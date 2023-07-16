Депутат Журова о гегемонии «Зенита»: «Лучшее финансирование, лучшие игроки – что тут сделаешь. Я-то болею за них, мне всегда радостно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума OLIMPBET Суперкубок России Политика деньги Футбол

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о гегемонии «Зенита» в России.

В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти (0:0, по пенальти 5:4). Ранее в сезоне-2022/23 сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в 5-й раз подряд.

«Слушайте, спорт есть спорт, пусть сохранится хотя бы минимальная интрига. Я-то болею за «Зенит», мне всегда радостно, когда моя команда выигрывает, за них болеет весь город.

Лучшее финансирование, лучшие игроки, ну что тут сделаешь. Так бывает в футболе, к сожалению для других команд», – сказала Журова.

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Можно слово Зенит поменять на Единую Россию, тоже самое
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
С детства за зенит? Ещё папа водил на вираж?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий