Геннадий Орлов поддержал Валерия Карпина после слов об отъезде из РПЛ.

«Карпин – профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы.

Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет – нужно открыто об этом говорить.

Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику – несерьезно», – сказал .

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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