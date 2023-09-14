Арас Озбилиз: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но не так сильно»
Арас Озбилиз считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.
«Нет сомнений, что «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но, на мой взгляд, не так сильно, как красно-белые.
«Зенит» был более успешен в Европе в последнее время, о них часто там говорили. Но фан-база у «Спартака» все же больше», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз.
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А потом люди вырастают, обзаводятся мозгами и приходит понимание что мир гораздо многогранней.
Правда вырастают не все и тем более не все обзаводятся мозгами.