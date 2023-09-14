Мама Харри Магуйара вступилась за сына на из-за критики в его адрес.

30-летний защитник « » и сборной Англии забил в свои ворота, выйдя на замену в товарищеской игре с Шотландией (1:3). Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью».

«Как мама, я вижу эти негативные и оскорбительные комментарии, которые мой сын получает от некоторых фанатов, экспертов и СМИ. Это просто позор и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о людях, которые изо всех сил трудятся на благо клуба и страны.

Я, как и всегда, была на трибуне в тот день. То, что там произошло, недопустимо. Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, позитивные и негативные моменты, но то, что происходит с Харри, далеко выходит за рамки футбола.

Для меня ненормально видеть, как он проходит через это. Мне не хотелось бы видеть, как другие родители или футболисты проходят через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки, которые сегодня только пробивают себе дорогу.

У Харри огромное сердце, и у него хорошая работа. Он силен морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю такого абьюза ❤️», – написала Зои Магуайр в инстаграме.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS