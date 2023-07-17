Матыцин о российском футболе: «В профессиональных клубах завышено число легионеров, детям некуда потом идти»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума детский футбол Олег Матыцин Министерство спорта России лимит на легионеров Политика Р-Спорт Футбол

Министр спорта РФ считает, что в российских клубах слишком много легионеров.

«Государственно-частное партнерство – 100% в одном понимании движемся. Даем финансирование объектам спорта в регионах.

По роли детского тренера и статуса – футбола это больше касается, здесь я вижу проблему – нацеленность тренера на результат в зависимости от материального стимулирования и статуса. Это тоже надо решать.

Но второе, конечно, я считаю, что в профессиональных клубах завышено число легионеров, детям некуда потом идти», – сказал Олег Матыцин на заседании президиума фракции «Новые люди» в Государственной Думе

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46 комментариев

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Сергей Спартакович
в общественных школа превышено число мигрантов,поэтому русским детям некуда идти
+59
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NikSoderzhitZapreshenni
В ФНЛ то сплошняком леги, этот министр в детстве головой с большой высоты на асфальт не падал?
+32
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Andrey Yaroslavtsev
А что делать детям в профессиональном спорте?
+19
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Dimitar Marcovic
Хочу сказать огромное спасибо депутатам, которые скоро освободят моё время на выходных от просмотра футбола. Ещё больше тупых звконов и я наконец-то перестану тратить деньги на Премьер, билеты и поездки на футбол. Спасибо!
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Dmitry_1986
У него детский тренер получает 15000 в месяц, родители оплачивают часть сборов команд и формы, а он легионеров в топ клубах РФПЛ считает, ну как на это реагировать? За 20 лет так и не решили никаких проблем с тренерами, даже в ДЮСШ. Это как Третьяк, который коробок по стране налипил, а то что комплект защиты, коньки, клюшка на ребёнка который каждый год меняет размер стоит от 50000 рублей, учесть забыл. Просто мрак...
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Kahn01
Победитель последнего евро - Италия. Есть там лимит на легионеров? Очень условный. Мешает это им выигрывать ЧМ и Евро? Нет. Вопросы? Может, лучше начать разбираться как это все работает? И что в инкубаторе ничего не вырастет? И если бы Месси не перешел из Аргентины в Барсу, не было бы никакого Месси?
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Лирой Дженкинс
Ответ savik-A.M.
справедливости ради в Италии лимит хуже всех из топ-4 ,нельзя заявить более двух человек из не ЕС за сезон
напомни, сколько стран в ЕС?)
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Владимир Данилов
Ответ Сергей Спартакович
в общественных школа превышено число мигрантов,поэтому русским детям некуда идти
"А это идея", подумают в Госдуме, и снизят минимальный возраст для заключения контракта с Минобороны до 10 лет.
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ДМ-1чемпион
У нас слишком много бестолковых и бесполезных чиновников!
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Spartakus1984
В стране завышено число гастарбайтеров,занимают рабочие места Россиян,понижают средний уровень ЗП.Об этом кто то думает?Вот когда на уровне страны все наладите то и в футбол тогда лезьте и Хоккей и т.д
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Chernoy
Поржал просто. Откажитесь от легионеров, спасите «сто» детей!
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Не уверен!!
Смешно конечно, что русские полонья в составах только по блату. Но мешают другим пробиться в команды не блат, а именно легионеры.
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Dmitry Orlov
Как это некуда? А медиалига?
+2
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savik-A.M.
Ответ Kahn01
Победитель последнего евро - Италия. Есть там лимит на легионеров? Очень условный. Мешает это им выигрывать ЧМ и Евро? Нет. Вопросы? Может, лучше начать разбираться как это все работает? И что в инкубаторе ничего не вырастет? И если бы Месси не перешел из Аргентины в Барсу, не было бы никакого Месси?
справедливости ради в Италии лимит хуже всех из топ-4 ,нельзя заявить более двух человек из не ЕС за сезон
+2
-1
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ilyuchka91
Ну если дети эти уровень не тянут, то пусть едут в чемпионат казахстана и там свой
Уровень доказывают
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BVB Ultras
В министерствах и думах завышено число д########, но почему-то это никого не смущает
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KirGre
Ответ NikSoderzhitZapreshenni
В ФНЛ то сплошняком леги, этот министр в детстве головой с большой высоты на асфальт не падал?
При таком росте , падения с собственной высоты было достаточно
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Faust Doc
Ответ Ебздрогыч
И мы потом не можем выиграть олимпиаду...
Зато по гандболу должны выносить, состав депутатов и чиновников это дрим Тим гандбола!
гы гы гы
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Владислав88
Ответ Не уверен!!
Смешно конечно, что русские полонья в составах только по блату. Но мешают другим пробиться в команды не блат, а именно легионеры.
А почему столько блатных поленьев! Потому зарплаты неадекватном высокие, и ради этих зарплатых обеспеченные родители проплачивают места в академиях своих бездарным детям. При адекватных зарпалах игрокам в клубах, раз в 50-100 меньше, и на оборот зарплатах тренеров в акамедиях раз в 10-20 выше, этого бы не происходило. Распределение жденежных потоков абсолютно неадекватное.
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Алексей Гусев
Ответ papa serg
А разве в России дети напрямую попадают в профессиональные клубы? Министр спорта хоть немножко в этом должен разбираться?
ну в основном так.
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papa serg
А разве в России дети напрямую попадают в профессиональные клубы? Министр спорта хоть немножко в этом должен разбираться?
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Rassvetoff
Уберите кумовство, сделайте доступным спорт в регионах, сделайте так, чтобы спорт был не привилегией людей с деньгами и вы удивитесь! Вылезайте с заднего сиденья, министр! Посмотрите вокруг!
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Мартинелли
Министр опять о детях думает, все ради детишек
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Сергей Гришин
детям некуда идти потому, что у родителей нет денег!!!
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Владимир Данилов
Удивительное дело. Бразильским, испанским, аргентинским, голландским, даже македонским детям есть, куда идти, а российским - некуда.
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