Радимов о сборной России: «Мы будем на уровне Андорры, если не пересмотрим радикально весь наш футбол. У нас чудовищное отставание»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Андорры по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Даниил Хлусевич Футбол

Владислав Радимов раскритиковал сборную России за игру и результаты.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

«Хватит себя обманывать! Неутешительные результаты матчей наших сборных за последнюю неделю: U21 победили Узбекистан 2:0, а перед этим сыграли вничью 3:3; вторая сборная сначала сыграла вничью 1:1, а потом уступила 1:2 Египту; главная сборная сыграла вничью 1:1 с Катаром. Итого одна победа в 5 матчах!

С учетом соперников, результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание.

Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку. Во многих компонентах мы просто обманываем себя!

Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учетом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он еще и капитан сборной...

Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра – Беларусь несколько дней назад мы знаем – 0:0 с одним ударом в створ», – написал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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12 комментариев

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Alex1005
В чём то прав
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Великий Алонсо
Ответ Groznyi2024
Потому что нужно играть россиянами, а не москвичами.
Лучшие российские футболисты играют в московских клубах и в Зените, эти клубы всегда вверху таблицы чемпионата. Не тупи.
+5
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RSI
Ответ Groznyi2024
Потому что нужно играть россиянами, а не москвичами.
Кого не взяли?
+1
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Гамарджоба Генацвале
Верните старый календарь для начала, а не убогий, когда летом 1.5 месяца перерыв. Зато в декабре и феврале играем.
Кстати тема занятная. А то в своё время нынешний проталкивали для еврокубков вроде как.
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OldRedWhite
Ну ладно Валера эстонец …
А Вадик то что язык распустил ?
Или мы чего-то не знаем ? )))
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OldRedWhite
Ответ RSI
Кого не взяли?
Грозгного 2024 ))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Кстати тема занятная. А то в своё время нынешний проталкивали для еврокубков вроде как.
Причем все еврокубки наши выиграли при старом календаре.
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