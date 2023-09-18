Ловчев о совете Карпина: «Он не призывал валить из страны. Но иногда лучше молчать, чем говорить»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Евгений Ловчев Футбол

Евгений Ловчев отреагировал на совет Валерия Карпина игрокам уезжать из России.

Главный тренер сборной России и «Ростова» обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет». После этого на него обрушилась критика.

«По словам Карпина о «пора уезжать». Это тот самый случай, когда ухватились за 2 слова – и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чем тренер-то вообще сказал.

Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» – и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.

Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах – тогда и уровень сборной будет выше.

А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что – спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел ввиду.

В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду.

Иногда лучше молчать, чем говорить – я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.

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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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9 комментариев

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SMART789
Иногда лучше выполнять свою работу на совесть, тем более когда за нее платят не малые деньги. Вместо того чтобы оправдываться и плакаться из за невероятного «катарского темпа и интенсивности»
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Кирилл.С-Пб
Журналюги как некоторые индивидуумы на спортсе, за плюсик любую чушь готовы написать
+5
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T622222
Ловчеву так точно….
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Sergey Kuznetsov
если поддерживаешь Карпина - не прошел тест на депутата
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Олег Сагайдачный
Женя от Валеры имеет свою выгоду 100%.Жизнь продолжается.
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Wiley Fox
А кто ждёт наших бездарностей в Европе?

Карпин и весь выводок уезжали в Европу почему в начале 90-х? Да потому что в России в футболе тогда не было денег, и тамбовские с шишкановскими пихали игроков в клубы второго десятка в Испании и Италии, где и обосновались основные бандитские группировки из России

Сейчас в России бандиты нормально доят бюджет России, который брошен на седержание никому не нужных клубов

И падение уровня футбола в стране произошло по одной причине - это деньги Газпрома. А кто платит, тот и заказывает "музыку"

Почему в зените вдруг деревья начинают колотить кучу голов, вопрос риторический

Вот вчера гол Изидора из явного офсайда. Линий нет, да. Но Спартаку бы такой гол отменили, показав по ТВ правильный ракурс. Но с Газпромом все иначе
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