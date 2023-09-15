Варан и Маунт пропустят матч против «Брайтона». Лисандро и Линделеф готовы сыграть

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Рафаэль Варан Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Футбол

Рафаэль Варан пропустит матч против «Брайтона».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что защитник не готов принять участие в игре 5-го тура АПЛ, но дал понять, что француз уже близок к возвращению на поле. То же касается хавбека Мэйсона Маунта.

Зато готовы сыграть защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф.

«МЮ» примет «Брайтон» 16 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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8 комментариев

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Kiril1994
Ответ Владимир Тарасенко
Главное, чтобы холодильник мог сыграть
Мечтать не вредно
+3
0
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Ахма Начоо
Мартинес с Витей отличный вариант, меня больше беспокоит левый фланг обороны.
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Александр Калашников
Ответ Владимир Тарасенко
Главное, чтобы холодильник мог сыграть
Холодильник сейчас как раз в форме после гола в сборной
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-1
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Elik1989
Так у МЮ есть могучая связка - Харри × Эванс
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