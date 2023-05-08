Невилл – Каррагеру о Глейзерах и «МЮ»: «Тен Хагу на форварда вместо Роналду не дали денег. Антони и Каземиро одобрили после 0:4 от «Брентфорда», чтобы спасти свои задницы»
Гари Невилл считает семью Глейзеров причиной проблем «Манчестер Юнайтед».
Ранее, после поражения «МЮ» от «Вест Хэма» в 34-м туре АПЛ (0:1), Невилл опубликовал твит с критикой Глейзеров, обвинив их в уходе от ответственности за проблемы клуба.
Критику Невилла высмеял экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер: «Да, это они решили ставить Вегорста десяткой, потратить 90 млн на Антони и 70 млн на 31-летнего Каземиро».
«Они [Глейзеры] сказали Эрику тен Хагу, когда после ухода Роналду ему понадобился нападающий, что он не может тратить никаких денег.
На две другие сделки они дали добро после 0:4 от «Брентфорда», чтобы прикрыть свои тылы, потому что на них оказывали давление.
Они подписывают чеки, и они ответственны за все, что происходит после сэра Алекса Фергюсона! Полный бардак», – ответил Невилл на твит Каррагера.
Но, "катят бочки на глейзеров" - это за пределы разумного! ОНИ, именно ОНИ руководят клубом, и именно они вот как 11 лет не могут наладить спортивный менеджмент в таком клубе как МЮ! Кто ставил вудвордов, арнольдов и прочих? Я?, Ты? Они должны быи найти замену (какую никакую) САФу и Кеньону (если не путаю, как звали директора ушедшим вместе с ним). Но они нашли банкира Вудворда и держали его 10 (десять!) лет.
Я в жизни очень осторожно и скептически отношусь к всяким "умным" поговоркам и цитатам, но "рыба гниет с головы" - самая что ни есть правда о МЮ.
Без этих евреев - бизнесменов МЮ точно было бы лучше!
но разве это влияет на его цену и бесполезность покупки?
Берут лучшего опорника мира,вингера за 100-ку.
Болельщики МЮ - Глэйзеры аут.
Генри и компания после катастрофического старта Ливерпуля :
Берут в аренду Артура.
Болельщики Ливерпуля - ну,может заиграет.