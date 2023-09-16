Владислав Радимов: «Карпин посоветовал брать пример с Головина и Миранчука, а не валить из РПЛ всем поголовно»
Владислав Радимов поддержал Валерия Карпина.
После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. И ничего криминального я в этом не вижу.
Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», — сказал экс-игрок сборной России.
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Его продали, а вернее отжали за долги от стадиона, а так бы за ЦСКА Головин мог поиграть 2-3 сезона и возможно армейцы были бы чемпионами эти сезоны, там связка Головин-Влашич бы шороху навели на РПЛ, да и в лиге чемпионов бы сыграли лучше.
Вот пример продажи Головина показывает, какой вред можно нанести клубу, продав лучшего игрока, причем эти деньги ушли в черную дыру, типа за проценты по долгу что ли .