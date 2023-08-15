Невилл о неназначенном 11-метровом в ворота «МЮ»: «Онана и близко не был возле мяча – это пенальти. Он хотел сбить форварда с толку»
Гари Невилл считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «МЮ».
В концовке матча 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.
«Я подумал, что пенальти был, потому что Онана не был даже близок к мячу. Он не добрался бы до него и мог бы принять решение до того, как прыгнул.
Я всегда говорил, что если вратарь играет на выходе, он должен быть заметным, так что в некотором смысле он сделал то, что я бы требовал от вратаря – но проблема в том, что он не был возле мяча. Он решил помешать как можно больше и сбить атакующего игрока с толку – это пенальти, потому что он был недостаточно близко к мячу.
Если бы он сделал то же самое и пропустил, это была бы совсем другая история, но я думаю, он знает, что делает», – сказал Невилл.
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Такие решения неспроста-кто-то явно заинтересован
1) Каладжич не дотянулся до мяча;
2) Доусон сыграл в мяч как смог, с учётом того, что ему мешали Биссака и тот же Каладжич.
На повторе видно, что игроки Вувлвз даже не видели Онану, оба были сконцентрированы на мяче и мешали друг другу. Один из них сыграл в мяч как получилось и только после этого влетел Онана.
ударил по воротам получил по ногам или по голове и нормально все ни какого фола так получается?
Видимо такой логикой и руководствовались в комнате ВАР. Но это ошибка, и ее уже признали в судейском комитете
Таким образом, если бы Онана остался на линии ворот, то на игроков Вулверхэмптона это никак не повлияло бы, они сыграли бы точно также