Оуэн о Магуайре: «Давно задаюсь вопросом, почему над Харри так издеваются – он никогда не подводил Англию, хороший игрок и порядочный человек. Рад, что Саутгейт высказался»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики сборная Шотландии по футболу товарищеские матчи (сборные) Харри Магуайр соцсети Футбол

Майкл Оуэн поддержал Харри Магуайра после автогола в матче с Шотландией.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

После матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал Магуайра, назвав его ошибку следствием постоянных насмешек над ним со стороны болельщиков и прессы.

«Давно задаюсь вопросом, почему над Харри Магуайром так много издеваются, и я рад, что Гарет Саутгейт высказался об этом. Я не так хорошо знаю его лично, но он очень хороший игрок и, судя по всему, порядочный человек.

Он никогда не подводил Англию, но, кажется, над ним постоянно смеются. Очень печально», – написал в твиттере бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

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15 комментариев

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MU4evainmyheart!!!
Ответ лежит на поверхности:
Над Магуайром никто особо не издевался после первых нескольких ошибок. А первый свой сезон в МЮ он провел добротно. Но начиная со второго сезона он из-за своих систематических ошибок превратился в ходячего мема. Я понимаю, если бы человека начали гнобить ни за что и он потерял в уверенности, но тут ситуация совсем наоборот. Харри начал чудить часто - над ним начали подшучивать. Да и если игроку что-то не нравилось бы, он бы просто перешёл в другой клуб. Но Харри не ушел в ВХЮ, а остался. Повел себя нагло, начал запрашивать неустойку за полноценный трансфер. Раньше было жаль этого парня, но он своими действиями показывает, что все абсолютно заслуженно.
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Алекс Мелкумян
Тип привозит 2 лишним года, никак не может прийти в себя и вместо того чтобы уйти в клуб попроще с низкой обороной требует разницу в ЗП 6 млн. Пусть буллят, вообще не жалко, он свою натуру летом показал, хотел бы играть в футбол - пулей бы полетел в Вест Хэм, Эванс и Смоллинг себе карьеру так спасли и их прям клоунами теперь никто не считает. Косьельни тоже был в свое время жёстким привозчиком и его тоже полоскали жёстко, но он окреп через время и потом Арсенал его со слезами отпускал. Так что все возможно, было бы желание, а Хари Магвая нынешняя ситуация полностью устраивает.
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QWertY
Ответ JENNINGS
Been spendin’ most their lives Livin’ in a gangsta’s paradise Been spendin’ most their lives Livin’ in a gangsta’s paradise Keep spendin’ most our lives Livin’ in a gangsta’s paradise Keep spendin’ most our lives Livin’ in a gangsta’s paradise
Это должно быть смешно, но никто не смеется
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deadjoker
Не подводит, это факт. Стабильно гол за игру делает.
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Rhett Butler
Я сам не в теме, но у меня друг фанат МЮ, говорит, что критика Магуайра оправдана. А вообще это похоже на какую-то карму))
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Seven2482
Харри " Холодильник " не футболист
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Tpy6kaMerlina
Британская пресса те еще коршуны. Почти как американские папарацци, которые оказывают невероятный пресс на звёзд, заставляют проводить жизнь в капюшоне, солнцезащитных очках и за высокими заборами. Жаль этого добряка
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алексей YAV
потому что он 🏳️‍🌈
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z3yjyzh29x
У нас другие матчи показывают?))
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Stretford End
Этот порядочный человек пытался в Греции копам взятку дать после того как драку устроил.
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Виталий Ан
Лично меня удивляет почему ему дают столько шансов. Поначалу понятно было, он перешел в Мю за сумасшедшую сумму для защитника. Но я уверен, что никто не получал столько доверия и поддержки, будучи постоянным мемом. Нет неприязни к нему, но столько ляпов не может произойти с даже средним ЦЗ.
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Алексей Ненахов
Ответ Rhett Butler
Я сам не в теме, но у меня друг фанат МЮ, говорит, что критика Магуайра оправдана. А вообще это похоже на какую-то карму))
В МЮ привозить голы у него поставлено на поток
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