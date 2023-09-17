«Скажите Онана, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их, чтобы отражать удары». Каррагер о вратаре «МЮ»
Джейми Каррагер пошутил об игре Андре Онана.
Напомним, ранее бывший защитник «Ливерпуля» вспомнил, как вратарь «Манчестер Юнайтед» накричал на Харри Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти».
После матча между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (1:3) экс-защитник «МЮ» Гари Невилл обратился к Каррагеру: «Ты еще не отказался от своих слов насчет Андре Онана?»
«Я еще больше уверен в них после этого матча. Скажите ему, чтобы он перестал махать руками на игроков и использовал их, чтобы отразить несколько ударов 😂😂», – ответил Джейми.
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игрок-то не опытный, в ЛЧ не играл.
Где заголовок в стиле "Каррагер: Онана, необходимо работать руками!"
Пока трансфер не очень, но нужен сезон на привыкание.
Конечно Онана не оч красиво поступил когда наорал на Магу , а на мартинеса например не орал когда тот сам себе забил, но хейт Онаны основан только на этом единственном эпизоде, а никак не по игре. Онана единственный трансфер Хага к которому у меня 0 претензий