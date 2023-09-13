Рэмсдейл об автоголе Магуайра: «Это невезение – он хотел выбить мяч, но попал в ворота. Харри – один из лучших наших защитников, шумиху раздувают из-за ситуации вокруг него»
Аарон Рэмсдейл поддержал Харри Магуайра после автогола в матче с Шотландией.
Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией (3:1). Болельщики хозяев начали провоцировать его, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку. На 67-й минуте Магуайр отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.
«В некотором смысле я могу ему посочувствовать, потому что я был в другой части Премьер-лиги, боролся за выживание и дважды вылетал. Когда вокруг тебя толпа, эксперты и болельщики, ты словно под микроскопом. Каждая мелочь анализируется в деталях.
Если бы он играл [в «Манчестер Юнайтед»] каждую неделю, или если бы вокруг не было всего этого шума, то, забей он в свои ворота, это прошло бы незамеченным. Он пытался поступить правильно, выбить мяч, но он попал в ворота. Это невезение.
Но сейчас из-за его ситуации люди раздувают шумиху: «Он не должен играть, его не должно быть здесь». Но Харри Магуайр, как мы убедились за последние несколько лет в сборной Англии, является одним из наших лучших защитников. Он силен морально, у него прекрасная семья и окружение, и он знает о своих качествах. Он всегда представляет угрозу в штрафной при стандартах, он знает, что может защищаться, и знает, что он лидер», – сказал вратарь «Арсенала» и сборной Англии.
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