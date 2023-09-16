Владислав Радимов: «Карпин посоветовал брать пример с Головина и Миранчука, а не валить из РПЛ всем поголовно»

Владислав Радимов поддержал Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на и , он и мог ее произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. И ничего криминального я в этом не вижу.

Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из . Конечно, нет», — сказал экс-игрок сборной России.

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