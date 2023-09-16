Депутат Журавлев: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам»

Депутат предложил запретить корпорациям содержать клубы и направить деньги на СВО.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев объяснил, что, по его мнению, футбол вообще должен быть устроен по-другому.

«Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», – сказал Журавлев.

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