛ и...
И...возглавил Спартак.
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Prise
Ахах))Родной ты мой человек…серия в чемпионате длится лет 6 уже) Ну что ты несешь?)
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Andrey Yaroslavtsev
Ничем не удивляет Зенит. )))
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Дмитрий Рабко
Ответ Виталик Украинский
Хлусевич: "меня сегодня Муза посетила. Посетила, посидела и ушла...".
Но тремя рублями он явно не отделался. Времена другие и такси дороже.
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Виталик Украинский
Хлусевич: "меня сегодня Муза посетила. Посетила, посидела и ушла...".
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rarog
Когда была последняя победа Спартака в СПБ над турнирно мотивированным Зенитом?
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