Джейми Каррагер: «Подрыв авторитета Магуайра начался с возвращением Роналду. Полностью он был подорван, когда Харри не поставил на место кричавшего на него Онана. Андре делал это ради фанатов»

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Джейми Каррагер напомнил, насколько плохо фанаты относились к Харри Магуайру.

«Фанатов сборной Англии хвалят за то, что они поддержали Магуайра в Глазго. Это была правильная реакция. Но давайте не будем переписывать историю из-за запоздалого понимания того, что все выходит из-под контроля. В марте 2022 года на «Уэмбли» многие освистывали Магуайра перед товарищеским матчем с Кот-д′Ивуаром. Гарет Саутгейт назвал это «настоящим абсурдом».

Фанаты «Манчестер Юнайтед» издевались над Магуайром во время предсезонных матчей 2022 и 2023 годов. А один из самых неприятных эпизодов произошел во время игры с «Боруссией» в июле, когда новичок Андре Онана начал кричать на Магуайра и, как мне кажется, тем самым позорно играть на публику в попытке расположить к себе фанатов «Юнайтед».

Я не мог в это поверить, но этим все было сказано. Магуайр тогда еще был капитаном «МЮ». Он должен был яростно отреагировать, поставить Онана на место и потребовать проявить уважение. Вместо этого он стал похож на человека, чья уверенность и авторитет полностью подорваны.

Похожая история произошла после возвращения Криштиану Роналду и появления сообщений о борьбе за власть в раздевалке. Именно тогда подрыв авторитета Магуайра набрал обороты.

Футбол жесток. Когда сильные личности пытаются навязать свою власть, ты или даешь им отпор, или угасаешь. Понимающие футбол люди объяснят вам, что никогда нельзя уступать тем, кто тебя задирает, иначе игра тебя сожрет», – отметил экс-защитник «Ливерпуля».

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8 комментариев

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ygcn5c2ty9
Харри Магвая легенда, вы гляньте нарезочки на ютубе, просто прекрасное поднимают настроение
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Jeicob Harlon
она на поступил мерзко и отвратительно
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Grime Font
онана всю карьеру как вратарь косячит на уровне защитника магваера. так что не ему бы пасть разевать.
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Pushkin_CR7
Какой авторитет?
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RealJon
охх уж эти переоцененные англичаны.
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AnMe
Ответ Jeicob Harlon
она на поступил мерзко и отвратительно
Думаю с Каземиро или Лисандро душка бы не хватило также мерзко себя вести))
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