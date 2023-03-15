Соломатин о том, что футболисты не выражают позицию по СВО: «Возможно, тешат себя надеждами, что будем снова играть в Европе. Они глубоко заблуждаются»

не считает, что российские команды скоро будут играть в Европе.

– Как вы думаете, почему действующие футболисты не выражают свою позицию по поводу СВО?

– Возможно, кто-то тешит себя надеждами, что мы в какие-то чемпионаты в ближайшее время вернемся, снова будем выступать на европейской арене. Но мне кажется, что они глубоко заблуждаются.

Недавно даже в УЕФА проводили опрос по возвращению российских клубов в еврокубки и сборной в международные турниры. И не очень много стран одобрили такой сценарий. Это показатель.

При этом зачем-то сейчас идут разговоры о том, что России надо вступить в Азиатскую конфедерацию футбола.

– То есть вы не поддерживаете эти идеи?

– Нет! В азиатской лиге мы ничего нового и интересного не сможем найти после . Лучше сейчас потратить силы на развитие своих российских футболистов, – сказал бывший игрок .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас