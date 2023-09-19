«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)
Российские клубы заработали более 600 млн евро за 10 лет игры в еврокубках.
Согласно подсчетам «Спорт-Экспресса», в период с 2012 по 2022 год УЕФА выплатил командам из России 673,9 миллиона евро за участие в международных турнирах. Больше всего заработал «Зенит» – 236,6 миллиона евро.
Топ-5 российских клубов по доходам от участия в еврокубках:
1. «Зенит» – 236,6 млн евро;
2. ЦСКА – 150,9 млн;
3. «Локомотив» – 99,3 млн;
4. «Краснодар» – 67,5 млн;
5. «Спартак» – 54,9 млн.
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Как ни удивительно, возглавляет список самых «затратных тренеров» не кто-то из «Зенита», а поработавший в ходе своей почти что 15-летней карьеры со «Спартаком» и «Ростовом» Валерий Карпин. По подсчетам Transfermarkt, при Карпине его клубы купили 58 игроков на общую сумму в 246 млн евро. Главным достижением нынешнего тренера сборной России остаются два серебра со «Спартаком» – в 2009 и 2012 годах.
Но по фактам да тратим больше всех, но и зарабатываем на порядок больше всех
Просто кто то хотя бы 20% сам зарабатывает, а кто то сидит на 100% дотациях
Ну и ладно.