Соломатин о том, что футболисты не выражают позицию по СВО: «Возможно, тешат себя надеждами, что будем снова играть в Европе. Они глубоко заблуждаются»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Андрей Соломатин Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Андрей Соломатин не считает, что российские команды скоро будут играть в Европе.

– Как вы думаете, почему действующие футболисты не выражают свою позицию по поводу СВО?

– Возможно, кто-то тешит себя надеждами, что мы в какие-то чемпионаты в ближайшее время вернемся, снова будем выступать на европейской арене. Но мне кажется, что они глубоко заблуждаются.

Недавно даже в УЕФА проводили опрос по возвращению российских клубов в еврокубки и сборной в международные турниры. И не очень много стран одобрили такой сценарий. Это показатель.

При этом зачем-то сейчас идут разговоры о том, что России надо вступить в Азиатскую конфедерацию футбола.

– То есть вы не поддерживаете эти идеи?

– Нет! В азиатской лиге мы ничего нового и интересного не сможем найти после УЕФА. Лучше сейчас потратить силы на развитие своих российских футболистов, – сказал бывший игрок ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
почему нет ? Те что по умнее, понимают, что останутся без работы и миллионых контрактов. В этой стране нельзя выступать против СВО, особенно публичным людям или людям, которые получают зарплату от бюджетных организаций.

Тарасовы в принципе выступает за.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ карабашка
Может быть они просто против этой сво?
А может и не понимают всей картины и молчат. Вполне разумная позиция.
Вообще странная тема требовать высказаться у любого рандомного хоть сколько-то известного человека.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luis Kusares
Ответ Captain JT26
Ебаа АиФ еще живой оказывается
Да, туда сейчас Патрушев и его миньоны испражняются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера, уходи!!!
Ответ Enotaz24
Зачем вообще публиковать бред каждого человека, который хоть как то связан со спортом.
а как еще политику притянуть сюда? раздел Политика они ссут прикручивать, хотя очень бы хотели, но с их "настроениями" они не долго после этого продержатся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Ответ Валера, уходи!!!
закончится конечно... но имхо 90% действующих футболистов к тому времени тоже закончат с футболом...
Ну мы же по советам Соломатина сейчас все средства пустим на развитие молодёжи. В любом городе есть спортивные площадки и секции. В каждом дворе растёт свой Кварадона. Только средства все не идут. Может когда и доживём до такого события.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
Может быть они просто против этой сво?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера, уходи!!!
Ответ falkao2013
Это называется сам не ам и другим не дам. Почему игроки должны мечтать об игре в условном Торпедо,а не предположим в Милане? Или участие в Кубке Пензенской области,а не Лиге чемпионов? Это Соломатин заблуждается,рано или поздно всё это кончится.
закончится конечно... но имхо 90% действующих футболистов к тому времени тоже закончат с футболом...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Abaturov
Идиоты- опора этого режима
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Captain JT26
Ебаа АиФ еще живой оказывается
Раньше была норм. Но когда её купил Собянин - скатилась в адище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Почему Соломатин держал язык в з-е,когда шла КТО в Чечне ?
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кокорин
Соломатин что футболист, что человек полный и хронический идиот….
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSM-1930
Это спортсмены, пусть своим делом занимаются. Американские же спортсмены не высказывались когда начинали свои операции в Сирии, Ливии, Ираке итд
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Это называется сам не ам и другим не дам. Почему игроки должны мечтать об игре в условном Торпедо,а не предположим в Милане? Или участие в Кубке Пензенской области,а не Лиге чемпионов? Это Соломатин заблуждается,рано или поздно всё это кончится.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Нужно на лбу выбить три буквы, если ты поддерживаешь решение гаранта
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natalia Antonova
неожиданно завершат карьеры комментирующие)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
какое средневековье 🤮🤦‍♂️
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Зачем вообще публиковать бред каждого человека, который хоть как то связан со спортом.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petrvolgograd
солома, как у страшилы, только тот был умный
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Только недалекие люди будут сжигать все мосты, ну или списанные ребята типа Дзюбы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
"При этом зачем-то сейчас идут разговоры о том, что России надо вступить в Азиатскую конфедерацию футбола.".

Мысль парень теряет уже через предложение. Сборная не вернется в УЕФА в ближайшие годы, но зачем-то идут разговоры.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anders_b
Да главное, что народ русский высказался однозначно! Надеюсь через год выйдем к границам УЕФА и деться им будет больше некуда.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Мы однозначно будем играть в Европе. Но это будет уже другая Европа.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Не хотят себя клеймить поддержкой этого "СВО". Это нормально.
+40
-16
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
Раньше футболисты вырожали желание поиграть в Европе, а сейчас и выражать нечего)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pazo
Зигующие представители футбола, скажем прямо, не повышают вероятность возврата российского футбола в еврокубки.
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий