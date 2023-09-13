Рэмсдейл об автоголе Магуайра: «Это невезение – он хотел выбить мяч, но попал в ворота. Харри – один из лучших наших защитников, шумиху раздувают из-за ситуации вокруг него»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал сборная Шотландии по футболу товарищеские матчи (сборные) Харри Магуайр Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл поддержал Харри Магуайра после автогола в матче с Шотландией.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

«В некотором смысле я могу ему посочувствовать, потому что я был в другой части Премьер-лиги, боролся за выживание и дважды вылетал. Когда вокруг тебя толпа, эксперты и болельщики, ты словно под микроскопом. Каждая мелочь анализируется в деталях.

Если бы он играл [в «Манчестер Юнайтед»] каждую неделю, или если бы вокруг не было всего этого шума, то, забей он в свои ворота, это прошло бы незамеченным. Он пытался поступить правильно, выбить мяч, но он попал в ворота. Это невезение.

Но сейчас из-за его ситуации люди раздувают шумиху: «Он не должен играть, его не должно быть здесь». Но Харри Магуайр, как мы убедились за последние несколько лет в сборной Англии, является одним из наших лучших защитников. Он силен морально, у него прекрасная семья и окружение, и он знает о своих качествах. Он всегда представляет угрозу в штрафной при стандартах, он знает, что может защищаться, и знает, что он лидер», – сказал вратарь «Арсенала» и сборной Англии.

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9 комментариев

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Михаил Опякин
Первый автогол Харри в сезоне, он только начал
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MU-SAF. Scorp.
Это не невезение!! это МАСТЕРСТВО - Харри !!!
+8
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Дархан Калиев
Про угрозу в штрафной - это правда. Только не уточнил, в какой
+1
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h4ww7xkqkz
Harry Maguire,your defence is terrifying!
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Maksat Begaliev
Хороший парень Рэмси. Истинный гуннер.
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Galym Muratuly
Ответ Momos
Вот, даже жаль его. Старается парень, из кожи вон лезет, а все равно всегда находит, как облажаться.
Что его жалеть? Выигрывает конкуренцию сильнейший. Жаль Саутгейт думает консервативно. Ну игрок полное г..Не заслуживает он ни вызова в сборную не играть за МЮ
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Bashibuzuck
С почином, Харри😁
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Momos
Вот, даже жаль его. Старается парень, из кожи вон лезет, а все равно всегда находит, как облажаться.
0
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Борис Энгельгардт
Ответ Momos
Вот, даже жаль его. Старается парень, из кожи вон лезет, а все равно всегда находит, как облажаться.
чего жаль то? превратился в посмешище, и вместо реанимации карьеры у молотков стал цепляться за большую зарплату на скамейке
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