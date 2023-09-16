Хохлов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Кто-то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю жизнь – у каждого своя цель. Почему не ехать, если предложение хорошее?»

Дмитрий Хохлов прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

– Карпин сказал, что российским игрокам стоит уезжать за рубеж. Вы разделяете его точку зрения?

– Если поступает хорошее предложение из хорошего чемпионата, то почему не ехать? У каждого своя цель, кто‑то хочет сидеть в теплой ванне на замене всю свою жизнь.

– – теплая ванна?

– Я говорю об игроках на замене. Нельзя шаблонно мыслить, что всем нужно уезжать. Думаю, и 80% правды во всех слухах нет.

– Остались ли контакты в «Реал Сосьедад»? К вам не обращались по ?

– Контакты остались, но ко мне не обращались, – сказал главный тренер « ».

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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