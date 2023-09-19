«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Спорт-Экспресс деньги Футбол

Российские клубы заработали более 600 млн евро за 10 лет игры в еврокубках.

Согласно подсчетам «Спорт-Экспресса», в период с 2012 по 2022 год УЕФА выплатил командам из России 673,9 миллиона евро за участие в международных турнирах. Больше всего заработал «Зенит» – 236,6 миллиона евро.

Топ-5 российских клубов по доходам от участия в еврокубках:

1. «Зенит» – 236,6 млн евро;

2. ЦСКА – 150,9 млн;

3. «Локомотив» – 99,3 млн;

4. «Краснодар» – 67,5 млн;

5. «Спартак» – 54,9 млн. 

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ sled
Комментарий скрыт
у Митрофанова и Зенита есть 2 Еврокубка, у спартачка Копа Дель Соль. Почувствуйте разницу так сказать
+48
-9
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Популярный сайт Transfermarkt опубликовал статистику тренеров, под которых владельцы клубов потратили больше всего денег на покупку новичков за всю историю чемпионатов России. Самое поразительное в этой истории, что на первом месте в рейтинге находится специалист, не завоевавший до сих пор ни одного трофея! «Спорт День за Днем» выделяет наиболее любопытные факты.

Как ни удивительно, возглавляет список самых «затратных тренеров» не кто-то из «Зенита», а поработавший в ходе своей почти что 15-летней карьеры со «Спартаком» и «Ростовом» Валерий Карпин. По подсчетам Transfermarkt, при Карпине его клубы купили 58 игроков на общую сумму в 246 млн евро. Главным достижением нынешнего тренера сборной России остаются два серебра со «Спартаком» – в 2009 и 2012 годах.
+44
-7
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какая то странная дата исчисления - 2012 год. Может лучше посчитать с начала розыгрыша чемпионата РФ в 1992 году ?
да, будем считать с момента другой еврокубковой системы и абсолютно другой футбольной экономики, ведь деньги в эпоху 100 млн трансферов так хорошо соотносятся с деньгами в эпоху трансферов по 2-3 млн.
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Зато у Спартака самые большие премиальные в кубке париматч
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Дмитрий9779
Популярный сайт Transfermarkt опубликовал статистику тренеров, под которых владельцы клубов потратили больше всего денег на покупку новичков за всю историю чемпионатов России. Самое поразительное в этой истории, что на первом месте в рейтинге находится специалист, не завоевавший до сих пор ни одного трофея! «Спорт День за Днем» выделяет наиболее любопытные факты. Как ни удивительно, возглавляет список самых «затратных тренеров» не кто-то из «Зенита», а поработавший в ходе своей почти что 15-летней карьеры со «Спартаком» и «Ростовом» Валерий Карпин. По подсчетам Transfermarkt, при Карпине его клубы купили 58 игроков на общую сумму в 246 млн евро. Главным достижением нынешнего тренера сборной России остаются два серебра со «Спартаком» – в 2009 и 2012 годах.
Семак физрук, а Валера гений тренерского цеха . Не перепутайте
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
На 180 млн евро больше чем Спартак. Полностью покрыли разницу в трансферном сальдо.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Самые титулованные клубы России Зенит и ЦСКА по праву на первых ролях.
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Почему то об этом всегда забывают, злость на Газпром затмевает умы
Но по фактам да тратим больше всех, но и зарабатываем на порядок больше всех
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
А на что КБ закупается-то,на личную нефть Федунов?"Московским бабушкам" на заметку.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Ответ Сергей Гаряшин
Прикольно,чуть больше заработал за 11 лет,чем бюджет за один сезон,остальные сезоны,наверное на футболках в плюс выходил
Прикольно,получается ваши в большой минус ежегодно уходят.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Ответ sled
Комментарий скрыт
"Ни раз" =))) Ты хотел сказать один-единственный раз?) Или можно сказать ещё так: выходил из группы ЛЧ (два раза - один в 1/4 и один во второй групповой этап).
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ sled
Комментарий скрыт
Вообще то один раз в 1/4 ЛЧ и были. Причем когда еще 1/8 не существовало. в 95/96 году.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
И тут Зенит выше Спартака,опять кто-то виноват в этом?
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ Сергей Гаряшин
Прикольно,чуть больше заработал за 11 лет,чем бюджет за один сезон,остальные сезоны,наверное на футболках в плюс выходил
На московских бабушках в плюс выходили
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilia Maksiokov
А теперь краник закрыт , ну что ж можно зарабатывать на билетах болельщиков..ОЙ
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Ответ wadwill13
и зачем эта бесполезная статистика?
ну например затем, что если сложить трансферное сальдо клубов за тот же период с этими доходами, то выйдет очень неудобно. ЦСКА будет в космосе, Зенит в 0, а Спартак в ж.. ну вы поняли.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KingOfTheDivan
Ответ Дмитрий9779
Популярный сайт Transfermarkt опубликовал статистику тренеров, под которых владельцы клубов потратили больше всего денег на покупку новичков за всю историю чемпионатов России. Самое поразительное в этой истории, что на первом месте в рейтинге находится специалист, не завоевавший до сих пор ни одного трофея! «Спорт День за Днем» выделяет наиболее любопытные факты. Как ни удивительно, возглавляет список самых «затратных тренеров» не кто-то из «Зенита», а поработавший в ходе своей почти что 15-летней карьеры со «Спартаком» и «Ростовом» Валерий Карпин. По подсчетам Transfermarkt, при Карпине его клубы купили 58 игроков на общую сумму в 246 млн евро. Главным достижением нынешнего тренера сборной России остаются два серебра со «Спартаком» – в 2009 и 2012 годах.
Ну Спартак всегда работал по схеме грамотных инвесторов: «Закупаемся на хаях и катаемся на ****»
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лейтенант Гофмиллер
Ответ Петроград
"Ни раз" =))) Ты хотел сказать один-единственный раз?) Или можно сказать ещё так: выходил из группы ЛЧ (два раза - один в 1/4 и один во второй групповой этап).
Спартак не был в 1/4 ЛЧ ни разу. Вот так он хотел сказать. Хотя и был разик более двадцати лет назад.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Ответ Tfrgvhhhvb Gyyhv
Комментарий скрыт
У Гинера спроси - он такие фокусы поставил на поток.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Галицкий топ
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ Leon Betov
Зато у Спартака самые большие премиальные в кубке париматч
Еще рекордные агентские выплаты за последние 5 сезонов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Никто в российском футболе не тратит свои
Просто кто то хотя бы 20% сам зарабатывает, а кто то сидит на 100% дотациях
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
schwein
Блин, а я хотел большую статью с этой информацией накатать.
Ну и ладно.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя_СПб
Ответ Ринат Якупов
Считать надо со времени начала выступления наших клубов в еврокубках.
И сколько платили где-нибудь в году 1969? 1000 долларов?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ Сергей Гаряшин
Комментарий удален модератором
На Зенит идут исключительно пенсии московских бабушек. Этим объясняется высокий уровень страданий обитателей некогда не резиновой по зенитовскому бюджету.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий