Хохлов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Кто-то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю жизнь – у каждого своя цель. Почему не ехать, если предложение хорошее?»
Дмитрий Хохлов прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.
– Карпин сказал, что российским игрокам стоит уезжать за рубеж. Вы разделяете его точку зрения?
– Если поступает хорошее предложение из хорошего чемпионата, то почему не ехать? У каждого своя цель, кто‑то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю свою жизнь.
– РПЛ – теплая ванна?
– Я говорю об игроках на замене. Нельзя шаблонно мыслить, что всем нужно уезжать. Думаю, и 80% правды во всех слухах нет.
– Остались ли контакты в «Реал Сосьедад»? К вам не обращались по Захаряну?
– Контакты остались, но ко мне не обращались, – сказал главный тренер «Сочи».
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