Хавьер Клементе: «Хочу, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме. Тебас должен пасть следующим, он разрушает испанский футбол»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Клементе Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Анхель Мария Вильяр Футбол

Хавьер Клементе хочет, чтобы Луис Рубиалес попал в тюрьму.

Напомним, 46-летний менеджер, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике за этот поступок и вскоре подал в отставку. 

«Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме, чтобы он понял, что сделал с Анхелем Марией Вильяром. Он внес вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму с одобрения CSD (Верховного совета по спорту – Sports.ru), который очень поддерживал Луиса, а не Вильяра. Он [Рубиалес] – амбициозный, эгоистичный, грубый, неуважительный и скупой человек. 

Тебас должен пасть следующим. Он разрушает испанский футбол», – сказал бывший главный тренер сборной Испании и ряда клубов Ла Лиги в интервью Movistar TV. 

Анхель Мария Вильяр – бывший президент RFEF, возглавлявший организацию около 30 лет. В июле 2017 года Вильяр был арестован по делу о коррупции. Его обвинили в получении в незаконных выплат от ФИФА и УЕФА. В итоге он был официально снят со своей должности, его сменил Рубиалес.

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21 комментарий

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Iomov
А я ошибочно полагал, что российский футбол это гадюшник. Приношу свои извинения. По сравнению с испанским, у нас институт благородных девиц. Но результаты конечно у них намного лучше.
+39
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+36
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Отец Абду
Все любители Ла лига про Тебаса согласны:)
+26
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кабан галльский
Обычные клановые разборки. Раньше они были под маской борьбы с расизмом, теперь за права женщин. Разумеется, что большинству участников что на черных, что на женщин плевать, тут решается кто у кормушки будет.
+20
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+19
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Sweeet
Да чё так слабо, надо на костёр секс-террориста
+6
-5
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ответ Отец Абду
Все любители Ла лига про Тебаса согласны:)
Да и не любители спорить не будут.
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King_X
Совсем шиза
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SaH4r.
фанаты одного клуба из Мадрида категорически против, чтобы Тебас покинул свой пост))
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Роман
Тебаса за его дела ждёт прокуратура как и в случае Бартомеу
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ДнепрЧемпион1983
Паранойя и охота на ведьм в гнилом обществе управляемом лицемерами и истериками
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Lionbet
Пипец, какой там годюшник!
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Борис Моисеев
Ответ человек-муравей человек-физрук
начнут копать под Тебаса выйдут на Переса. а у последнего связи в правительстве Испании. не зря же гос кредиты Реалу прощали. Тебас под серьезной крышей работает. никто его не тронет
Где можно почитать про прощение Реалу с помощью Переса гос кредитов?
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