Прокуратура требует для Рубиалеса запрета ближе чем на 500 метров приближаться к Эрмосо и явки каждые 15 дней в суд

Теги Луис Рубиалес Ла Лига происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Прокуратура хочет запретить Луису Рубиалесу контактировать с Дженни Эрмосо.

На сегодняшнем судебном заседании прокуратура потребовала запретить экс-главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) приближаться к футболистке, которую он поцеловал, ближе чем на 500 метров и как-либо контактировать с ней на время расследования.

Кроме того, прокуратура настаивает, чтобы Рубиалес каждые 15 дней являлся к судье.

Сам экс-глава RFEF, который сегодня давал показания, отрицает все обвинения.

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37 комментариев

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Сергей Ананьев
Мрак. Из инцидента, который решается пощечиной, такого слона вырастили
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schwein
ага, а то Рубиалес страшный рецидивист, поцелует ещё раз.
+30
-2
+28
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Anton Kortenko
испаниские граждане рады, что с их налогов оплачивается этот фарс?
+22
0
+22
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black3d
Если Рубиалес после этого всего что-то с собой сделает, все развернется в обратную сторону

Сейчас общество просто взяло и сломало человеку жизнь
+14
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Павел Павлов
Ответ schwein
ага, а то Рубиалес страшный рецидивист, поцелует ещё раз.
жесть вообще, надо его в клетку и наказать на площади, чтоб его тоже всякие девки целовали просто так
+11
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RWMen
С каждым днем я все меньше начинаю уважать европейские "ценности", такую херню устроили из-за обычного поцелуя на эмоциях. Как будто какая-то вендетта)
+13
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Российский пользователь
тронутые на всю голову
+7
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Dmitry Zhdanov
Ответ Сергей Ананьев
Мрак. Из инцидента, который решается пощечиной, такого слона вырастили
Это показательная казнь, инцидент конечно неоднозначный, и явно все, что происходит - перебор.
+4
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Фут.Боль
Кто будет следить за дистанцией в 500м?Что будет если на 499 метров подойдет? Снайпер с крыши его бахнет?)
+4
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+4
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stas82
Ответ Сергей Ананьев
Мрак. Из инцидента, который решается пощечиной, такого слона вырастили
А закончат химической кастрацией
+3
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Ильдар М
После того, как растоптали ни за что (это изначально было понятно, но и сами потом признались) Спейси и многих других видных деятелей разных сфер Запада, удивляться нечему. Наоборот, всё закономерно. И у этого несчастного персонажа нашлись завистники и их единомышленники. Такие есть везде, но почему-то там концентрация настолько зашкаливает, что становится нормой выворачивание наизнанку любой морали. И это поведение вписывается в логику их сознания. Принцип простой: Живи без принципов.
+3
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6tspey7tb5
Камнями ещё можно закидать.
+2
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Жан Поль Бельманда
Да расстреляйте вы уже его
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Mohnatiy
Теперь Эрмосо может бегать за Рубиалесом, а тот с криком "ПОМОГИТЕ!!!" будет от неё убегать, стараясь держать дистанцию.
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Клирик
А почему не 5 км и явка к судье каждый день?
Чтоб даже не успел в направлении её успеть.
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Ильдар М
Ответ RWMen
С каждым днем я все меньше начинаю уважать европейские "ценности", такую херню устроили из-за обычного поцелуя на эмоциях. Как будто какая-то вендетта)
там всего лишь две вечные ценности - деньги и власть. За них и всё происходящее в их мире
+3
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the80dream
Ответ Anton Kortenko
испаниские граждане рады, что с их налогов оплачивается этот фарс?
терпилы, сэр
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Они там совсем умом тронулись. Каждый 15 дней отмечаться чтобы что? условия к бывшим насильникам и то мягче или рецедивистам
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Hollyday
Такими делами в моральном плане Европа загнивает.
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fussballer
Ответ Cube Litening C:68X
Кто и как замерять будет? 😁
По gps.
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Hi Hi
Ответ fussballer
По gps.
нарушение личного пространства Эрмосо
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DoDidDone
Предлагаю казнь через утопление. Если всплывёт - то гнида и виновен. Если утонет - извиниться и пожалеть.
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Мексиканская песня
Зачем?
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Андрей Пархоменко
прицельная дальность оптического прицела - 500 метров
прицельная дальность воздушного поцелуя Рубиалеса - бесконечность
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ericssons
Я до сих пор не понимаю почему обнимать мужчину и прижиматься к его генеталиям можно и не осуждаемо обществом (то что сдедала эта Эрмосо в эпизоде с поцелуем).
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