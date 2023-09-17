Джейми Каррагер пошутил об игре Андре Онана.

Напомним, ранее бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил, как вратарь «Манчестер Юнайтед» накричал на Харри Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти».

После матча между « » и «Брайтоном» (1:3) экс-защитник «МЮ» обратился к : «Ты еще не отказался от своих слов насчет ?»

«Я еще больше уверен в них после этого матча. Скажите ему, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их, чтобы отразить несколько ударов 😂😂», – ответил Джейми.

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