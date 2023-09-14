Магуайр о критике: «Я не страдаю от психологического давления. За последние годы я многое пережил, был капитаном «МЮ» около 4 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес.

30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии забил в свои ворота, выйдя на замену в товарищеской игре с Шотландией (1:3). Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью».

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления.

За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет.

Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас вперед много матчей, и я уверен, что буду много играть», – сказал Магуайр.

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10 комментариев

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Отец Абду
Не знаю, почему его так сильно критикуют... Он забил больше голов в ворота Англии, чем Месси и Роналду вместе взятые
+8
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Dmitri Kudrenko
Болельщики МЮ тоже многое пережили пока ты был капитаном
+2
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Газонокосильщик Хави
О как. А то тренеры, игроки, актёры рассказывали сказки о том, что он понимает какое на него давление и тд и тп. А пл итогу ему просто все равно. Ну верно о нем говорят.
Не важно за какую сторону.
Гол есть гол
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Budabuda
стальной парень с ледяным сердцем. как модель Урал.
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Alex Slobodskikh
Все эти 4 года от псилологического давления страдали болельщики Юнайтед, когда видели своего "капитана" в старте
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Мирзоанис Якубов
Забавляет, как всякие клоуны защищают это бревно)) Он играл, как днище. Вёл себя так, словно всем своим видом показывая, с какой вышки он клал на мнение окружающих о себе, отказался переходить в "Вест Хэм" тупо из-за нежелания получать меньше.
В РПЛ бы такого назвали "Недодзюбой" или "Наследником Кокорина", а тут защищать принялись, как типичные бриты-леваки с телека, у которых никогда мозгов не наблюдалось
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RIMPERY17
Бездушный холодильник)
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<~Inter~>
Главный клоун всё равно Саутейт который принципиально ставит Харри игнорирую других игроков показывающих более высокий уровень в клубе
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Sergey Kuznetsov
"...я многое пережил, я был капитаном мю..."
это действительно мученье 🤣
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Алексей Петров
Ответ Отец Абду
Не знаю, почему его так сильно критикуют... Он забил больше голов в ворота Англии, чем Месси и Роналду вместе взятые
Березуцкие тоже днарями были поначалу первые лет 5 в ЦСКА, и ничё в люди выбились)))))
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