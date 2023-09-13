Оуэн о Магуайре: «Давно задаюсь вопросом, почему над Харри так издеваются – он никогда не подводил Англию, хороший игрок и порядочный человек. Рад, что Саутгейт высказался»
Майкл Оуэн поддержал Харри Магуайра после автогола в матче с Шотландией.
Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.
После матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал Магуайра, назвав его ошибку следствием постоянных насмешек над ним со стороны болельщиков и прессы.
«Давно задаюсь вопросом, почему над Харри Магуайром так много издеваются, и я рад, что Гарет Саутгейт высказался об этом. Я не так хорошо знаю его лично, но он очень хороший игрок и, судя по всему, порядочный человек.
Он никогда не подводил Англию, но, кажется, над ним постоянно смеются. Очень печально», – написал в твиттере бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
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Над Магуайром никто особо не издевался после первых нескольких ошибок. А первый свой сезон в МЮ он провел добротно. Но начиная со второго сезона он из-за своих систематических ошибок превратился в ходячего мема. Я понимаю, если бы человека начали гнобить ни за что и он потерял в уверенности, но тут ситуация совсем наоборот. Харри начал чудить часто - над ним начали подшучивать. Да и если игроку что-то не нравилось бы, он бы просто перешёл в другой клуб. Но Харри не ушел в ВХЮ, а остался. Повел себя нагло, начал запрашивать неустойку за полноценный трансфер. Раньше было жаль этого парня, но он своими действиями показывает, что все абсолютно заслуженно.