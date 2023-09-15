Зампред Еврокомиссии о Рубиалесе: «Европа – лучшее место в мире для женщин, и угрожающее им поведение – глубоко антиевропейское»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Европейский союз Политика дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

В Еврокомиссии считают поведение Луиса Рубиалеса предосудительным.

46-летний менеджер, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации, поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023.

«Часть наших ценностей и европейского образа жизни заключается в том, что Европа – лучшее место в мире для женщин, и любой инцидент, любое поведение, которое угрожает женщинам, является глубоко антиевропейским.

Европа всегда усердно стремилась к равенству, к тому, чтобы женщин уважали, чтобы они находились в центре общества», – сказал Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни, молодежи, культуры и образования.

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41 комментарий

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summer-winter
Абсолютно бездарный политикан, который говорит только о том, про что ему разрешают! Зампред этот в курсе, что в той же Италии 40% сексуального насилия совершаемые над местными женщинами совершают иммигранты! К слову которые составляют примерно 8% населения, что будет дальше!?Почему он про это не говорит.
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Молодой ствол
И для гомосексуалистов, чего уж
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Iomov
В Швейцарии женщинам разрешили участвовать в выборах в 1971г. В Лихтенштейне в 1984г.
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Born is the King
Ответ Иван Новиков
Наговорил на премию золотой каблук года.
Наконец то нормальный Новиков
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Dfg
Ответ riverman1980
Вот если бы Рубиалис поцеловал Схинаса это было бы глубоко европейское поведение.
тогда бы весь стадион, вся европа преклонила бы колено)
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Dfg
Это только в отсталой России мужики до сих пор с бабами спят, а вот прогрессивные и просвещенные еврогейцы давно уже перешли на новый, однополый уровень отношений)
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riverman1980
Пока Рубиалеса травят за банальный поцелуй, мигрантское отребье насилует европейских женщин. Но это Еврокомиссию не беспокоит.
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riverman1980
Вот если бы Рубиалис поцеловал Схинаса это было бы глубоко европейское поведение.
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Александр Максаков
Ответ Анатолий Дмитриевич
а почему именно Европа? Не США, не Южная Америка, не Япония, не Австралия, например?
Там всегда знали толк в женщинах. Особенно в эпоху "святой" Инквизиции)
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Isshin88
Ответ Iomov
В Швейцарии женщинам разрешили участвовать в выборах в 1971г. В Лихтенштейне в 1984г.
Ну так Швейцария и Лихтенштейн не входят в ЕС.
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Michael Boldyrev
В центре общества...а разве неграми и ЛГБТ++ центр не занят?)
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вкус крабовых чипсов
Кто не знает что такое закон о домашнем насилии в Испании, загуглите в ютубе, узнаете много нового
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Andrey Ashhabadskiy
сказал индус схинас
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Иван Новиков
Наговорил на премию золотой каблук года.
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zho3716
МАргаритис-это м или ж?
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040474Andrei
За па говорящая 🤡
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Rumov
Сколько раз я целовал в офисе милых дам за хорошие сделки, на дни рождения и 8 Марта. Наверно сотни раз. Не повезло бедному Рубиалесу...
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GELLAROSSI
Ответ MAXIMum1
Комментарий удален модератором
Извращенцев везде хватает, только кто-то их прячет и ругает, а кто-то их не стесняется и защищает.
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Niko [Ars]
приглашаю остряков написать в комментариях лучшее место в мире для мужчин
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Анатолий Дмитриевич
а почему именно Европа? Не США, не Южная Америка, не Япония, не Австралия, например?
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Клирик
Сказал мужчина с именем Маргарита)))
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Dfg
Ответ Vladislav Zhalobkevich
В РФ сейчас по телевизору рассказывают, что в Европе одни геи? Сочувствую.
нет конечно, не одни геи, но пропаганда лгбт, феминизма и прочих подобных "ценностей" идет полным ходом. В России я не знаю ни одного человека младше 40, кто смотрел бы по телевизору что-то, кроме спорта)
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Георгий Большаков
Георгий Большаков о Рубиалесе: "Европа (включая Россию) – худшее место в мире для мужчин, и поведение, направленное на исправление ситуации – глубоко антиевропейское».
Миллионы мужчин из скрепных стран переехали в загнивающую Европу и как-то не жалуются.
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MAXIMum1
Комментарий удален модератором
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Dfg
Ответ Клирик
Сказал мужчина с именем Маргарита)))
трансгендерный мужчина, считающий себя женщиной?) или наоборот? Я просто уже запутался в этих евроизвращенцах)
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