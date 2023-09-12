Магуайр забил в свои ворота, выйдя на замену в игре Англии с Шотландией. Это его 3-й матч за сезон
Автогол Харри Магуайра помог Шотландии сократить отставание в счете от Англии.
Защитник, представляющий «Манчестер Юнайтед», появился на поле в начале второго тайма, заменив Марка Гехи.
На 67-й минуте Магуайр, пытаясь помешать прострелу, переправил мяч в собственные ворота – 2:1.
30-летний футболист проводит в этом сезоне всего третью игру, причем две из них – за Англию. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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