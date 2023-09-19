«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)

Российские клубы заработали более 600 млн евро за 10 лет игры в еврокубках.

Согласно подсчетам « », в период с 2012 по 2022 год УЕФА выплатил командам из России 673,9 миллиона евро за участие в международных турнирах. Больше всего заработал « » – 236,6 миллиона евро.

Топ-5 российских клубов по доходам от участия в еврокубках:

1. «Зенит» – 236,6 млн евро;

2. – 150,9 млн;

3. « » – 99,3 млн;

4. «Краснодар» – 67,5 млн;

5. « » – 54,9 млн.

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