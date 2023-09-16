Депутат Журавлев: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Политика Р-Спорт деньги Футбол

Депутат предложил запретить корпорациям содержать клубы и направить деньги на СВО.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев объяснил, что, по его мнению, футбол вообще должен быть устроен по-другому.

«Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», – сказал Журавлев.

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17 комментариев

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Savardus
Мысль про бюджет правильная. Но лишние деньги надо бы тогда оставлять на то, чтобы депутата Журавлёва в психушке держать под усиленной охраной.
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dreamstep
Господин депутат сам то готов оставить себе МРОТ, а остальное перечислить на СВО? Начинать надо с себя :)
+18
0
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Homelender_666
Лучше кривоногим футболистам, чем безмозглым депутатам)
+11
0
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Руслан Узденов
Конечно. Пусть лишние деньги перечисляют на убийства людей, разрушение городов. Всё правильно, г-н Журавлёв
+6
0
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Правда России
Все на войну, все в трубу…
+5
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Alex Slobodskikh
Их туда сразу из дурки направляют, в думу, или они такими, сидя там, становятся?
+3
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Антон Фалафель
Правильно, все деньги перечислять на утиль граждан.
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Lev140588
А можно ещё лучше : бюджет сво пустить на образование, медицину, повышение пенсий, социальные услуги...
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Hitgoe Himgob
Дебил
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Иван Кондауров
Господи, какой же он…
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Никита Алексеев
Кривоногие футболисты или безмозглые депутаты? Хмммм
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Zed_patriot
помню как в первые дни войны на втором канале показали сюжет, где этот клоун в поезде едет на войнушку
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Kloufinger
Тяжела жизнь депутата - все стараешься изыскать деньги у кривоногих, сирых и убогих.
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Olga.t
Было бы прекрасно, если бы бюджет не платил таким одиозным тупым депутатам зарплаты.
Любитель черепах в очередной раз сморозил чушь.
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Ветер
Только на зарплаты депутатам, в год, уходит около 2, 7 млрд. рублей. Если им урезать зарплату до 50 тыс. руб. в месяц, то сэкоконимить можно около 2,5 млрд. Не хочет депутат Журавлéв, подобный законопроект внести на рассмотрение?
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