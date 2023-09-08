В РФС рассказали, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию

Оборудование для определения офсайдных линий уже ввозится в Россию.

Об этом сообщил генсек РФС Максим Митрофанов.

«Когда офсайдные линии появятся в РПЛ? Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование.

Не хочу никого вводить в заблуждение, лучше спросить у Павла Юрьевича Каманцева», – сказал Митрофанов.

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