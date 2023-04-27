Гинер о календаре: «Хотел бы объяснений, почему «весна – осень» лучше, чем «осень – весна». Большинство берет отпуска летом. Болельщик нам не нужен?»

Евгений Гинер уверен, что Россия вернется в международные турниры.

– Каждый сезон поднимаются разговоры о возвращении к системе «весна – осень». Особенно сейчас.

– Выскажу опять же свое субъективное мнение, которое уже высказывал неоднократно. Когда говорить не о чем, начинают что-то выдумывать. В этом отношении и исполком РФС меня поддерживает, и руководители [клубов].

Понимаете, когда начинают рассказывать о том, что у нас северная страна… Если вернуться назад, когда требования к полям, стадионам были другие, возможно, «весна – осень» была лучше. Сегодня шикарные стадионы отстроили к чемпионату мира, у нас их уже много. Заставили проводить тщательное лицензирование те стадионы, где не было чемпионата мира, и где сами клубы не построили.

Только недавно говорили о том, что «Алания» сейчас вынуждена играть в Грозном. Почему? Потому что не приняли ее стадион. «Оренбург» не пустили в РПЛ по той же причине. Заставляют. Это первое.

Второе. Я даже не буду напоминать про матч ЦСКА – «Спартак». Но допустим, хорошо, рано выпал снег, что-то там не так с полями, идет при этом 15-й, 16-й тур. Мы его сейчас можем перенести на весну. Нет, надо 30-й тур, чтобы не переносили, чтобы месили грязь в минус 15, и летом, чтобы играли при 30-40 градусах жары!

Болельщик нам на трибунах не нужен? Большинство людей берут отпуска летом. Ну не надо нам, получается, чтобы они на стадион ходили, надо играть! Вот я и хотел бы, чтобы те, кто поднимают этот вопрос, объяснили, почему «весна – осень» лучше, чем «осень – весна».

Я уже и не берусь говорить о синхронизации с Европой. Да, сейчас такого нет, но все равно это [отстранение] не на длительный период, мы все равно вернемся в европейскую конференцию. Или азиатскую. Не играет роли.

– Вернемся?

– Конечно. Даже сомнений у меня нет. Ну, не вернемся в Европу – пойдем в Азию. Будем играть в азиатской лиге. Там тоже отличные клубы, – сказал президент .

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