Невилл о неназначенном 11-метровом в ворота «МЮ»: «Онана и близко не был возле мяча – это пенальти. Он хотел сбить форварда с толку»

Гари Невилл считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура против « » (1:0) вратарь « » в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Я подумал, что пенальти был, потому что Онана не был даже близок к мячу. Он не добрался бы до него и мог бы принять решение до того, как прыгнул.

Я всегда говорил, что если вратарь играет на выходе, он должен быть заметным, так что в некотором смысле он сделал то, что я бы требовал от вратаря – но проблема в том, что он не был возле мяча. Он решил помешать как можно больше и сбить атакующего игрока с толку – это пенальти, потому что он был недостаточно близко к мячу.

Если бы он сделал то же самое и пропустил, это была бы совсем другая история, но я думаю, он знает, что делает», – сказал .

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