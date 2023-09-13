Актер Том Холланд: «Восхищаюсь Магуайром, он отличный игрок и старается изо всех сил. Быть профессиональным спортсменом невероятно тяжело»

Актер Том Холланд подержал Харри Магуайра.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

«Послушайте, я думаю, что быть профессиональным спортсменом невероятно тяжело. Ты находишься под давлением каждый раз, когда выходишь на поле. Я восхищаюсь тем, что он выходит на поле – независимо от слов людей в его адрес. Он старается изо всех сил, играет в свою лучший футбол.

Я считаю его отличным игроком, он приносит огромную пользу Англии на протяжении многих лет. Да, вчера он ошибся, но он должен был выставить ногу, так как не мог позволить такому мячу пройти через штрафную.

Такие вещи случаются в футболе. Я действительно восхищаюсь , он кажется очень хорошим парнем», – сказал актер, известный по роли Человека-паука.

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