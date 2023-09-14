Мама Магуйара о критике в адрес сына: «Это позор. Он изо всех сил трудится на благо «МЮ» и Англии»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики Харри Магуайр соцсети Футбол

Мама Харри Магуйара вступилась за сына на из-за критики в его адрес.

30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии забил в свои ворота, выйдя на замену в товарищеской игре с Шотландией (1:3). Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью».

«Как мама, я вижу эти негативные и оскорбительные комментарии, которые мой сын получает от некоторых фанатов, экспертов и СМИ. Это просто позор и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о людях, которые изо всех сил трудятся на благо клуба и страны.

Я, как и всегда, была на трибуне в тот день. То, что там произошло, недопустимо. Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, позитивные и негативные моменты, но то, что происходит с Харри, далеко выходит за рамки футбола.

Для меня ненормально видеть, как он проходит через это. Мне не хотелось бы видеть, как другие родители или футболисты проходят через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки, которые сегодня только пробивают себе дорогу.

У Харри огромное сердце, и у него хорошая работа. Он силен морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю такого абьюза ❤️», – написала Зои Магуайр в инстаграме.

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23 комментария

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Oleg Olegov
Пусть попробует запереться в часовне, мб поможет и хейт сына прекратится.
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Someone from Internet
Открыт новый персонаж: Зои Магваер
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red hikkikomori
Ответ Заяцволк
О нет, не пускайте её в церковь, для её же блага
приходит мама Маги в церковь, а оттуда мать Рубиалеса кричит : занято)
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Мукунку хороший
Бабушкаааа !!! Бегу Витенька бегу маленький )
+3
-2
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majestic1980
Участь Андреса Эскобара после автогола, вот что недопустимо. А то, что происходит с Магуайром это всего лишь издержки профессии игрока популярного футбольного клуба
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Заяцволк
О нет, не пускайте её в церковь, для её же блага
+2
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Никита Фалимонов
Не знаю как у вас, но у меня прямо под этой новостью на сайте идет реклама холодильника. Совпадение? Не думаю
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Budabuda
это трагедия, когда чел не на своём месте. не на своём уровне, но вынужден выполнять работу, которая ему поручена и с которой он не справляется. это не его вина. этот его беда.
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Евгений Орлов
Предписывает ли Библия нахождению в церкви холодильника?
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Александр Александрович
А отец его папа Карло
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arspurs9
В какой то степени она права. Хейт в его адрес действительно порой был слишком сильным, причем часто на пустом месте, при условии что к другим игрокам вопросов было не меньше.
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BZB
По уму Магуаеру надо было уходить летом в Вест Хэм. Там бы он был на своем месте. А сейчас как говорится «хлебай ложкой».
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Stretford End
ну вот уже маму подтянул.
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Гамаль Хайдаров
Ответ majestic1980
Участь Андреса Эскобара после автогола, вот что недопустимо. А то, что происходит с Магуайром это всего лишь издержки профессии игрока популярного футбольного клуба
просто они вышли на другой уровень и это из за его стоимости и неадекватного доверия от тренера.
Примеры- Лангле, Гарсия.
Они привозилы похуже Магуаера, помню что чуть ли не каждый матч привозили или ужасно опасный момент допускали у ворот из за ошибок, но их пресса не сожрали, так как они не стоили кучу лямов.
Поэтому его нужно посадить в глубокий запас, может начнет играть лучше, когда шумиха вокруг него успокоится
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majestic1980
Ответ Гамаль Хайдаров
просто они вышли на другой уровень и это из за его стоимости и неадекватного доверия от тренера. Примеры- Лангле, Гарсия. Они привозилы похуже Магуаера, помню что чуть ли не каждый матч привозили или ужасно опасный момент допускали у ворот из за ошибок, но их пресса не сожрали, так как они не стоили кучу лямов. Поэтому его нужно посадить в глубокий запас, может начнет играть лучше, когда шумиха вокруг него успокоится
Ну опять же это тоже издержки профессии - большие уплаченные деньги - бОльшая ответственность игрока. Я не говорю, что это справедливый принцип, но так или иначе это сложившаяся закономерность
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wolkov
Ответ Гамаль Хайдаров
просто они вышли на другой уровень и это из за его стоимости и неадекватного доверия от тренера. Примеры- Лангле, Гарсия. Они привозилы похуже Магуаера, помню что чуть ли не каждый матч привозили или ужасно опасный момент допускали у ворот из за ошибок, но их пресса не сожрали, так как они не стоили кучу лямов. Поэтому его нужно посадить в глубокий запас, может начнет играть лучше, когда шумиха вокруг него успокоится
так он и так в глубоком запасе😄😄
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