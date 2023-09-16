Иван Обляков: «Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но пока об этом рано говорить»

Иван Обляков выразил надежду на скорое возвращение российских команд в Европу.

– Для болельщиков интересно посмотреть, как сейчас мы смотримся на уровне других сборных. Интерес к футболу проявляется, потому что это – спорт номер один. Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но об этом пока рано говорить.

– Ходят разговоры про возможное выступление в Азии. Как вы относитесь к этому? Лучше ждать или скорее начать играть официальные матчи, но в Азии?

– Не ко мне вопрос. Мы сейчас ждем дальнейших действий, как будут развиваться события. Как решится, так и решится. Там и будем играть.

– Чемпионат Саудовской Аравии, куда приезжает много звезд, азиатская Лига чемпионов, которая, как кажется, скоро уже не будет уступать европейской, – такие события не подталкивают к мысли, что в Азии все‑таки можно играть? Что не такой уж там плохой уровень?

– Уровень футбола там все равно повышается. Туда приезжают игроки европейских сборных. Конкурировать со звездами или играть вместе против них – это плюс для , 100%. И уровень будет повышаться, – сказал полузащитник .

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