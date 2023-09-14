Магуайр о критике: «Я не страдаю от психологического давления. За последние годы я многое пережил, был капитаном «МЮ» около 4 лет»
Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес.
30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии забил в свои ворота, выйдя на замену в товарищеской игре с Шотландией (1:3). Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью».
«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления.
За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.
Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет.
Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас вперед много матчей, и я уверен, что буду много играть», – сказал Магуайр.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Не важно за какую сторону.
Гол есть гол
В РПЛ бы такого назвали "Недодзюбой" или "Наследником Кокорина", а тут защищать принялись, как типичные бриты-леваки с телека, у которых никогда мозгов не наблюдалось
это действительно мученье 🤣