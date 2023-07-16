Депутат Журова о гегемонии «Зенита»: «Лучшее финансирование, лучшие игроки – что тут сделаешь. Я-то болею за них, мне всегда радостно»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о гегемонии «Зенита» в России.

В матче за Суперкубок России « » обыграл в серии пенальти (0:0, по пенальти 5:4). Ранее в сезоне-2022/23 сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в 5-й раз подряд.

«Слушайте, спорт есть спорт, пусть сохранится хотя бы минимальная интрига. Я-то болею за «Зенит», мне всегда радостно, когда моя команда выигрывает, за них болеет весь город.

Лучшее финансирование, лучшие игроки, ну что тут сделаешь. Так бывает в футболе, к сожалению для других команд», – сказала Журова.

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА