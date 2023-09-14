Тарасова о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Он не должен возглавлять сборную России, это не тренер, мне стыдно за него. Он набирал игроков и ничему их не учит»
Татьяна Тарасова раскритиковала Валерия Карпина.
После товарищеского матча между Катаром и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России.
Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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А он должен их учить играть в футбол?))) Я то думал, что в сборную вызываются те, кто уже умеет
Карпин что ли набрал первоклашек?
Четно говоря за Тарасову и за каждую ее реплику мне стыдно куда более
2) "Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать"
Тарасова поэтому наверно и не работает)))
3) "Такие слова бьют и по мотивации спортсменов."
Парни старайтесь прыгнуть выше головы, валите в Европу где есть здоровая конкуренция, борьба за Еврокубки.
Наши футболисты сами подмечают, разницу уровня Головина по сравнению с остальными.
(Эх зачем Захарян уехал в РС играть в этой чуждой Лиги Чемпионов против Барселоны и Реала, лучше бы остался в Динамо играть против Пари НН и бороться с Зенитом за чемпионство которое ничего не дает)
4) "Он набирал этих игроков и ничему их не учит".
А почему тренер сборной должен игроков учить? Его задача это собрать коллектив, сплотить и расставить должным образом на поле
Если в ФК годами оттачиваетшь свое ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 5- минутное выступление, то в игровых видах есть скорость командных взаимодействий, тактическое, техническое оснащение, фармакология, и т.д.
Когда то Европа училась у нас, теперь мы ГЛОБАЛЬНО остстаем по всем компонентам. Карпин сказал все по делу, без игр с сильнейшими наш футбол деградирует.