Актер Том Холланд: «Восхищаюсь Магуайром, он отличный игрок и старается изо всех сил. Быть профессиональным спортсменом невероятно тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Том Холланд Футбол

Актер Том Холланд подержал Харри Магуайра.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

«Послушайте, я думаю, что быть профессиональным спортсменом невероятно тяжело. Ты находишься под давлением каждый раз, когда выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что он выходит на поле – независимо от слов людей в его адрес. Он старается изо всех сил, играет в свою лучший футбол.

Я считаю его отличным игроком, он приносит огромную пользу Англии на протяжении многих лет. Да, вчера он ошибся, но он должен был выставить ногу, так как не мог позволить такому мячу пройти через штрафную.

Такие вещи случаются в футболе. Я действительно восхищаюсь Харри, он кажется очень хорошим парнем», – сказал актер, известный по роли Человека-паука.

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15 комментариев

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Oleg Olegov
Осталось узнать, что думает Тоби Магуайр об Эрлинге Холланде.
+56
-3
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Моутиньо оформляет 40
Да, твой Человек-паук человеку-пауку Магуайра и в подметки не годится
+20
-4
+16
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Pushkin_CR7
Пивко охлаждает для Грилиша?
+4
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Today I feel Qatari
Вот подписал бы МЮ в свое время Алдервейрельда как Ван Гал хотел и у МЮ была бы легендарная связка центрдефов Тоби-Магуайр
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red hikkikomori
Упорства Харри точно не занимать
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Алексей Петров
а че за прикол , почему над все ржут? играл в фифа, соп его в нападение поставил и люто угарал , трешку положил))))
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Алексей Иванов
Я особо не видел Магваера в Лестере,он тогда реально был очень хорош???
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Ksandvankneshas
Том Холланд вроде за Тоттенхэм болеет: интересно, не хочет ли он видеть Харри Магваю в шпорах?
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xeniamuxina
А в конце Том добавил: "...но ему не хватает паучьего чутья"
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Газонокосильщик Хави
Забери его в ттх или за что ты там болеешь
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Oleg Olegov
Осталось узнать, что думает Тоби Магуайр об Эрлинге Холланде.
и Гарфилд
+2
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Фанат Сан-Марино
Ответ Today I feel Qatari
Вот подписал бы МЮ в свое время Алдервейрельда как Ван Гал хотел и у МЮ была бы легендарная связка центрдефов Тоби-Магуайр
Благо в свое время у нападающего Дефо были одноклубники с именем Уильям
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