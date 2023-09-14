Кавазашвили о совете Карпина игрокам ехать в Европу: «Он прав. Петр I отправлял людей за границу учиться – у нас не было специалистов. Разве это не принесло пользу?»

Анзор Кавазашвили поддержал Валерия Карпина и вспомнил Петра I.

«Считаю, что главный тренер сборной России Валерий Карпин прав. Это слова истинного профессионала футбола. Он призывает наших футболистов получать игровую практику в европейских ведущих чемпионатах. Сейчас, к сожалению, российских игроков очень мало за рубежом.

Карпин сам поиграл в Европе, он знает, как там поставлен тренировочный процесс, какой там уровень футбола. В чем разница подготовки у нас и в Европе – тема для отдельного разговора.

В свое время царь Петр I отправлял людей за границу учиться, потому что в нашей стране не было таких специалистов, например, в морском деле. И разве это не принесло пользу? Сейчас этот пример подходит как нельзя кстати. И не надо воспринимать слова Карпина, как призыв всем игрокам уезжать из России.

Прошедшие матчи национальной команды показали, что мы ничем не сильнее этих соперников. И Карпин как тренер переживает о том, что у него очень мало игроков европейского класса. Поэтому он и сказал об этом.

Ну не может сейчас главный тренер сборной России найти 11 игроков, которые играли бы на европейском уровне. И мы сейчас не способны показывать агрессивную, высококлассную и яркую игру.

Сейчас у нас в сборной нет такого яркого крайнего полузащитника, каким был Карпин – скоростной, агрессивный, который успевал и атаковать, и обороняться, и забивать голы. И он сейчас не может воспитать таких игроков за то время, что футболисты находятся в сборной. Работу эту должны делать клубы.

Другой вопрос, что в России сейчас игроки получают очень хорошие деньги. И за границей им не готовы платить столько же. Футболисты, как и все люди, играют там, где лучше условия», – заявил экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР, а также бывший член комитета по этике.

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS