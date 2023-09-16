Орлов о словах Карпина про отъезд из РПЛ: «Притягивать политику – несерьезно. В России совершенствование мастерства стоит на месте»
Геннадий Орлов поддержал Валерия Карпина после слов об отъезде из РПЛ.
«Карпин – профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы.
Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет – нужно открыто об этом говорить.
Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику – несерьезно», – сказал Орлов.
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