Матыцин о российском футболе: «В профессиональных клубах завышено число легионеров, детям некуда потом идти»

Министр спорта РФ считает, что в российских клубах слишком много легионеров.

«Государственно-частное партнерство – 100% в одном понимании движемся. Даем финансирование объектам спорта в регионах.

По роли детского тренера и статуса – футбола это больше касается, здесь я вижу проблему – нацеленность тренера на результат в зависимости от материального стимулирования и статуса. Это тоже надо решать.

Но второе, конечно, я считаю, что в профессиональных клубах завышено число легионеров, детям некуда потом идти», – сказал Олег Матыцин на заседании президиума фракции «Новые люди» в .