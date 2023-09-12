Магуайр забил в свои ворота, выйдя на замену в игре Англии с Шотландией. Это его 3-й матч за сезон

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Шотландии по футболу Харри Магуайр Марк Гехи Футбол

Автогол Харри Магуайра помог Шотландии сократить отставание в счете от Англии.

Защитник, представляющий «Манчестер Юнайтед», появился на поле в начале второго тайма, заменив Марка Гехи.

На 67-й минуте Магуайр, пытаясь помешать прострелу, переправил мяч в собственные ворота – 2:1.

30-летний футболист проводит в этом сезоне всего третью игру, причем две из них – за Англию. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Roman
Рад, что живу в эпоху этого гения!
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Shock In
Даже начав матч в запасе, не расклеился и показал себя
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corazón blanco
Держит марку!
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Budabuda
Уже вошёл в историю, но продолжает исполнять перформансы и творить исторические вещи!
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Виталий Попов
стабильность
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SWAGG
саут испугался, что матч складывается даже слишком легко и выпустил сынка.
а вообще гнать этих клоунов из сборной
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Отец Абду
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Рад, что живу в эпоху этого гения!
ХАААРРИИИ МАААГГУААЙРР!
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Нұржан
А мне его очень жаль. Думаю, с каждым таким эпизодом в игре он всё больше уходит в депрессию и никакие деньги ему сейчас не приносят счастье.
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Shohrukh Homidov
Если честно уже жалко его немножко
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Barkamol Abdullaev
Бесконечно можно смотреть на три вещи. Первый два очень банально, а третий это игра человека который изменил футбол.
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FilthyFrank
Вопрос, как при всех его косяках, он каждый раз выходит в основе сб Англии?
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Гамарджоба Генацвале
Непосредственно Мага!
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Александр Самбур
смешно
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Ярик01
Стоп холодильник, стоп морозильник, итс май лайф!
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FilthyFrank
Шотландия не может, Магуайер поможет!
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Нефанатик
Его стабильности может позавидовать старт Porsche 911.
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Зизуха
Хороший холодильник, я б купил
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Astella Guccio
Просто зашла проорать с комментариев про очередной привоз Маги. Пока отдел комментов загружался 20+ прибавилось
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Nottingham Forest
хотел написать, что даже как-то жаль его, но когда вспомнил какая у него зарплата, жалко стало себя и большинство людей
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Дмитрий Крутенко
Стабильность - признак мастерства! А вы говорите не уровень, а он стабилен как курс доллара в России)))
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red hikkikomori
Написали бы сколько он за карьеру забил автоголов, было бы познавательно , это вроде бы 6-ой
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Тимофей Яблонский
Топ
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Dmitriy43
Пора в основу мю возвращать,форму набрал
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Лёха Жданчик
Я недавно нашел человека который защищает Магуаера....я думал они уже вымерли
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Абдул Абакаев
жаль этого добряка
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