Варан и Маунт пропустят матч против «Брайтона». Лисандро и Линделеф готовы сыграть
Рафаэль Варан пропустит матч против «Брайтона».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что защитник не готов принять участие в игре 5-го тура АПЛ, но дал понять, что француз уже близок к возвращению на поле. То же касается хавбека Мэйсона Маунта.
Зато готовы сыграть защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф.
«МЮ» примет «Брайтон» 16 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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