Ловчев о совете Карпина: «Он не призывал валить из страны. Но иногда лучше молчать, чем говорить»
Евгений Ловчев отреагировал на совет Валерия Карпина игрокам уезжать из России.
Главный тренер сборной России и «Ростова» обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет». После этого на него обрушилась критика.
«По словам Карпина о «пора уезжать». Это тот самый случай, когда ухватились за 2 слова – и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чем тренер-то вообще сказал.
Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» – и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.
Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах – тогда и уровень сборной будет выше.
А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что – спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел ввиду.
В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду.
Иногда лучше молчать, чем говорить – я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», – написал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР.
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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
Осуждение Карпина за слова про Европу – бред
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Карпин и весь выводок уезжали в Европу почему в начале 90-х? Да потому что в России в футболе тогда не было денег, и тамбовские с шишкановскими пихали игроков в клубы второго десятка в Испании и Италии, где и обосновались основные бандитские группировки из России
Сейчас в России бандиты нормально доят бюджет России, который брошен на седержание никому не нужных клубов
И падение уровня футбола в стране произошло по одной причине - это деньги Газпрома. А кто платит, тот и заказывает "музыку"
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