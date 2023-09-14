Тарасова о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Он не должен возглавлять сборную России, это не тренер, мне стыдно за него. Он набирал игроков и ничему их не учит»

Теги Ростов премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Татьяна Тарасова раскритиковала Валерия Карпина.

После товарищеского матча между Катаром и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России.

Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashka.loker
"Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. "

А он должен их учить играть в футбол?))) Я то думал, что в сборную вызываются те, кто уже умеет
+120
-7
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Совковая менталка во всей красе, сами не жили и другим нехай. Сидите тихо смирно, согласно политике партии. Саморазвитие - зло, подчинение - всё. Другого от неё и не ожидал.
+94
-8
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
По какой мотивации они бьют ? Наоборот мотивация поиграть в Европе с сильных чемпионатах должна быть , а не сидеть с паспортом на хорошей зарплате
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Расскажите Тарасовой, что футбол сильно отличается от фигурного катания, где можно выучить элементы и кататься без сопротивления других. Футбол - контактный вид спорта, и уровень команды определяется от взаимодействия с соперником: если будешь играть против слабых, то слабым и останешься
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
а мне стыдно за ее слова
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
"Он набирал этих игроков, и ничему их не учит."
Карпин что ли набрал первоклашек?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Комкин
Карпин наверно спланировал свое отстранение, иначе не понятно почему так неудачно подобрал слова. Сам не уйдёт, будет ждать когда попросят
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grishkevich
а можно, вот этих всех, которые желают лучшего стране, а не людям, отправить куда-нибудь на ракете в КНДР?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Тренер сборной не должен учить игроков играть в футбол))) учат играть в академии, ну еще в клубе, отчасти. А тренер сборной это человек, который может придумать тактику, максимально задействуя сильнейшие качества футболистов. Ну и мотиватор, конечно. Неужели Тарасова этого не знает? Из заслуженного уважаемого и самого успешного тренера в истории фк превратилась в кринжиху какую-то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Мартьянов
Ответ Григорий Моногаров
у нас прям все фигуристки тренируются в России что ли?
Татьяна Анатольевна живёт за железным занавесом, его давно открыли , но ей или не сказали , или ей выходить оттуда не хочется. Он ( Валера) ничего плохого не сказал, а всего лишь призвал играть в конкурентной среде , что бы повышать свое мастерство. Валера прямой, огородами не ходит, а рубит правду матку. Респект ему и Уважуха.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Зачем она лезет в футбол? Это не её стихия
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Ответ Григорий Моногаров
у нас прям все фигуристки тренируются в России что ли?
Все.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
в футболе ей нет места.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StHappyOne
Ответ sashka.loker
"Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. " А он должен их учить играть в футбол?))) Я то думал, что в сборную вызываются те, кто уже умеет
Чему вообще можно научить взрослого спортсмена? Какой бред)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОФутболе ТВ
1) "Мне стыдно за него"
Четно говоря за Тарасову и за каждую ее реплику мне стыдно куда более
2) "Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать"
Тарасова поэтому наверно и не работает)))
3) "Такие слова бьют и по мотивации спортсменов."
Парни старайтесь прыгнуть выше головы, валите в Европу где есть здоровая конкуренция, борьба за Еврокубки.
Наши футболисты сами подмечают, разницу уровня Головина по сравнению с остальными.
(Эх зачем Захарян уехал в РС играть в этой чуждой Лиги Чемпионов против Барселоны и Реала, лучше бы остался в Динамо играть против Пари НН и бороться с Зенитом за чемпионство которое ничего не дает)
4) "Он набирал этих игроков и ничему их не учит".
А почему тренер сборной должен игроков учить? Его задача это собрать коллектив, сплотить и расставить должным образом на поле
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Григорий Моногаров
у нас прям все фигуристки тренируются в России что ли?
Да,но сборы в Куршавеле очень любят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Милдронат Бромантанов
Совковая менталка во всей красе, сами не жили и другим нехай. Сидите тихо смирно, согласно политике партии. Саморазвитие - зло, подчинение - всё. Другого от неё и не ожидал.
согласен с вами.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ne ravnodushen
Татьяна Анатольевна, очень некорректно и неумно с Вашей стороны сравнивать ФК и футбол.
Если в ФК годами оттачиваетшь свое ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 5- минутное выступление, то в игровых видах есть скорость командных взаимодействий, тактическое, техническое оснащение, фармакология, и т.д.
Когда то Европа училась у нас, теперь мы ГЛОБАЛЬНО остстаем по всем компонентам. Карпин сказал все по делу, без игр с сильнейшими наш футбол деградирует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Как же у людей бомбит, только из-за того, что они возможно хотели всю свою жизнь сказать нечто подобное, но духу не хватало. А тут, тренер сборной, да он же должен просто вцепиться в должность, надо лизать, надо со..ть, но держаться, а он на спокухе выходит и говорит: дно, валите ребята
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Он предложил уезжать в более конкуретные чемпионаты,чтобы повышать мастерство или предложил переходить в другие сборные ?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yndestad
Валера действительно не тренер... по фигурному катанию. Он про него ничего не знает, как и тарасова - про футбол)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pruvik
Бабуля уже путает футбол с хоккеем. То ли ещё будет...ойё-ёй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Молодец Валера——разворошил муравейник,как же они возбудились!!!!!!!!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТТД Бубнова
Ответ Grishkevich
а можно, вот этих всех, которые желают лучшего стране, а не людям, отправить куда-нибудь на ракете в КНДР?
Лучше их загрузить в батискаф Титан и отправить изучать морские глубины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Интересно, почему вообще позвонили с этим вопросом Татьяне Анатольевне?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий