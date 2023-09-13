Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»
Гарет Саутгейт вступился за Харри Магуайра, забившего в свои ворота.
Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного матча Англии с Шотландией. Как передает Daily Star, болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку.
На 67-й минуте футболист, представляющий «Манчестер Юнайтед», отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.
«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее.
Это просто за гранью всего, что я видел.
Но каждый раз, когда Харри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – сказал главный тренер сборной Англии.
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А что можно сделать чтобы прекратить ?
Изменить природу человека невозможно, кто только не пробовал .