Владислав Радимов: «Карпин посоветовал брать пример с Головина и Миранчука, а не валить из РПЛ всем поголовно»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Владислав Радимов поддержал Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) главный тренер сборной России заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример. И ничего криминального я в этом не вижу.

Действительно, если кто-то хочет выйти на уровень топ-клубов, то уехать туда из «Ростова» или «Спартака» гораздо сложнее, чем из хорошей европейской команды. Я думаю, он это имел в виду, а не то, что поголовно берите и валите из РПЛ. Конечно, нет», — сказал экс-игрок сборной России.

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7 комментариев

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Ранальду с пивком
Ответ Гоблин Подлиза
Прогресс Головина впечатляет. Уехал из 6-го по силе чемпионата и играет сейчас в 6м по силе чемпионате.) В 2018 хотели купить топы, сейчас только слухи о Боруссии. Прогресс Миранчука не менее выдающийся, стоил 18 млн, теперь стоит 12.
Не уехал бы из 6-го по силе чемпионата , сейчас бы играл в 26-ом , а с этих мест в топ 6 не попадают, тем более после 23 лет
+1
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Алексей Петров
Карпин прямой , сказал что думает!!!
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Kit244098
Валерин спич, он словно лакмусовая бумажка. Он словно тест на проявление идиотов. Причем во всех областях жизни))
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TheSportNik
А что Головин?
Его продали, а вернее отжали за долги от стадиона, а так бы за ЦСКА Головин мог поиграть 2-3 сезона и возможно армейцы были бы чемпионами эти сезоны, там связка Головин-Влашич бы шороху навели на РПЛ, да и в лиге чемпионов бы сыграли лучше.
Вот пример продажи Головина показывает, какой вред можно нанести клубу, продав лучшего игрока, причем эти деньги ушли в черную дыру, типа за проценты по долгу что ли .
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Кино Музыка
А что еще остается? Чемпионата нет, есть турнир для одного клуба. И делается все, чтобы в нем не было места для россиян.
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