Магуайр о критике: «Я не страдаю от психологического давления. За последние годы я многое пережил, был капитаном «МЮ» около 4 лет»

Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес.

30-летний защитник « » и сборной Англии забил в свои ворота, выйдя на замену в товарищеской игре с Шотландией (1:3). Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью».

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления.

За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет.

Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах . Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас вперед много матчей, и я уверен, что буду много играть», – сказал .

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