Орлов о словах Карпина про отъезд из РПЛ: «Притягивать политику – несерьезно. В России совершенствование мастерства стоит на месте»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов поддержал Валерия Карпина после слов об отъезде из РПЛ.

«Карпин – профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы.

Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет – нужно открыто об этом говорить.

Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику – несерьезно», – сказал Орлов.

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4 комментария

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Футболшоу
Ответ Johnie
Может же говорить адекватно, когда хочет
он всегда адекватно говорит
+1
0
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tankist231
Нда
0
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Johnie
Может же говорить адекватно, когда хочет
0
0
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Red devi1
Просто сначала у всех спорт вне политики, а как только по факту говорят об уровне нашего чемпионата, и чтобы развиваться надо соревноваться с лучшими и уезжать в объективно лучшие чемпионаты - сразу становится не удобно - «как это так это же недружественная Европа, к ним нельзя, они плохие по политическим причинам». Чиновничья классика которая всех достала
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