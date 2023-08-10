Невилл про Онана и Хейлунда: «Нервничаю – два новичка на ключевых позициях. Если ты вратарь «МЮ», к тебе больше внимания, чем к любому игроку в английском футболе»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Андре Онана Расмус Хейлунд Футбол

Гари Невилл высказался о новичках «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и Расмусе Хейлунде.

«В АПЛ, если ты вратарь «Манчестер Юнайтед», к тебе гораздо больше внимания, чем к любому другому игроку в английском футболе. Желаю [Онана] всего наилучшего, потому что ему понадобится характер. Люди будут следить за ним.

Все медиа, болельщики, фанаты всех других клубов. Если он совершит ошибку, вы знаете, что произойдет. То же касается центрфорварда Хейлунда. Это две позиции, на которые обращают наибольшее внимание. И именно эти игроки должны освоиться.

Причина, по которой я нервничаю, – это два новичках игрока на двух концах [поля], на двух ключевых позициях. Они должны хорошо себя проявить, чтобы «Манчестер Юнайтед» стал лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал экс-игрок «МЮ» в эфире Overlap.

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8 комментариев

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Yslam Kerimmuhammedow
Онана покажет мастер класс, но теперь и гарначо захочет в старте выходить, а там есть супер рэшфорд, думаю в этом сезоне без конфликтов не обойдется им
+2
0
+2
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Monksi Murkin
Ответ Аморалинни
Онана будет привозить весь сезон, не спасая как Де Хеа Хейлунд не забьет и десятки в АПЛ
Десятку тебе в очко забьют завтра
+3
-1
+2
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damondiamond
их игра зависит от командной игры
0
0
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Аморалинни
Онана будет привозить весь сезон, не спасая как Де Хеа
Хейлунд не забьет и десятки в АПЛ
+1
-1
0
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Аморалинни
Ответ Monksi Murkin
Десятку тебе в очко забьют завтра
10 августа 2023
Быстро новый аккаунт отлетит)
0
0
0
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