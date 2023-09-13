Радимов о сборной России: «Мы будем на уровне Андорры, если не пересмотрим радикально весь наш футбол. У нас чудовищное отставание»

Владислав Радимов раскритиковал сборную России за игру и результаты.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

«Хватит себя обманывать! Неутешительные результаты матчей наших сборных за последнюю неделю: U21 победили Узбекистан 2:0, а перед этим сыграли вничью 3:3; вторая сборная сначала сыграла вничью 1:1, а потом уступила 1:2 Египту; главная сборная сыграла вничью 1:1 с Катаром. Итого одна победа в 5 матчах!

С учетом соперников, результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание.

Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку. Во многих компонентах мы просто обманываем себя!

Да, за нашей интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учетом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он еще и капитан сборной...

Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч – Беларусь несколько дней назад мы знаем – 0:0 с одним ударом в створ», – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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