Депутат Роднина о водке на стадионах: «По-другому наш футбол зарабатывать не умеет, факт. Вот их профессионализм»

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС болельщики Ирина Роднина Государственная дума стадионы Политика деньги алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина прокомментировала идею разрешить продажу крепкого алкоголя на стадионах.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков предложил разрешить продажу на стадионах не только пива, но и крепкого алкоголя.

– Ну, вы знаете, рассматривать будем те документы, которые появятся, а не слухи, не разговоры, не предположения.

Вы просто послушайте. Рассматриваются в Госдуме конкретные документы, а не предположения, которые высказывают любители, журналисты, политики, еще кто-то. Поэтому, какие документы к нам придут осенью, пока сложно сказать. Пока у нас их на руках нет.

– Ваше мнение по поводу предложения продавать водку и другие крепкие напитки на стадионах.

– Мне просто сначала интересно посмотреть документы, а потом высказать свое мнение по поводу этих документов. А по поводу алкоголя на стадионах я уже много раз сказала.

– Как относитесь к тому, что предлагают не только пиво, но и водку?

– Ну, если по-другому РФС и наш футбол не умеет зарабатывать денег... Это просто констатация факта. Они же себя профессионалами 30 лет назад объявили, ну, вот это их профессионализм, – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ничего ты не будешь рассматривать. Просто нажмешь на кнопочку, на которую скажут.
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
дура
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Proline
Давайте лучше обсудим, как зарабатывает деньги фигурное катание
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Она реально относится к людям, на минуточку к ее соотечественникам, не просто как к быдлу, а как к стаду баранов, которых поманили водкой и они пошли. Причем, в отличие от остальных, Роднина, в силу скудоумия и умственной ограниченности, говорит то, что думает. А думают так о людях все эти, прости госпади, народные избранники
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
Согласен с Колосковым. С крепким алкоголем наш футбол обретает краски)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С детства болел за Баварию
Ответ Proline
Давайте лучше обсудим, как зарабатывает деньги фигурное катание
Оно не зарабатывает поэтому и обсуждать нечего.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Рыжков
САмое смешное, что из-за идиотов которые ввели фанид теперь заработка у клубов нет совсем. Но зато вот такие тела отчитались перед "самим" о безопсности на стадионах. Вся наша дума это не про управление гос-вом и приняте грамотных законов, а просто бесноватые сидят и несут глупости, от которых у нормальных людей тряска начинается.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С детства болел за Баварию
Она по привычке все это считает спортом и считает, что этот "спорт" должен зарабатывать "стерильно". Это шоу, Шоу мать ее, хоть и спортивное. Пока это не поймут и не примут, во всех смыслах, их каша будет горелая и с комками.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
А ты еще больше катайся лицом по кнопке "За" и вообще народу не будет на стадионах, соответственно как и заработка клубов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Они себя лет 20 назад депутатами объявили, а толку с них вообще ни какого, ну вот вообще!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ С детства болел за Баварию
Она по привычке все это считает спортом и считает, что этот "спорт" должен зарабатывать "стерильно". Это шоу, Шоу мать ее, хоть и спортивное. Пока это не поймут и не примут, во всех смыслах, их каша будет горелая и с комками.
Шоу на которое сторонний человек или компания друзей никогда не сможет попасть из-за необходимости fan id
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Ответ Ебздрогыч
Она реально относится к людям, на минуточку к ее соотечественникам, не просто как к быдлу, а как к стаду баранов, которых поманили водкой и они пошли. Причем, в отличие от остальных, Роднина, в силу скудоумия и умственной ограниченности, говорит то, что думает. А думают так о людях все эти, прости госпади, народные избранники
когда они за конституцию голосуют реально на пеньках, проглатывают увеличение пенсионного возраста, мобилизацию , штрафы за уклонение выше МРОТ, легализацию военных компаний в подчинении главе региона, задаются вопросом в 140 млн.стране: "Если не Владимир Владимирович, то кто?", не спрашивают с избранников за их деяния.... В принципе, стоит ли удивляться таким откровениям?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Ответ Proline
Давайте лучше обсудим, как зарабатывает деньги фигурное катание
а лучше как дочка госпожи Родиной в США
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С водкой там начнутся замесы покруче фанатских)))
Фанаты хотя бы организованны были, а эти каждый сам по себе, еще и бухой - не знаю)))Особенно пьяные бабы)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andregalkin
*ушёл за попкорном*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
Ну ты там со своими друганами ещё напридумывай новых фанайди и продолжай рассуждать кто хорошо зарабатывает,а кто плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
а депутат роднина чем зарабатывает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Пацкан
Они бы отменили паспорт болельщика и на трибунах было бы намного больше народу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий