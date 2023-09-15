Прокуратура требует для Рубиалеса запрета ближе чем на 500 метров приближаться к Эрмосо и явки каждые 15 дней в суд
Прокуратура хочет запретить Луису Рубиалесу контактировать с Дженни Эрмосо.
На сегодняшнем судебном заседании прокуратура потребовала запретить экс-главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) приближаться к футболистке, которую он поцеловал, ближе чем на 500 метров и как-либо контактировать с ней на время расследования.
Кроме того, прокуратура настаивает, чтобы Рубиалес каждые 15 дней являлся к судье.
Сам экс-глава RFEF, который сегодня давал показания, отрицает все обвинения.
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Сейчас общество просто взяло и сломало человеку жизнь
Чтоб даже не успел в направлении её успеть.
прицельная дальность воздушного поцелуя Рубиалеса - бесконечность