Невилл про Онана и Хейлунда: «Нервничаю – два новичка на ключевых позициях. Если ты вратарь «МЮ», к тебе больше внимания, чем к любому игроку в английском футболе»

Гари Невилл высказался о новичках «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и Расмусе Хейлунде.

«В , если ты вратарь « », к тебе гораздо больше внимания, чем к любому другому игроку в английском футболе. Желаю [ ] всего наилучшего, потому что ему понадобится характер. Люди будут следить за ним.

Все медиа, болельщики, фанаты всех других клубов. Если он совершит ошибку, вы знаете, что произойдет. То же касается центрфорварда . Это две позиции, на которые обращают наибольшее внимание. И именно эти игроки должны освоиться.

Причина, по которой я нервничаю, – это два новичках игрока на двух концах [поля], на двух ключевых позициях. Они должны хорошо себя проявить, чтобы «Манчестер Юнайтед» стал лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал экс-игрок «МЮ» в эфире Overlap.

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