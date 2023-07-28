Депутат Роднина о водке на стадионах: «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет, факт. Вот их профессионализм»

Ирина Роднина прокомментировала идею разрешить продажу крепкого алкоголя на стадионах.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков предложил разрешить продажу на стадионах не только пива, но и крепкого алкоголя.

– Ну, вы знаете, рассматривать будем те документы, которые появятся, а не слухи, не разговоры, не предположения.

Вы просто послушайте. Рассматриваются в Госдуме конкретные документы, а не предположения, которые высказывают любители, журналисты, политики, еще кто-то. Поэтому, какие документы к нам придут осенью, пока сложно сказать. Пока у нас их на руках нет.

– Ваше мнение по поводу предложения продавать водку и другие крепкие напитки на стадионах.

– Мне просто сначала интересно посмотреть документы, а потом высказать свое мнение по поводу этих документов. А по поводу алкоголя на стадионах я уже много раз сказала.

– Как относитесь к тому, что предлагают не только пиво, но и водку?

– Ну, если по-другому РФС и наш футбол не умеет зарабатывать денег... Это просто констатация факта. Они же себя профессионалами 30 лет назад объявили, ну, вот это их профессионализм, – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию .