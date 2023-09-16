Каррагер о том, что Онана кричал на Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти»
Джейми Каррагер вспомнил, как Андре Онана накричал на Харри Магуайра.
Напомним, в одном из эпизодов летнего товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «МЮ» возник голевой момент. Онана отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.
«Я прекрасно знаю, что Онана ведет себя демонстративно во всех своих клубах, и мне нравится то, что он общается.
Но поступать так в предсезонной игре, когда ты находишься в клубе 2 минуты, в отношении капитана клуба, – это чересчур. Любой уважающий себя игрок (Кин, Видич, Рио, Стам… и я!) сказал бы Андре, куда ему идти и посоветовал вернуться к своим воротам.
Я чувствовал, что он слишком старался показать фанатам, что он из себя представляет. Дело в том, что Магуайр был сломлен и ничего не ответил. Когда он имел на это полное право», – написал бывший защитник «Ливерпуля».
Джейми Каррагер: «Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением Роналду. Полностью он был подорван, когда Харри не поставил на место кричавшего на него Онана. Андре делал это ради фанатов»
Магуайр о критике: «Я не страдаю от психологического давления. За последние годы я многое пережил, был капитаном «МЮ» около 4 лет»
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Просто привык потом
1) Онана только пришел в клуб и не такой уж и заслуженный игрок, как, например, Чех в Арсенале или Навас в ПСЖ
2) Магуайр де-юре был капитаном команды в тот момент или до того момента – точно не помню
Просто Онана почувствовал, что его не упрекнут за это и никто за Харри не заступится, в том числе сам Магуайр тоже. При всем уважении к Онане, я не думаю, что он бы накричал так же Варану, допустил бы он такую же ошибку. Мне кажется, это больше говорит об отсутствии уважения Магуайру внутри команды, нежели о дерзости Онаны.
спортс только сейчас проснулся...