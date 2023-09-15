Варан и Маунт пропустят матч против «Брайтона». Лисандро и Линделеф готовы сыграть

Рафаэль Варан пропустит матч против «Брайтона».

Главный тренер « » сообщил, что защитник не готов принять участие в игре 5-го тура , но дал понять, что француз уже близок к возвращению на поле. То же касается хавбека .

Зато готовы сыграть защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф.

«МЮ» примет « » 16 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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