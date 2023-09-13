Акинфеев о голе «Зенита» в 7-м туре РПЛ: «Кукуян прав, он чистый, злиться можно только на себя. Надо же когда-то признавать свои ошибки»

Игорь Акинфеев признал, что пропущенный гол в матче с «Зенитом» засчитан верно.

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и « » сыграли вничью (1:1).

На 88-й минуте после подачи Данила Кругового мяч ушел за лицевую, после чего боковой судья сигнализировал об ударе от ворот, но Кукуян решил назначить угловой. Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью, но в это время игроки «Зенита» быстро разыграли мяч и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет.

был признан лучшим игроком матча, однако, как сообщил инсайдер Иван Карпов, голкипер отказался от награды, попросив передать ее главному арбитру матча Павлу Кукуяну.

«Когда эмоции переполняют, плюс эта потасовка в конце… Смешались люди и кони, как говорится. Потом я осмыслил все, пересмотрел все эти эпизоды с угловым и боковым. Понятно, обидно, что главный показывает угловой, а лайнсмен – от ворот.

Но главный прав, гол забит чистый, можно злиться только на себя. Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать. Ты не можешь все время говорить, что ты в порядке», – сказал вратарь ЦСКА.

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