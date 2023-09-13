Оуэн о Магуайре: «Давно задаюсь вопросом, почему над Харри так издеваются – он никогда не подводил Англию, хороший игрок и порядочный человек. Рад, что Саутгейт высказался»

Майкл Оуэн поддержал Харри Магуайра после автогола в матче с Шотландией.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

После матча главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал Магуайра, назвав его ошибку следствием постоянных насмешек над ним со стороны болельщиков и прессы.

«Давно задаюсь вопросом, почему над так много издеваются, и я рад, что Гарет Саутгейт высказался об этом. Я не так хорошо знаю его лично, но он очень хороший игрок и, судя по всему, порядочный человек.

Он никогда не подводил Англию, но, кажется, над ним постоянно смеются. Очень печально», – написал в твиттере бывший игрок « » и сборной Англии.

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