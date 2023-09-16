Хохлов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Кто-то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю жизнь – у каждого своя цель. Почему не ехать, если предложение хорошее?»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Сочи Арсен Захарян Футбол

Дмитрий Хохлов прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

– Карпин сказал, что российским игрокам стоит уезжать за рубеж. Вы разделяете его точку зрения?

– Если поступает хорошее предложение из хорошего чемпионата, то почему не ехать? У каждого своя цель, кто‑то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю свою жизнь.

– РПЛ – теплая ванна?

– Я говорю об игроках на замене. Нельзя шаблонно мыслить, что всем нужно уезжать. Думаю, и 80% правды во всех слухах нет.

– Остались ли контакты в «Реал Сосьедад»? К вам не обращались по Захаряну?

– Контакты остались, но ко мне не обращались, – сказал главный тренер «Сочи».

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4 комментария

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БолельщикСоСтажем
Хохлов кстати очень хорош был что в ПСВ что в «Реале Захаряна» в свое время.
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Nik Yeremich
Мальчик Коля после сегодняшнего матча может смело в "Реал Мадрид" ехать.
+2
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Тухель
Ну кстати это правда, игроков, которые ради денег готовы просто сидеть на скамейке и не готовы снижать ЗП ради практики дофига в любом чемпионате.
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