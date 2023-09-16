Каррагер о том, что Онана кричал на Магуайра: «Харри был сломлен и ничего не ответил, хотя имел право. Кин, Видич, Рио, Стам и я сказали бы Андре, куда ему идти»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Неманя Видич Джейми Каррагер Яп Стам Рой Кин премьер-лига Англия Харри Магуайр Андре Онана Футбол

Джейми Каррагер вспомнил, как Андре Онана накричал на Харри Магуайра.

Напомним, в одном из эпизодов летнего товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» против «Боруссии» (2:3) Магуайр отдал слабый пас Кристиану Эриксену, в результате чего у ворот «МЮ» возник голевой момент. Онана отразил удар Себастьяна Аллера, а затем вышел из ворот, чтобы отругать Магуайра за неудачную игру в эпизоде.

«Я прекрасно знаю, что Онана ведет себя демонстративно во всех своих клубах, и мне нравится то, что он общается.

Но поступать так в предсезонной игре, когда ты находишься в клубе 2 минуты, в отношении капитана клуба, – это чересчур. Любой уважающий себя игрок (Кин, Видич, Рио, Стам… и я!) сказал бы Андре, куда ему идти и посоветовал вернуться к своим воротам.

Я чувствовал, что он слишком старался показать фанатам, что он из себя представляет. Дело в том, что Магуайр был сломлен и ничего не ответил. Когда он имел на это полное право», – написал бывший защитник «Ливерпуля». 

Джейми Каррагер: «Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением Роналду. Полностью он был подорван, когда Харри не поставил на место кричавшего на него Онана. Андре делал это ради фанатов»

Магуайр о критике: «Я не страдаю от психологического давления. За последние годы я многое пережил, был капитаном «МЮ» около 4 лет»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FortMinor
Каррагер скорее автоголом бы ответил)
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Я, конечно, не играл в профкомандах, но мне кажется, что поорать на партнера во время игры это не что-то совсем необычное; мне кажется, абсолютно чрезмерно заостряют внимание на этой ситуации
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ ман сити фейк
Не помню Де Хеа кому-то кричал. Молча тащил МЮ. Этот даже не пришёл а кричать начал с первого раза
Давид еще как кричал, на Магу тоже
Просто привык потом
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Не помню Де Хеа кому-то кричал. Молча тащил МЮ. Этот даже не пришёл а кричать начал с первого раза
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Странная логика. Если ты только пришёл в клуб - то пихать привозщикам (холодильник- вообще привоз постоянный) нельзя? Нужно терпеть это?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Онана какой-то бешеный.Многое себе позволяет
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PredatorMax
Ответ FortMinor
Каррагер скорее автоголом бы ответил)
Мага тоже ответил автоголом, но есть нюанс, бгг
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Смешно смотреть, как Онана ищет на кого бы поорать после очередного привоза
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prosto D.
Сравнить Видича с Магуайром - это надо уметь))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Stadjer
Я, конечно, не играл в профкомандах, но мне кажется, что поорать на партнера во время игры это не что-то совсем необычное; мне кажется, абсолютно чрезмерно заостряют внимание на этой ситуации
Это как бы да. Но именно расклад в тот момент:
1) Онана только пришел в клуб и не такой уж и заслуженный игрок, как, например, Чех в Арсенале или Навас в ПСЖ
2) Магуайр де-юре был капитаном команды в тот момент или до того момента – точно не помню
Просто Онана почувствовал, что его не упрекнут за это и никто за Харри не заступится, в том числе сам Магуайр тоже. При всем уважении к Онане, я не думаю, что он бы накричал так же Варану, допустил бы он такую же ошибку. Мне кажется, это больше говорит об отсутствии уважения Магуайру внутри команды, нежели о дерзости Онаны.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Боюсь представить, что с Онаной сделали бы Кантона, Гаскойн или Винни Джонс.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filbratuha@yandex.ru
Видич, Рио и Стам, тоже не станут молчать и скажут куда ТЕБЕ, если ТЫ не перестанешь их сравнивать с этим посмешищем…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ ман сити фейк
Не помню Де Хеа кому-то кричал. Молча тащил МЮ. Этот даже не пришёл а кричать начал с первого раза
Благодаря Де Хеа МЮ во многих сезонах занимал место в топ-10, но в последнем сезоне во всех поражениях они начали обвинять Давида, и это при том, что он забрал золотую перчатку АПЛ. У МЮ очень позорные фанаты.
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок777
Горлукович бы ему за такое леща дал 😀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Самбур
так че эт за капитан который сломлен и позволяет новичку на себя орать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северус
Макгвайер... Его ещё и защищают, нежного и ранимого. "Любой уважающий себя игрок" из приведённого списка, если бы привозил в каждом матче, уже давно бы был в "уважающих себя клубах" попроще. Здесь же тупо жалеют вложенные в этот кусок древесины финансы, да и иначе его не продать. На него не орать, его уже бить пора.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ Schiaff1no
Пропусти такое Кин, Видич, Рио, Стам, никто бы и не заметил. Потому что не было сомнений, что они лидеры по натуре и потом вставят новичку мозг в раздевалке.
Дело даже не в лидерстве. Люди понимали, что это разовый привоз, который если и происходит, то крайне редко. У Магуайра же это в систему вошло. То он своих же игроков чуть ли не оттаскивает от соперников, чтобы те спокойно расстреливали вратаря в упор, то сам забивает, как заправский форвард.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Самбур
Ответ Мэр Чунга-чанги
Да как бы вратарю дозволено, по-идее, орать на защитников, будь они даже сто раз заслуженные и начинать перепалку даже глупо
я бы сказал что у него работа такая на защитников орать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
Ответ Stadjer
Я, конечно, не играл в профкомандах, но мне кажется, что поорать на партнера во время игры это не что-то совсем необычное; мне кажется, абсолютно чрезмерно заостряют внимание на этой ситуации
Да как бы вратарю дозволено, по-идее, орать на защитников, будь они даже сто раз заслуженные и начинать перепалку даже глупо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автомобилист Зажопинск
Ответ Мэр Чунга-чанги
Да как бы вратарю дозволено, по-идее, орать на защитников, будь они даже сто раз заслуженные и начинать перепалку даже глупо
С чего это им дозволено??? типа как Игорян наш великий после каждого гола кричал на Игнашевича с Березуцкими, пытаясь скрыть свои косяки, перекладывая внимание общественности на защитников?) Вратари вообще в основном какие-то больные люди, думающие, что играет в футбол и старается не вся команда, а они одни, и именно они такие белые и пушистые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Voronoi
Ответ Dark.Babysitter
Боюсь представить, что с Онаной сделали бы Кантона, Гаскойн или Винни Джонс.
Интереснее, что бы они с Магуайром сделали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bender rules
Ответ Stadjer
Я, конечно, не играл в профкомандах, но мне кажется, что поорать на партнера во время игры это не что-то совсем необычное; мне кажется, абсолютно чрезмерно заостряют внимание на этой ситуации
Вообще да. Но бывает по разному. На кого то наорешь и он собирается, а другой на его месте расклеивается. Такого лучше поддержать и тогда он собирает себя в кучу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Карра про это неделю назад говорил.
спортс только сейчас проснулся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антонио Мартынов
Кин бы ничего не сказал, Рой бы вырубил этого парня, который в клубе второй день ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Ответ градус ненависти
Де Хеа тоже в первый сезон Магваера кричал на него, потом понял что бесполезно и перестал
Он и в предпоследний или последний орал на него, потому что терпение закончилось столько сезонов с клоуном в защите играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий