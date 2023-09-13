Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

Гарет Саутгейт вступился за Харри Магуайра, забившего в свои ворота.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного матча Англии с Шотландией. Как передает Daily Star, болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку.

На 67-й минуте футболист, представляющий « », отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее.

Это просто за гранью всего, что я видел.

Но каждый раз, когда выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – сказал главный тренер сборной Англии.

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