Гинер о календаре: «Хотел бы объяснений, почему «весна – осень» лучше, чем «осень – весна». Большинство берет отпуска летом. Болельщик нам не нужен?»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия УЕФА Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Евгений Гинер уверен, что Россия вернется в международные турниры.

– Каждый сезон поднимаются разговоры о возвращении к системе «весна – осень». Особенно сейчас.

– Выскажу опять же свое субъективное мнение, которое уже высказывал неоднократно. Когда говорить не о чем, начинают что-то выдумывать. В этом отношении и исполком РФС меня поддерживает, и руководители [клубов].

Понимаете, когда начинают рассказывать о том, что у нас северная страна… Если вернуться назад, когда требования к полям, стадионам были другие, возможно, «весна – осень» была лучше. Сегодня шикарные стадионы отстроили к чемпионату мира, у нас их уже много. Заставили проводить тщательное лицензирование те стадионы, где не было чемпионата мира, и где сами клубы не построили.

Только недавно говорили о том, что «Алания» сейчас вынуждена играть в Грозном. Почему? Потому что не приняли ее стадион. «Оренбург» не пустили в РПЛ по той же причине. Заставляют. Это первое.

Второе. Я даже не буду напоминать про матч ЦСКА – «Спартак». Но допустим, хорошо, рано выпал снег, что-то там не так с полями, идет при этом 15-й, 16-й тур. Мы его сейчас можем перенести на весну. Нет, надо 30-й тур, чтобы не переносили, чтобы месили грязь в минус 15, и летом, чтобы играли при 30-40 градусах жары!

Болельщик нам на трибунах не нужен? Большинство людей берут отпуска летом. Ну не надо нам, получается, чтобы они на стадион ходили, надо играть! Вот я и хотел бы, чтобы те, кто поднимают этот вопрос, объяснили, почему «весна – осень» лучше, чем «осень – весна».

Я уже и не берусь говорить о синхронизации с Европой. Да, сейчас такого нет, но все равно это [отстранение] не на длительный период, мы все равно вернемся в европейскую конференцию. Или азиатскую. Не играет роли.

– Вернемся?

– Конечно. Даже сомнений у меня нет. Ну, не вернемся в Европу – пойдем в Азию. Будем играть в азиатской лиге. Там тоже отличные клубы, – сказал президент ЦСКА.

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19 комментариев

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Gornostaev
Интересно сколько "отличных" клубов Евгений Леннорович сможет перечислить по памяти? 😂
+12
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Алексей Антонов
Изя, иди в Ихраиль
+10
-4
+6
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Aleksey Yashin
Болельщик сейчас действительно не нужен...
+4
0
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Вам болельщик не нужен.
Не нужен был тогда, а сейчас особо не нужен.
Вам нужен конкретный болельщик в вип-ложе, на том и всё.
+5
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d.xoxlov
Болельщик? Ещё год-другой без еврокубков, легионеры поедут туда, где они (кубки эти) есть. А лояльную публику, которая и на отечественных пойдёт смотреть, вы уже отвадили своим прогибом под фанайди. Так что хоть зима-лето, хоть ещё как.
+4
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.ru
тем кто в теме ничего объяснять и не нужно... а популистов даже трёхмесячный зимний перерыв ни в чём не убедит
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vadik161
Потому-что перерыв между 21 и 22 туром ненормальный (холодная страна всё таки), только к этому времени команда форму набирает на финиш, при весна осень это межсезонье а болельщика вы фаном уйди выгнали
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Isshin88
Так вроде что так, что так летом почти не играли. Поэтому непонятен этот регулярный спор о том начинать весной или осенью.
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amra73
Ответ Александр Охотко
Так особой разницы нет, по текущей системе все равно в начале декабря уже не играют, по старой - тоже в конце ноября заканчивают. Но перерыв между кругами одного чемпионата в 3 месяца не кажется нормальным. Там реально чуть ли не разные команды выступают по весне по сравнению с осенью.
В весну еще выйти надо😁
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Максим Черкашин
Сколько там ещё футбольных федераций?😄
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Лёха Жданчик
Звучит как: Не хочу быть красивым не хочу быть богатым я хочу быть автоматом...
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Momus1
Ты нас уже завел в отличную осень-весна, угомонись
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luu
Осень - Весна - де*ьмо, нарушенная цельность чемпионата, заявленные цели как лучшее выступление в еврокубках(пока играли) не выполненеы за счёт синхронизации, угробленная вторая лига, а разговоры про 40 градусов жары полная чушь, - просто можно поставить игру на 9 вечера.
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alex_fanat_cska
И много отличных стадионов в первой-второй лигах? А смысл перехода очень понятен - в РФПЛ нужен летний перерыв в связи с турнирами сборной. А какой смысл первой лиге летом на полтора месяца прерываться? И потом играть на морозе и пустых трибунах. А сейчас они как раз вынуждены синхронизироваться с РФПЛ
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Никул
Ничего не понял. Сторонники осень-весна же всю дорогу говорили, что ничего не изменилось только круги местами поменяли. Сейчас начинаем в июле, заканчиваем в конце мая это типа не дачное время, что-ли?
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свинья в лесу
Ответ Алексей Антонов
спортсруголубыепидо
Вы "расы" потеряли.
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