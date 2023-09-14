Арас Озбилиз: «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но не так сильно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Арас Озбилиз Футбол

Арас Озбилиз считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.

«Нет сомнений, что «Спартак» – самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но, на мой взгляд, не так сильно, как красно-белые.

«Зенит» был более успешен в Европе в последнее время, о них часто там говорили. Но фан-база у «Спартака» все же больше», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз.

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26 комментариев

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Голубой лев
Это у них мантра такая? :) Выглядит жалко, чего греха таить.
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Честный контроль
Клоуны всегда самые популярные у детворы в Цирке.
А потом люди вырастают, обзаводятся мозгами и приходит понимание что мир гораздо многогранней.
Правда вырастают не все и тем более не все обзаводятся мозгами.
+3
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Владимир Молявин
Опять началось.
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ТрактоПоктер
Ответ Leon Betov
Спартак очень популярен среди глубинного народа, примерно как советский пломбир
Среди "глубинного народа" популярно Динамо )
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Spartakus1984
Ответ Сергей Вераксо
Это клиника. Комплексы или что? Почему еженедельно кто-то поёт о популярности тушинских? Почему ни один другой клуб так не бомбит? Противно от этих визгов уже
Твои претензии кому ?
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Spartakus1984
Ответ schwein
Кому еще из бывших футболистов Спартака не позвонили с этим вопросом? У Спартаковской камарильи какая то фиксация на этой теме что ли?
Так кто виноват все таки?Журналист или Спартаковцы? Определись.
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