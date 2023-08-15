Невилл о неназначенном 11-метровом в ворота «МЮ»: «Онана и близко не был возле мяча – это пенальти. Он хотел сбить форварда с толку»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Гари Невилл считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Я подумал, что пенальти был, потому что Онана не был даже близок к мячу. Он не добрался бы до него и мог бы принять решение до того, как прыгнул.

Я всегда говорил, что если вратарь играет на выходе, он должен быть заметным, так что в некотором смысле он сделал то, что я бы требовал от вратаря – но проблема в том, что он не был возле мяча. Он решил помешать как можно больше и сбить атакующего игрока с толку – это пенальти, потому что он был недостаточно близко к мячу.

Если бы он сделал то же самое и пропустил, это была бы совсем другая история, но я думаю, он знает, что делает», – сказал Невилл.

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42 комментария

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llolishe
Что рука Джексона что элемент африканских танцев от Онаны два чистых пеналя

Такие решения неспроста-кто-то явно заинтересован
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Железный Манк
Это была, увы, 100% пенка. Слегка шокирован, что ее не поставили, а судью даже не отправили повтор смотреть. Онана в мяч не сыграл, а сыграл в игрока, который мог этот мяч принять. Это фол
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llolishe
Ответ Андрюха с района
Тянут МЮ как могут) Ты не можешь, судья поможет)
Этому клубу даже это особо не помогает
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Gani
Ответ Железный Манк
Это была, увы, 100% пенка. Слегка шокирован, что ее не поставили, а судью даже не отправили повтор смотреть. Онана в мяч не сыграл, а сыграл в игрока, который мог этот мяч принять. Это фол
Это реально выглядело как пенальти. Но! Онана врезался в Сашу уже после того как тот сыграл в мяч, так что принять мяч он уже не мог. МЮ повезло, однозначно. Мне, моим «объективным» взглядом болельщика МЮ, показалось что Онана прыгал за мячом, корпусом врезался в форварда, а так как руки у него выли выставлены широко над головой то после столкновения они естественным образом сомкнулись вокруг игрока Вулвз, что со стороны могло показаться как если бы он нацелено играл чтобы выключить того из игры. Я думаю за такое объяснение меня сейчас завалят какашенциями, чем бы и я занимался случись такой эпизод в обратную сторону или в пользу Ливера, МС гуннеров или пенсионеров. Так что не жалеем минусы ребята :)
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Андрюха с района
Ответ Bishkek Manutd
Невилл испугался неадекватной толпы хейтеров. Это выглядит как типичный западный чиновник решил прогнуться под ЛГБТ, даже если все это неправильно и несправедливо. Пенальти близко нет. Онана не мешал к эпизоду и траекторию мяча. Правила футбола нужно учить. Не понимаю почему не обсуждаем неназначенный пенальти в ворота Вульвз, когда удар Решфорда защитник рукой остановил? Судьи убивают МЮ.
Ты знаешь лучше правила, чем один из руководителей судейского корпуса АПЛ?) Не смеши)
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Eden Hazard
Ответ Андрюха с района
Ты знаешь лучше правила, чем один из руководителей судейского корпуса АПЛ?) Не смеши)
если Архимед явится к тебе и скажет что дважды два равно пяти, ты ему поверишь? Ведь ты ж никто чтоб с Архимедом спорить)
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llolishe
Ответ Фарид Харисов
Нежданчик, Невилл даже не стал отмахиваться и защищать своих.
Так его мнение не изменит решения судьи
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ llolishe
Что рука Джексона что элемент африканских танцев от Онаны два чистых пеналя Такие решения неспроста-кто-то явно заинтересован
Вижу руку госдепа
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llolishe
Ответ Bishkek Manutd
В Англии геи занимают гос.должности. Ты думаешь там все идеально?
Предлагаешь чтобы лесбиянки занимали гос должности в Англии?
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Romanian_Daddy
Ответ Железный Манк
Ну что за чепуха, это ж надо так переврать момент🤦‍♂️
Онана ничего не прерывал, он коснулся игрока уже после того, как мяч улетел вверх от его головы. Никак не влиял на момент. Руками еще раз - Онана игрока вулвз не касался
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Руслан Саидов
Ответ Bishkek Manutd
Невилл испугался неадекватной толпы хейтеров. Это выглядит как типичный западный чиновник решил прогнуться под ЛГБТ, даже если все это неправильно и несправедливо. Пенальти близко нет. Онана не мешал к эпизоду и траекторию мяча. Правила футбола нужно учить. Не понимаю почему не обсуждаем неназначенный пенальти в ворота Вульвз, когда удар Решфорда защитник рукой остановил? Судьи убивают МЮ.
точняк, в мяч сначала сыграл игрок, только после было столкновение, думаю так и трактовали момент
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Joker17
Ответ Железный Манк
Это была, увы, 100% пенка. Слегка шокирован, что ее не поставили, а судью даже не отправили повтор смотреть. Онана в мяч не сыграл, а сыграл в игрока, который мог этот мяч принять. Это фол
Онана влетел в игрока ПОСЛЕ того как:
1) Каладжич не дотянулся до мяча;
2) Доусон сыграл в мяч как смог, с учётом того, что ему мешали Биссака и тот же Каладжич.
На повторе видно, что игроки Вувлвз даже не видели Онану, оба были сконцентрированы на мяче и мешали друг другу. Один из них сыграл в мяч как получилось и только после этого влетел Онана.
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Илнур Кара
Ответ Bishkek Manutd
Не стал защищать потому, что трус и лицемер. Как может быть пенальти, если игрок Вульвз ударил по мячу головой коряво, а потом Онана врезался в них? Я бы понял, если Онана сначала их толкнул, а они не смогли до мяча дотянуться.
ну то есть можно рубить игрока будь тот без мяча ?

ударил по воротам получил по ногам или по голове и нормально все ни какого фола так получается?
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Андрюха с района
Ответ Bishkek Manutd
Но, выглядит так, что я действительно лучше знаю правила футбола. А это типа невозможно в твоем мире?
Невозможно хотя бы потому, что этих судей уже отстранили)
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Железный Манк
Ответ Gani
Это реально выглядело как пенальти. Но! Онана врезался в Сашу уже после того как тот сыграл в мяч, так что принять мяч он уже не мог. МЮ повезло, однозначно. Мне, моим «объективным» взглядом болельщика МЮ, показалось что Онана прыгал за мячом, корпусом врезался в форварда, а так как руки у него выли выставлены широко над головой то после столкновения они естественным образом сомкнулись вокруг игрока Вулвз, что со стороны могло показаться как если бы он нацелено играл чтобы выключить того из игры. Я думаю за такое объяснение меня сейчас завалят какашенциями, чем бы и я занимался случись такой эпизод в обратную сторону или в пользу Ливера, МС гуннеров или пенсионеров. Так что не жалеем минусы ребята :)
>Онана врезался в Сашу уже после того как тот сыграл в мяч<
Видимо такой логикой и руководствовались в комнате ВАР. Но это ошибка, и ее уже признали в судейском комитете
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Gani
Ответ Wekil Halylow
каждый год суди приносят позорникам 7 хага несколбко очков но даже этого им не хватает.
Всегда приятно услышать объективное и аргументированное мнение. Спасибо
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Железный Манк
Ответ Joker17
Онана влетел в игрока ПОСЛЕ того как: 1) Каладжич не дотянулся до мяча; 2) Доусон сыграл в мяч как смог, с учётом того, что ему мешали Биссака и тот же Каладжич. На повторе видно, что игроки Вувлвз даже не видели Онану, оба были сконцентрированы на мяче и мешали друг другу. Один из них сыграл в мяч как получилось и только после этого влетел Онана.
Ключевое слово - влетел. Онана влетел в атакующего игрока, который намеревался принять летящий мяч. Пусть Каладжич и промахнулся, но отвественность с вратаря за фол не снимается
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Андрей Катков
Ответ Железный Манк
Это была, увы, 100% пенка. Слегка шокирован, что ее не поставили, а судью даже не отправили повтор смотреть. Онана в мяч не сыграл, а сыграл в игрока, который мог этот мяч принять. Это фол
Если бы Эдерсон так влетел, дали бы желтую и пенальти 100%
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QWertY
Ответ Андрюха с района
Вчерашние судьи как могли тянули МЮ и их отстранили) Но ты же считаешь, что пенки не было) Ты знаешь лучше правила, чем те, кто отстранил этих судей?) Смешно)
Вчерашние судьи не первый год работали судьями, но они не посчитали, что там была пенка. Ты думаешь, что знаешь лучше их? Смешно!
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leikocyt
Ответ Андрюха с района
Ты знаешь лучше правила, чем один из руководителей судейского корпуса АПЛ?) Не смеши)
Всегда забавлял этот аргумент). А откуда же столько судейских косяков во время матчей? Знания кто то отбирает у них перед выходом на поле?
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Илнур Кара
Ответ Bishkek Manutd
Невилл испугался неадекватной толпы хейтеров. Это выглядит как типичный западный чиновник решил прогнуться под ЛГБТ, даже если все это неправильно и несправедливо. Пенальти близко нет. Онана не мешал к эпизоду и траекторию мяча. Правила футбола нужно учить. Не понимаю почему не обсуждаем неназначенный пенальти в ворота Вульвз, когда удар Решфорда защитник рукой остановил? Судьи убивают МЮ.
именно поэтому судей были сегодня отстранены от судейства второго тура ))пенальти не оказывается
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QWertY
Ответ Андрюха с района
Причем тут их ориентация?) Есть люди, которые не первый год работают в судействе) Но ты решил, что знаешь правила футбола лучше их) Смешно)
Вчерашние судьи не первый год работали судьями, но они не посчитали, что там была пенка. Ты думаешь, что знаешь лучше их? Смешно
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Андрюха с района
Ответ Bishkek Manutd
В Англии геи занимают гос.должности. Ты думаешь там все идеально?
Причем тут их ориентация?) Есть люди, которые не первый год работают в судействе) Но ты решил, что знаешь правила футбола лучше их) Смешно)
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Joker17
Ответ Железный Манк
Ключевое слово - влетел. Онана влетел в атакующего игрока, который намеревался принять летящий мяч. Пусть Каладжич и промахнулся, но отвественность с вратаря за фол не снимается
Повторюсь, судя по повтору Каладжич вообще Онану не видел и никак на него не ориентировался. Мяч он не смог принять, потому что тот летел за шиворот и сделать шаг назад мешал свой же игрок, который в итоге и сыграл.
Таким образом, если бы Онана остался на линии ворот, то на игроков Вулверхэмптона это никак не повлияло бы, они сыграли бы точно также
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хавбек+
две или три пенки за целый тур, судьи явно заказ исполняют
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