Зампред Еврокомиссии о Рубиалесе: «Европа – лучшее место в мире для женщин, и угрожающее им поведение – глубоко антиевропейское»

В Еврокомиссии считают поведение Луиса Рубиалеса предосудительным.

46-летний менеджер, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации, поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023.

«Часть наших ценностей и европейского образа жизни заключается в том, что Европа – лучшее место в мире для женщин, и любой инцидент, любое поведение, которое угрожает женщинам, является глубоко антиевропейским.

Европа всегда усердно стремилась к равенству, к тому, чтобы женщин уважали, чтобы они находились в центре общества», – сказал Маргаритис Схинас, заместитель председателя Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни, молодежи, культуры и образования.

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