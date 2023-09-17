Хавьер Клементе: «Хочу, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме. Тебас должен пасть следующим, он разрушает испанский футбол»
Хавьер Клементе хочет, чтобы Луис Рубиалес попал в тюрьму.
Напомним, 46-летний менеджер, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике за этот поступок и вскоре подал в отставку.
«Я бы хотел, чтобы Рубиалес провел несколько дней в тюрьме, чтобы он понял, что сделал с Анхелем Марией Вильяром. Он внес вотум недоверия Вильяру и посадил его в тюрьму с одобрения CSD (Верховного совета по спорту – Sports.ru), который очень поддерживал Луиса, а не Вильяра. Он [Рубиалес] – амбициозный, эгоистичный, грубый, неуважительный и скупой человек.
Тебас должен пасть следующим. Он разрушает испанский футбол», – сказал бывший главный тренер сборной Испании и ряда клубов Ла Лиги в интервью Movistar TV.
Анхель Мария Вильяр – бывший президент RFEF, возглавлявший организацию около 30 лет. В июле 2017 года Вильяр был арестован по делу о коррупции. Его обвинили в получении в незаконных выплат от ФИФА и УЕФА. В итоге он был официально снят со своей должности, его сменил Рубиалес.
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