Соломатин о том, что футболисты не выражают позицию по СВО: «Возможно, тешат себя надеждами, что будем снова играть в Европе. Они глубоко заблуждаются»
Андрей Соломатин не считает, что российские команды скоро будут играть в Европе.
– Как вы думаете, почему действующие футболисты не выражают свою позицию по поводу СВО?
– Возможно, кто-то тешит себя надеждами, что мы в какие-то чемпионаты в ближайшее время вернемся, снова будем выступать на европейской арене. Но мне кажется, что они глубоко заблуждаются.
Недавно даже в УЕФА проводили опрос по возвращению российских клубов в еврокубки и сборной в международные турниры. И не очень много стран одобрили такой сценарий. Это показатель.
При этом зачем-то сейчас идут разговоры о том, что России надо вступить в Азиатскую конфедерацию футбола.
– То есть вы не поддерживаете эти идеи?
– Нет! В азиатской лиге мы ничего нового и интересного не сможем найти после УЕФА. Лучше сейчас потратить силы на развитие своих российских футболистов, – сказал бывший игрок ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Тарасовы в принципе выступает за.
Вообще странная тема требовать высказаться у любого рандомного хоть сколько-то известного человека.
Мысль парень теряет уже через предложение. Сборная не вернется в УЕФА в ближайшие годы, но зачем-то идут разговоры.