Депутат Милонов: «Я против легионеров в нашем футболе! Они б/у материал, по рукам ходят, продаются. Наши ребята играют за деньги и совесть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума лимит на легионеров Виталий Милонов Политика Малком деньги Футбол

Депутат Виталий Милонов против легионеров в российском футболе.

«Малком не оплатил штрафы ПДД? Надо попросить саудитов, чтобы они нам его выдали. Чтобы заплатил не деньгами, а исправительными работами – будет работать полицейским, приезжать на работу на своей Lamborghini. Футболист, который не платит налоги, – дырявый.

Я против легионеров в нашем футболе! Чем их меньше, тем лучше. Каждый иностранец – это отнятая зарплата российского футболиста.

Легионеры – быстрый способ получить что-то. Мое мнение: легионеры – б/у материал, по рукам ходят, продаются кому-то другому. Покупаешь – продаются. Требовать верности от них нет смысла.

Наша страна отказалась от многих импортных вещей, и от этих иностранцев тоже нужно отказаться. Надо смотреть на красивый футбол, где играют наши ребята.

Когда иностранцы играют за нашу сборную, это отражение ситуации наших клубов. Они платят лютую тучу бабок за б/у робота. Наши ребята играют за деньги и совесть, а также не будут сбегать к саудовским принцам. Пусть легионеры играют за один клуб», – сказал депутат Госдумы Милонов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovana Jovičić
«Футболист, который не платит налоги, – дырявый».

Даже фанаты Реала так Месси не оскорбляли.
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
отработанный материал ,это наши пенсионеры в собственной стране....к сожалению
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Слова не мальчика но депутата !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
🤡🤡🤡
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Тюрин
Наши ребята играют за деньги, которые им никогда не дадут в Европе*
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ребят, это же Милонов, вы реально ожидали что-то адекватное?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ага...а наши депутаты работают за совесть 🤣🤣🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
нет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Тюрин
Ответ Jovana Jovičić
«Футболист, который не платит налоги, – дырявый». Даже фанаты Реала так Месси не оскорбляли.
Роналду похлеще вляпался с налогами + на него дело за изнасилование до сих пор не закрыли в США, поэтому он туда с 2019 не летает.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romankoucher
Ты-то куда лезешь, имбицил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Наши ребята играют за деньги и совесть. А так же за себя и за Сашку!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Ответ WhatZ
"Надо смотреть на красивый футбол, где играют наши ребята." Так нет такого, или он недалекий?
риторический вопрос)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Влад Тюрин
Роналду похлеще вляпался с налогами + на него дело за изнасилование до сих пор не закрыли в США, поэтому он туда с 2019 не летает.
Суд неарестовал Роналду. Без судебного прецендента нельзя заключить человека под стражу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WhatZ
"Надо смотреть на красивый футбол, где играют наши ребята."

Так нет такого, или он недалекий?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Д
«Наши ребята играют за деньги и совесть» - правильно!
Не за уровень, не за страну, а за деньги. Иностранцы же играют совсем не за деньги…
Кто вообще этого блаженного постит сюда..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
То ли дело наши футболисты - с детства за один клуб от звонка до звонка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
На бутылку бы тебя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Привет!!! Милонов лучше, чем Терюшков! Ура! Милонов вернулся! Спорим, у Виталия импортные очки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
Пегидий вообще молчал бы.Сам получает бабки ни за что и ещё рот открывает как- будто из своего кармана деньги платит.Вот дармоеды из Госдуры обходятся налогоплательщикам куда дороже, дешевле было бы обезьяну научить по команде на нужную кнопку нажимать за банан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bubareska
Милон по традиции насыпал кринжа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
По описанию его слов, он будто говорит не о легах, а о российских футболистах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
больной ,все эти депутаты должны на столбах быть в позе вниз головой,,а не ртом говорить....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Влад Тюрин
Но ордер на арест то есть. Роналду не просто так с 2019 не был в США. Даже статую в НЮ без него открыли.
Ордер на изъятие ДНК.

Ну смотри, ДНК может быть на её платье. Мог быть контакт, и ДНК попало на платье Майорги. Это ещё собственно говоря недоказательство изнасилования

(1) Свидетелей нет. Кроме Майорги никто не подтвердил
(2) Юристы Роналду могут спокойно сожрать её обвинения
(3) Даже если логически подумать, зачем ему надо было её насиловать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Милонов этот, который из Питера ? Чудны дела твои Господи! Этот вроде не пьет . Знаю одного в Питере помер от водки .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий