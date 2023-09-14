Тарасова о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Он не должен возглавлять сборную России, это не тренер, мне стыдно за него. Он набирал игроков и ничему их не учит»

Татьяна Тарасова раскритиковала Валерия Карпина.

После товарищеского матча между и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из , даю совет».

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России.

Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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