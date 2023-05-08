Невилл – Каррагеру о Глейзерах и «МЮ»: «Тен Хагу на форварда вместо Роналду не дали денег. Антони и Каземиро одобрили после 0:4 от «Брентфорда», чтобы спасти свои задницы»

Гари Невилл считает семью Глейзеров причиной проблем «Манчестер Юнайтед».

Ранее, после поражения « » от «Вест Хэма» в 34-м туре (0:1), Невилл опубликовал твит с критикой Глейзеров, обвинив их в уходе от ответственности за проблемы клуба.

Критику Невилла высмеял экс-игрок «Ливерпуля» : «Да, это они решили ставить десяткой, потратить 90 млн на и 70 млн на 31-летнего Каземиро».

«Они [Глейзеры] сказали Эрику тен Хагу, когда после ухода Роналду ему понадобился нападающий, что он не может тратить никаких денег.

На две другие сделки они дали добро после 0:4 от «Брентфорда», чтобы прикрыть свои тылы, потому что на них оказывали давление.

Они подписывают чеки, и они ответственны за все, что происходит после сэра Алекса Фергюсона! Полный бардак», – ответил Невилл на твит Каррагера.