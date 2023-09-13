Саутгейт после автогола Магуайра: «Это следствие нелепого отношения к нему. Никогда такого не видел, это просто за гранью»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия болельщики сборная Шотландии по футболу Харри Магуайр Футбол

Гарет Саутгейт вступился за Харри Магуайра, забившего в свои ворота.

Защитник вышел на замену в начале второго тайма выездного матча Англии с Шотландией. Как передает Daily Star, болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки, намекающие на скорую ошибку.

На 67-й минуте футболист, представляющий «Манчестер Юнайтед», отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

«Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее.

Это просто за гранью всего, что я видел.

Но каждый раз, когда Харри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись», – сказал главный тренер сборной Англии.

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10 комментариев

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danilevich
Все сказал по факту. Этот бесконечный буллинг в его адрес нарастает как снежный ком превращаясь в такие ошибки.
+15
-1
+14
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Veles3101
ну Саутгейту ли не знать с его то запоротой пенкой. Возможно в Маге он видит самого себя
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Oleg Pepel
Прав.. Жаль Гарри не черный( не думал, что скажу)
+3
-2
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Андрей Нахушев
Матчи МЮ с Севильей пусть посмотрит уважаемый тренер сборной Англии
+1
0
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OldRedWhite
Ответ danilevich
Все сказал по факту. Этот бесконечный буллинг в его адрес нарастает как снежный ком превращаясь в такие ошибки.
Согласен !
А что можно сделать чтобы прекратить ?
Изменить природу человека невозможно, кто только не пробовал .
+1
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Nickolay Lyskov
Ответ danilevich
Все сказал по факту. Этот бесконечный буллинг в его адрес нарастает как снежный ком превращаясь в такие ошибки.
Виноваты болельщики и журналисты, беспричинно ругающие игрока, которому Золотой мяч не достался лишь по нелепому стечению обстоятельств, но никак не сам игрок.
+3
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Velirpa
Ответ danilevich
Все сказал по факту. Этот бесконечный буллинг в его адрес нарастает как снежный ком превращаясь в такие ошибки.
точно, надо хэштег запустить #HarryLivesMatter
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Red Line
Ответ danilevich
Все сказал по факту. Этот бесконечный буллинг в его адрес нарастает как снежный ком превращаясь в такие ошибки.
потому что Харри - деревянный шкаф. а деревянные шкафы плохо играют в футбол.
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Velirpa
Ответ Oleg Pepel
Прав.. Жаль Гарри не черный( не думал, что скажу)
и ещё жаль что Гигзи не черный(
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Velirpa
Ответ Veles3101
ну Саутгейту ли не знать с его то запоротой пенкой. Возможно в Маге он видит самого себя
бгг
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