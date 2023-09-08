В РФС рассказали, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов Павел Каманцев Футбол

Оборудование для определения офсайдных линий уже ввозится в Россию.

Об этом сообщил генсек РФС Максим Митрофанов.

«Когда офсайдные линии появятся в РПЛ? Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование.

Не хочу никого вводить в заблуждение, лучше спросить у Павла Юрьевича Каманцева», – сказал Митрофанов.

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9 комментариев

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Oreon09
Линейку полтора года искали где бы параллельным импортом завезти? Это гойда или пока еще нет?
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michu73
В Калининград как завозить будем? Паромом?
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Крыс Пол
Наверное, вагонами ввозят это невероятное оборудование
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Михаил1970
Ответ Владислав Цыба
Нас забанили,а они согласовывают с ФИФА оборудование. Своё сделайте - там ничего сложного. Работать в РФС начнут, себя уважать?
Пытались сделать своё - получилось фан-иди.
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Сергей48
Ответ Ростовский
Все понимают что запад капитулирует, поэтому какой смысл сжигать мосты?
Скорее ФИФА делает то, что им выгодно? Вот какая здесь им выгода, это вопрос? Хотелось бы понять объёмы сделки и финансовую составляющую?)
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<~Inter~>
Ответ Сергей48
Скорее ФИФА делает то, что им выгодно? Вот какая здесь им выгода, это вопрос? Хотелось бы понять объёмы сделки и финансовую составляющую?)
ФИФА разве только получает за выдачу лицензии, а так им всё равно какое оборудование стоит. Чем больше будет производителей, тем дешевле будет технология и ФИФА сможет распространять технологию на небольшие турниры
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