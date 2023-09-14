Кавазашвили о совете Карпина игрокам ехать в Европу: «Он прав. Петр I отправлял людей за границу учиться – у нас не было специалистов. Разве это не принесло пользу?»
Анзор Кавазашвили поддержал Валерия Карпина и вспомнил Петра I.
«Считаю, что главный тренер сборной России Валерий Карпин прав. Это слова истинного профессионала футбола. Он призывает наших футболистов получать игровую практику в европейских ведущих чемпионатах. Сейчас, к сожалению, российских игроков очень мало за рубежом.
Карпин сам поиграл в Европе, он знает, как там поставлен тренировочный процесс, какой там уровень футбола. В чем разница подготовки у нас и в Европе – тема для отдельного разговора.
В свое время царь Петр I отправлял людей за границу учиться, потому что в нашей стране не было таких специалистов, например, в морском деле. И разве это не принесло пользу? Сейчас этот пример подходит как нельзя кстати. И не надо воспринимать слова Карпина, как призыв всем игрокам уезжать из России.
Прошедшие матчи национальной команды показали, что мы ничем не сильнее этих соперников. И Карпин как тренер переживает о том, что у него очень мало игроков европейского класса. Поэтому он и сказал об этом.
Ну не может сейчас главный тренер сборной России найти 11 игроков, которые играли бы на европейском уровне. И мы сейчас не способны показывать агрессивную, высококлассную и яркую игру.
Сейчас у нас в сборной нет такого яркого крайнего полузащитника, каким был Карпин – скоростной, агрессивный, который успевал и атаковать, и обороняться, и забивать голы. И он сейчас не может воспитать таких игроков за то время, что футболисты находятся в сборной. Работу эту должны делать клубы.
Другой вопрос, что в России сейчас игроки получают очень хорошие деньги. И за границей им не готовы платить столько же. Футболисты, как и все люди, играют там, где лучше условия», – заявил экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР, а также бывший член комитета по этике.
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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
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и в рифму обрамлять словцо,
чтоб практику ту наказать
с игрою нашею борцов.
... Хотя, над нами господины...
Казалось, мы обречены...
Они, как будто бы, невинны.
Их нет раскаяния вины...
А тут мои слова такие.
Футбол ведь был, без преукрас,
отличный клубный. Дураки
нас кинули. Оказия.
И без причины всякой веской
коварный замысел напрасный
те воплотили. Стал он мерзкий.
Футбол наш клубный. И ужасный.
Тогда вдруг всё и поменялось.
Футбол угрохать был их план.
И разложить. И воплощалось.
И хлынули из разных стран.
Потом и к нам они пристали.
Как в нашей, всем родной среде
легионеры затесались?
В трёх видах игровых - везде.
И потащили отовсюду.
В Россию к нам. А царь, увы,
конечно, может и Иуда.
Опричник вражеский молвы,
возможно. Энти притворенья
всевертикали - как наказ?
За что властитель сей? В отмщенье?
На царствие зачем помазан?
Сквозь годы их довольно много
"За деньги да" уж проявилось...
Сухой остаток есть в итоге.
Сказал б ему: всё получилось.
и герр твой матрица
(С) М. Елизаров