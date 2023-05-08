Невилл – Каррагеру о Глейзерах и «МЮ»: «Тен Хагу на форварда вместо Роналду не дали денег. Антони и Каземиро одобрили после 0:4 от «Брентфорда», чтобы спасти свои задницы»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Джейми Каррагер премьер-лига Англия Глейзеры Каземиро Ваут Вегорст соцсети Эрик тен Хаг Антони Футбол

Гари Невилл считает семью Глейзеров причиной проблем «Манчестер Юнайтед».

Ранее, после поражения «МЮ» от «Вест Хэма» в 34-м туре АПЛ (0:1), Невилл опубликовал твит с критикой Глейзеров, обвинив их в уходе от ответственности за проблемы клуба.

Критику Невилла высмеял экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер: «Да, это они решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 млн на Антони и 70 млн на 31-летнего Каземиро».

«Они [Глейзеры] сказали Эрику тен Хагу, когда после ухода Роналду ему понадобился нападающий, что он не может тратить никаких денег.

На две другие сделки они дали добро после 0:4 от «Брентфорда», чтобы прикрыть свои тылы, потому что на них оказывали давление.

Они подписывают чеки, и они ответственны за все, что происходит после сэра Алекса Фергюсона! Полный бардак», – ответил Невилл на твит Каррагера.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
А теперь главный прикол, с момента ухода Фергюсона и по сегодняшний день МЮ потратил на трансферы больше чем МС. Имея намного менее привлекательный бренд Сити благодаря умной политике сначала решили привлечь одного из лучших тренеров мира а потом под него начали делать закупки, и теперь имеют кучу трофеев и сильнейший состав в мире. Так что дело тут наверное не в жадности Глейзеров, а в том как клуб распоряжается своими возможностями.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
доломит
ну да, у Вест Хэма и Брайтона босы конечно больше дают денег на игроков. как тут обыграть такие команды с составом МЮ
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Глейзеры отличные бизнесмены, но понимание футбола у них не такое, как понимание бизнеса
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ DolJun
что значит на форварда вместо роналду? если по мнению экспертов роналду был не нужен (были мартиаль, рашфор и гринвуд) - почему эти эксперты не винят сафа в том, что роналду оказался в мю а не в сити? а катят бочки на глейзеров, которые платили за этот банкет. сотка за антони - нормальное распоряжение деньгами? понятно, что если постить новости про антони - таких кликов как на мудрике не срубишь, но напомню - что этот спиннер оказался дороже, но так же бесполезен, хотя его закомандовал лично 7 хаг. сколько же лицемерия у этих экспертов.
Я как-то писал, что при огромнейшем к САФу уважению (в отличие от тебя, у которого такое отсутствует), и пониманию что он остается ВЕЛИЧЙШИМ , он, тем не мене один из виновников прихода Роналду в команду, и тем самым, наверное, разлада команды Сульшера. Это правда, с этим согласен.
Но, "катят бочки на глейзеров" - это за пределы разумного! ОНИ, именно ОНИ руководят клубом, и именно они вот как 11 лет не могут наладить спортивный менеджмент в таком клубе как МЮ! Кто ставил вудвордов, арнольдов и прочих? Я?, Ты? Они должны быи найти замену (какую никакую) САФу и Кеньону (если не путаю, как звали директора ушедшим вместе с ним). Но они нашли банкира Вудворда и держали его 10 (десять!) лет.
Я в жизни очень осторожно и скептически отношусь к всяким "умным" поговоркам и цитатам, но "рыба гниет с головы" - самая что ни есть правда о МЮ.
Без этих евреев - бизнесменов МЮ точно было бы лучше!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Любезный Коссутий
Антони - 7+2 во всех турнирах, Мудрик 0+2
что по кол-ву времени на поле?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ ман сити фейк
Не знаю на идеале оба этих клуба не должны быть в четвёрке. Мерзкие клубы и болелы.
Ты про 2 Манчестера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Ман Сити
И как обычно провальные трансферы Антони дерево, а Каземиро когда на поле постоянные 7-0 от ливеров
Джек-115-миллионов-Грилищ тоже первый сезон лавку протирал для одноклубников. всему свое время.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ red hikkikomori
На трансферы - да, но надо учитывать и то, что в инфраструктуру деньги не вкладываются, стадион, тренировочные базы, академия.В то же время у Сити все лучшее. Трансферами Глейзеры пыль в глаза пускают людям которые за клубом то особо не следят, только некоторые матчи видят, в болельщики клуба все это знают
Глейзеры очевидно не лучшие владельцы и у них множество провалов в принятии ключевых решений, но вместе с тем это смешно предъявлять им после поражения в конкретном матче и ещё приписывать нежелание тратить деньги. МЮ потратил больше всех денег в этом сезоне, если отбросить Боули который лишь порушил клуб своими тратами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Los Galácticos
А теперь главный прикол, с момента ухода Фергюсона и по сегодняшний день МЮ потратил на трансферы больше чем МС. Имея намного менее привлекательный бренд Сити благодаря умной политике сначала решили привлечь одного из лучших тренеров мира а потом под него начали делать закупки, и теперь имеют кучу трофеев и сильнейший состав в мире. Так что дело тут наверное не в жадности Глейзеров, а в том как клуб распоряжается своими возможностями.
На трансферы - да, но надо учитывать и то, что в инфраструктуру деньги не вкладываются, стадион, тренировочные базы, академия.В то же время у Сити все лучшее. Трансферами Глейзеры пыль в глаза пускают людям которые за клубом то особо не следят, только некоторые матчи видят, в болельщики клуба все это знают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ DolJun
что по кол-ву времени на поле?)
в команде получше мудрик скорее всего вообще бы не играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ DolJun
что по кол-ву времени на поле?)
это, конечно, аргумент с твоей стороны, учитывая, что в нашем Челси 100500 человек, и бедолаге не находится места не только на поле, но и в раздевалке.
но разве это влияет на его цену и бесполезность покупки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Master Slova
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Глейзеры отличные бизнесмены, но понимание футбола у них не такое, как понимание бизнеса
они отличные евреи, я бы так это назвал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
(...)дело Глейзеров боится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Глэйзеры после 4:0 от Брентфорда :
Берут лучшего опорника мира,вингера за 100-ку.
Болельщики МЮ - Глэйзеры аут.
Генри и компания после катастрофического старта Ливерпуля :
Берут в аренду Артура.
Болельщики Ливерпуля - ну,может заиграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Криштиботы тут как тут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Не знаю на идеале оба этих клуба не должны быть в четвёрке. Мерзкие клубы и болелы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Глейзеры виноваты в первую очеред в том, что десятки лет не могли поставит нормального спорт. дира за управление командой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Команда в нынешнем составе должна претендовать на четверку и показывать более интересную игру против 15 клуба АПЛ. Тен Хаг к примеру вчера провалил замены, но про это никто не говорит. Невилл сразу же переводит стрелки с игроков и тренера на владельцев
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий