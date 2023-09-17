«Скажите Онана, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их, чтобы отражать удары». Каррагер о вратаре «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джейми Каррагер премьер-лига Англия Андре Онана Футбол

Джейми Каррагер пошутил об игре Андре Онана.

Напомним, ранее бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил, как вратарь «Манчестер Юнайтед» накричал на Харри Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти».

После матча между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (1:3) экс-защитник «МЮ» Гари Невилл обратился к Каррагеру: «Ты еще не отказался от своих слов насчет Андре Онана

«Я еще больше уверен в них после этого матча. Скажите ему, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их, чтобы отразить несколько ударов 😂😂», – ответил Джейми. 

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46 комментариев

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Роман Самарин
Плевать на отражение ударов. От игры ногами хоть кайфуйте.
+71
-5
+66
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Shikari
Ответ Stretford End
1 гол из трех был берущимся. Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
давай три сезона, чего уж.
игрок-то не опытный, в ЛЧ не играл.
+33
-7
+26
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ман сити фейк
Ответ Stretford End
1 гол из трех был берущимся. Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
Его за 52 брали чтобы он привык? Игроки таким ценником должны показать результат здесь и сейчас. Иначе будет критика
+30
-5
+25
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QWertY
Ответ <~Inter~>
у британцев все виноваты кроме своих. Никакой критики в сторону Рэшфорда который кроме попытки своего удара ничего не предлагает, никакой критики в сторону Бруну который проваливает старт сезона, тишина в сторону Тен Хага который не может придумать план больше, чем на первые 20 минут. Зато всегда виноваты Глейзеры, Онана и Каземиро
Не знал, что Бруно британец…
+23
-2
+21
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QWertY
Скажите Онане, что для британских недоэкспертов теперь он козел отпущения. И все из за того, что он публично обосрал отечественный холодильник. Когда то им был Погба, но его сейчас нет
+26
-9
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Биркарт фон Грелленорт
Спорц, ну вы хоть сноровку не теряйте!
Где заголовок в стиле "Каррагер: Онана, необходимо работать руками!"
+11
-1
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Артур Артур
Ответ Роман Самарин
Плевать на отражение ударов. От игры ногами хоть кайфуйте.
Тен Хааг кайфует, остальное не важно
+11
-1
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Ответ rigobersong
Больше интересно, что думает Карра о Слипи и Хендерсоне:)) А то уже месяц как молчит:))
Слипи это состав барселоны, проспавший тот угловой?
+12
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Мирас Камалов
зато ногами хорошо играет, удары пусть кто то другой отражает))
+8
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rigobersong
Больше интересно, что думает Карра о Слипи и Хендерсоне:)) А то уже месяц как молчит:))
+8
-3
+5
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Stretford End
1 гол из трех был берущимся.
Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
+8
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Stretford End
Ответ ман сити фейк
Его за 52 брали чтобы он привык? Игроки таким ценником должны показать результат здесь и сейчас. Иначе будет критика
когда тебя за матч в среднем 5-6 раз в упор игроки соперника расстреливают тут и Оливер Кан особо бы не помог.
+6
-2
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Ман Сити
Ответ red hikkikomori
А что Онана сделает когда карлан Мартинес и Линдедыр бабочек ловят, сыграй на месте кого-то из них Мага, все бы повесили на него, но арг вообще нифига не делает, в воздухе он не может бороться , может только грязно играть. Мага в единоборства вступает, в том числе и верховые, конечно может быть и автогол, не ошибается тот кто ничего не делает, как Мартинес, причем возят его иногда не хуже маги, хотя он должен быть более поворотлив. Конечно Онана не оч красиво поступил когда наорал на Магу , а на мартинеса например не орал когда тот сам себе забил, но хейт Онаны основан только на этом единственном эпизоде, а никак не по игре. Онана единственный трансфер Хага к которому у меня 0 претензий
Мартинес это вообще посмешище, как можно было карлика взять дефом в АПЛ за 70 лямов.
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Ман Сити
Манки говорили "вот возьмем вратаря умеющего ногами и требл в кармане". А при чем тут отбивать мячи, это не к нему.
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red hikkikomori
Ответ #SharkTeam
Кажется первая ласточка хейта в СМИ по Онане
Мстя за Магу пошла
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red hikkikomori
Ответ Ман Сити
Мартинес это вообще посмешище, как можно было карлика взять дефом в АПЛ за 70 лямов.
его вроде за 35 брали, но он даже в сборной на лавке под Ромеро и Отаменди
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&_Bishep_&
Де Хеа порой отбивал такие мячи, что сам Шмейхель кричал в прямом эфире : Он не имел права брать этот мяч.
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Stretford End
Ответ Shikari
давай три сезона, чего уж. игрок-то не опытный, в ЛЧ не играл.
То есть уже пора продать за бесценок? )
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red hikkikomori
А что Онана сделает когда карлан Мартинес и Линдедыр бабочек ловят, сыграй на месте кого-то из них Мага, все бы повесили на него, но арг вообще нифига не делает, в воздухе он не может бороться , может только грязно играть. Мага в единоборства вступает, в том числе и верховые, конечно может быть и автогол, не ошибается тот кто ничего не делает, как Мартинес, причем возят его иногда не хуже маги, хотя он должен быть более поворотлив.
Конечно Онана не оч красиво поступил когда наорал на Магу , а на мартинеса например не орал когда тот сам себе забил, но хейт Онаны основан только на этом единственном эпизоде, а никак не по игре. Онана единственный трансфер Хага к которому у меня 0 претензий
+5
-4
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Aleksey Dolmatov
Рио, Видич, Кин, Стам... И я
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Waititi
Де Хеа хотя бы руками умел играть 🤣🤣🤣
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red hikkikomori
Ответ zzzeeerrrooo
58
ну тогда это вообще фэйл похуже Маги
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Helge
Онану брали, чтобы он ногами играл, про отражение ударов речь не шла )))
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Menashir Isakov
Ответ Stretford End
1 гол из трех был берущимся. Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
В воротах привыкать не надо я вам как вратарь говорю..... А на счёт голов два надо было брать.... Давид потенул бы, и сотворил чудо этим он и славилса что брал то что не ожидали
+3
-3
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#SharkTeam
Ответ Stretford End
1 гол из трех был берущимся. Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
Этот клуб может себе такое позволить?
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